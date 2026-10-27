José Félix Díaz reveló algunos detalles relacionados con la votación del Balón de Oro, aclarando que Harry Kane no era su candidato favorito para ganar el galardón.

Harry Kane se coronó con el Balón de Oro, superando a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, que ocuparon el segundo y tercer puesto respectivamente.

José Félix Díaz, director de redacción del diario AS, es el único periodista español que participa en la votación del galardón, y desveló algunos detalles de sus elecciones durante una intervención en el programa "El Larguero" de la emisora "Cadena SER".

Según lo recogido por el sitio Defensa Central, José Félix declaró: "Esperaba a Mbappé o a Lamine Yamal porque a Harry Kane le falta algo. De los diez jugadores a los que voté, nueve estuvieron entre los diez primeros".

El sitio comentó: "Así que parece que sus pronósticos no se cumplieron. El periodista no nominó a Harry Kane para la victoria, pero no reveló si su elección favorita era Mbappé o Lamine Yamal".

Y añadió: "En el caso de Mbappé, quizás Díaz lo premió (y lo eligió) teniendo en cuenta su extraordinaria temporada goleadora. Pero dado que a Harry le faltaba algo, parece que el Mundial jugó un papel importante en su decisión de elegir a Lamine Yamal".