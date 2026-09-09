PS Images
Traducido por
«¡La plantilla más fuerte de su historia!»: Ismail Kartal lanza una gran advertencia antes del regreso a la Champions League
Kartal devuelve al Fenerbahçe a la élite europea
El entrenador del Fenerbahçe, Ismail Kartal, atendió a la prensa en el estadio Sukru Saracoglu antes del estreno de su equipo en la fase de liga de la Champions League ante la Roma. El partido supone la culminación de una campaña notable en la que Kartal llevó al gigante turco a superar tres rondas de clasificación para poner fin a una ausencia de 18 años en la competición.
Ahora, en su cuarta etapa al frente del club, Kartal se convirtió en el segundo entrenador turco que lleva al Fenerbahçe a la fase de la Champions League.
El técnico expresó un enorme orgullo por este logro y, al mismo tiempo, mostró su total confianza en sus jugadores para competir al más alto nivel.
- Giuseppe Maffia
El entrenador elogia a la «Roma más fuerte de la historia»
Al analizar a los rivales del jueves, Kartal elogió mucho a la Roma, que llega al partido tras un inicio perfecto en la Serie A, con tres victorias en tres partidos. Describió a la actual plantilla italiana como el formidable punto culminante de la historia del club.
A pesar del pedigrí del rival, Kartal confirmó que su equipo técnico ha completado un análisis exhaustivo para preparar un planteamiento táctico proactivo.
«Tienen la plantilla más fuerte de su historia», afirmó Kartal. «Mostraremos un juego equilibrado, con planes tanto para atacar como para defender, en lugar de limitarnos a replegarnos».
Asensio, descartado, mientras Kartal pide paciencia
Kartal ofreció información sobre el equipo de cara al encuentro y confirmó que el atacante español Marco Asensio sigue de baja por lesión. Sin embargo, el entrenador reiteró su confianza en el resto de la plantilla para dar un paso al frente y rendir en un gran escenario.
Considerando el partido como una batalla estratégica muy igualada, Kartal apeló directamente a la afición local para que mantenga su apoyo durante los 90 minutos.
«Este es un partido de estrategia», añadió Kartal. «Pedimos a nuestra afición que siga siendo paciente y permanezca unida detrás del equipo hasta el pitido final».
- PRESSE SPORTS
Plan de juego equilibrado preparado para el duelo de Estambul
El Fenerbahce recibe a la Roma en el estadio Sukru Saracoglu el jueves 10 de septiembre, con el inicio del partido programado para las 19:45, hora local.
El equipo de Kartal aspira a aprovechar la ventaja de jugar en casa para asegurar unos puntos iniciales cruciales en la fase de liga y mantener su impulso europeo.
Ambos equipos saltan al césped preparados para una batalla táctica de altos vuelos con la que iniciar sus campañas en la Liga de Campeones.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias