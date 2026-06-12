La polémica arbitral empieza pronto... ¿Merecían ser expulsados los tres jugadores que inauguraron el Mundial?

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica destacó por varias decisiones arbitrales polémicas. El brasileño Wiltón Sampaio mostró tres tarjetas rojas en el primer test real del VAR en el torneo.

Algunas decisiones tuvieron amplio consenso, pero otras, como las dos expulsiones a jugadores sudafricanos y la del mexicano César Montes, desataron un intenso debate sobre la aplicación de las reglas.

Con este récord de tres expulsiones en un partido inaugural, el duelo México-Sudáfrica anticipó los desafíos que afrontarán árbitros y el VAR en la edición más grande de la Copa del Mundo, con 48 selecciones y 104 partidos. lo que sugiere que la polémica arbitral podría persistir a medida que avance el torneo.