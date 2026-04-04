El centrocampista Enzo Fernández ha sido sancionado con dos partidos por el Chelsea FC tras las declaraciones que realizó durante el parón internacional. Sin embargo, su representante, Javier Pastore, considera que esta sanción es totalmente desproporcionada, tal y como ha declarado ahora en una entrevista con The Athletic.
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¡La polémica en torno a Enzo Fernández sigue! Tras su suspensión en el Chelsea, ahora interviene su agente, Javier Pastore
«La sanción es totalmente injusta: suspender al jugador durante dos partidos que, además, son absolutamente decisivos para el Chelsea, ya que se juega la clasificación para la Liga de Campeones y él es uno de los jugadores más importantes del equipo», explicó Pastore.
Y añadió: «Me parece demasiado duro, dada la situación actual del Chelsea, y no hay ninguna razón real ni justificación para que lo hayan sancionado».
Rosenior sobre Fernández: «¡Ha cruzado una línea!»
Fernández había dejado en el aire su futuro en Stamford Bridge tras la eliminación en octavos de final de la Liga de Campeones contra el París Saint-Germain. En una entrevista concedida a los medios argentinos unos días después, el jugador de 25 años destacó que, si abandonaba Londres, le gustaría vivir en Madrid, ya que le recordaba a Buenos Aires.
Sin embargo, los Blues no quisieron dejar esas declaraciones sin respuesta y, a raíz de ello, excluyeron al jugador de 25 años de la plantilla, ya que, según el entrenador Liam Rosenior, «había cruzado una línea durante el parón internacional».
Asesor de Enzo: «Es lógico que un argentino diga eso»
Para Fernández y su representante, la situación resulta incomprensible; sin embargo, «Enzo lo ha aceptado, porque es un jugador muy profesional que se entrega al máximo en cualquier sitio y respeta las decisiones. No obstante, no entendemos esta sanción, ya que no ha mencionado ningún club ni ha dicho que quiera dejar el Chelsea».
El argentino solo «mencionó la ciudad porque le preguntaron en qué ciudad europea le gustaría vivir algún día, y dijo Madrid por el idioma, ya que se parece al de Buenos Aires, y porque es lógico —es natural que un argentino diga eso— y también por la cultura, el clima… pero en ningún momento dice que quiera dejar el Chelsea o Londres».
El Chelsea fichó al centrocampista en enero de 2023 por una cifra récord equivalente a unos 121 millones de euros procedente del Benfica de Lisboa y le ofreció directamente un contrato a largo plazo hasta 2032. Fernández fue galardonado como mejor jugador joven del torneo en el triunfo de Argentina en el Mundial de 2022 en Catar.
Enzo Fernández: Estadísticas de la temporada 2025/26
Concurso
Partidos
Goles
Asistencias
Premier League
30
8
3
Liga de Campeones
10
3
2
Copa de Inglaterra
2
1
1
Copa EFL
4
-
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