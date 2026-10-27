¿Tienes más de 24 años?

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

No tienes la edad mínima necesaria para ver contenidos relacionados con las apuestas. Se te redirigirá a la página de inicio.

alt
En directo€50
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-AWARD-BALLON D'OR-2024AFP
Traducido por

La polémica de Messi e Iniesta regresa: el único votante de España asegura que Kane no merece el Balón de Oro

H. Kane
L. Yamal
K. Mbappe
Bayern Múnich
Real Madrid
Barcelona
L. Messi
Andrés Iniesta
Inglaterra
España
Francia
Alemania
Argentina

«¡Al capitán de Inglaterra le falta algo!»

José Félix Díaz reveló algunos detalles relacionados con la votación del Balón de Oro, aclarando que Harry Kane no era su candidato favorito para ganar el galardón.

Harry Kane se coronó con el Balón de Oro, superando a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, que ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente.

José Félix Díaz, director de redacción del diario AS, es el único periodista español que participa en la votación del galardón, y desveló algunos detalles de sus elecciones durante una intervención en el programa "El Larguero" de la emisora "Cadena SER".

Según lo recogido por el sitio Defensa Central, José Félix declaró: "Esperaba a Mbappé o a Lamine Yamal porque a Harry Kane le falta algo. De los diez jugadores a los que voté, nueve estuvieron entre los diez primeros".

El sitio comentó: "Así que parece que sus pronósticos no se cumplieron. El periodista no nominó a Harry Kane para la victoria, pero no reveló si su elección favorita era Mbappé o Lamine Yamal".

Y añadió: "En el caso de Mbappé, quizás Díaz lo premió (y lo eligió) teniendo en cuenta su extraordinaria temporada goleadora. Pero dado que a Harry le faltaba algo, parece que el Mundial jugó un papel importante en su decisión de elegir a Lamine Yamal".

Lee también: Tuchel tras la coronación de Kane con el Balón de Oro: feliz de ver que el mundo te reconoce

  • El Balón de Oro sigue sin premiar a España ni al Mundial

    Y pese a que se habla de la importancia de los logros con las selecciones nacionales a la hora de ganar el Balón de Oro, como ocurrió con Rodri y Lionel Messi, la consagración de España en el Mundial no se tradujo en que ningún jugador español ganara el premio en las ediciones de 2010 y 2026.

    Tras la conquista del Mundial 2010 por parte de España, Messi fue galardonado con el Balón de Oro, mientras que la dupla campeona del mundo, Andrés Iniesta y Xavi Hernández, ocuparon el segundo y el tercer puesto, respectivamente.

    José Félix Díaz explicó que cuatro de los jugadores que incluyó entre sus elecciones destacadas eran de España.

    Y afirmó: "Los votos otorgados a los campeones del mundo se repartieron, y además ningún jugador español en concreto brilló de forma excepcional en el Mundial, lo que supuso un obstáculo".

    Y añadió: "El éxito en el Mundial debería haberse reflejado en mayor medida, pero De la Fuente y Unai Simón son los rostros del fútbol español". Ambos fueron ganadores del Mundial 2026 y recibieron el reconocimiento".

    Lee también: Wembley se viste de oro: Kane revela a quién dedica el Balón de Oro

  • ¿Hacer justicia al Bayern? De Kane a Lewandowski

    El sitio web comentó las declaraciones de Díaz, afirmando: "El Balón de Oro ha sido testigo de algunas injusticias, entre ellas lo que ocurrió con Robert Lewandowski, el delantero del Bayern Munich. En 2021, Lewandowski merecía ganar el premio, pero fue Lionel Messi quien se coronó con él en una decisión que generó polémica y empañó uno de los títulos del astro argentino en el galardón".

    Y añadió: "Kane se enfrentó a una versión similar del premio, pues compitió con un jugador del Barcelona, Lamine Yamal, que contó con una buena campaña mediática, aunque el delantero inglés fue el mejor en su posición e impuso su dominio en Alemania, además de dejar una gran huella en la Liga de Campeones y en el Mundial".

    Lee también: El Barcelona impone su dominio en los premios femeninos: Putellas se corona con el Balón de Oro 2026


  • La versión más enigmática

    Y añadió: "La edición de 2026 fue la más abierta e incierta de los últimos años, con un gran número de candidatos a ganar el premio. Los tres primeros puestos los ocuparon Mbappé, Kane y Yamal. La coronación de cualquiera de ellos podría haber generado polémica, pero todos tenían argumentos que respaldaban su derecho a la victoria".

    Y el sitio concluyó: "Para (el periodista) José Félix Díaz, Kane era el menos merecedor del premio entre los tres, aunque no cuestionó el derecho del delantero inglés a estar entre los aspirantes. Sin embargo, no coincidió con la elección final del ganador, pese a haber participado en la votación, mientras que los detalles de los votos individuales no se revelarán hasta el próximo sábado".

    Lee también: ¿Pagará Flick el precio? El shock del Clásico reabre el espinoso expediente en el Barcelona

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google