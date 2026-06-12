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Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Loai Mohamed

Traducido por

La polémica arbitral empieza pronto... ¿Merecían ser expulsados los tres jugadores que inauguraron el Mundial?

Mexico vs Sudáfrica
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El árbitro brasileño Sampaio acaparó la atención, por delante de México y Sudáfrica, en la primera jornada del Mundial

El partido inaugural del Mundial 2026 entre México y Sudáfrica destacó por varias decisiones arbitrales polémicas. El brasileño Wiltón Sampaio mostró tres tarjetas rojas en el primer test real del VAR en el torneo.

Algunas decisiones tuvieron amplio consenso, pero otras, como las dos expulsiones a jugadores sudafricanos y la del mexicano César Montes, desataron un intenso debate sobre la aplicación de las reglas.

Con este récord de tres expulsiones en un partido inaugural, el duelo México-Sudáfrica anticipó los desafíos que afrontarán árbitros y el VAR en la edición más grande de la Copa del Mundo, con 48 selecciones y 104 partidos. lo que sugiere que la polémica arbitral podría persistir a medida que avance el torneo.

  • La decisión más fácil

    En el minuto 49, el árbitro expulsó al centrocampista sudafricano Sfibilo Setuli por una falta sobre el mexicano Brian Gutiérrez, quien se dirigía solo hacia la portería.

    El VAR confirmó la decisión tras revisar la jugada, pues Gutiérrez estaba en clara posición de gol.

    Por su parte, El exárbitro inglés y analista de arbitraje de ESPN, Andy Davies, afirmó que fue una de las decisiones más sencillas del partido: Gutiérrez se cruzó en la trayectoria del defensa, cayó y quedó en posición clara de remate, por lo que se cumplieron los criterios para anular una ocasión manifiesta de gol.

    • Anuncios

  • Una expulsión cruel

    En el minuto 84 llegó la jugada más polémica del partido: el capitán de Sudáfrica, Thimba Zwane, fue expulsado tras una revisión del VAR.

    Zwane intentaba superar al mexicano Roberto Alvarado, pero su mano golpeó el rostro del rival durante el contacto. El árbitro no pitó falta en un principio, pero cambió su decisión tras revisar la jugada en la pantalla lateral.

    Davies respaldó la decisión, pero la consideró severa: la falta se calificó como «conducta violenta» aunque, en su opinión, no hubo fuerza excesiva ni intención clara de agredir.

    El experto arbitral inglés apuntó que el tiempo que el colegiado dedicó a revisar la jugada indica que no estaba totalmente convencido de la violencia, pero que la recomendación de la sala de vídeo influyó en la decisión final.

  • No es una ocasión clara de gol

    En el descuento, el defensa mexicano César Montes fue expulsado por una entrada sobre Juliso Mdao fuera del área.

    El árbitro estimó que la falta evitó una ocasión clara de gol y le mostró la roja directa, confirmada luego por el VAR.

    Sin embargo, el exárbitro inglés analizó en ESPN que no era «oportunidad clara de gol», pues el sudafricano se dirigía a la banda y lo más probable era que, tras el siguiente toque, pasara el balón a un compañero en el área, no que disparara a puerta.

    Pese a ello, el VAR no modificó la decisión, pues no se consideró un error claro y evidente.

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