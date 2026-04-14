La polémica cláusula de rescisión del «club de ensueño» de Nico Schlotterbeck beneficia al Borussia Dortmund, mientras una leyenda alemana elogia el interés del Real Madrid por el defensa estrella

En declaraciones a Sky Alemania, Matthaus explicó que Schlotterbeck solo quiere mantener abiertas sus opciones de futuro. Añadió que los jugadores de élite suelen estar atentos a las oportunidades de los grandes clubes europeos y que estas cláusulas son cada vez más comunes.

«Siempre se trató de que él quisiera dar el siguiente paso», dijo. «Por otro lado, también está comprometido con el Borussia Dortmund. Pero si el Real Madrid llama a la puerta, quieres dejar una puerta abierta, al menos una pequeña rendija por la que puedas pasar.

Si la afición piensa que ya no está comprometido, se equivoca. Su corazón está en Dortmund, pero quiere dejar esa puerta abierta. Si tras un buen Mundial llega otra oferta —y Alemania también se beneficiaría—, pasa lo mismo con Upamecano o Musiala: a algunos les ocurre antes, a otros después. Si tiene esa opción, debería poder usarla en su beneficio, quizá para cumplir el sueño de jugar en el Real Madrid, un reto aún mayor que el Borussia Dortmund».