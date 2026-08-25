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Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

La plantilla del Arsenal, «descontenta» con Mikel Arteta mientras Gabriel Martinelli se acerca a un traspaso de 40 millones de libras al Al-Hilal

G. Martinelli
Arsenal
M. Arteta
Premier League

Gabriel Martinelli está cerca de cerrar un lucrativo traspaso al Al Hilal de la Saudi Pro League después de que Mikel Arteta le dijera que se buscase un nuevo club. Según se informa, la implacable decisión ha provocado un importante malestar dentro de la plantilla del Arsenal, con compañeros de equipo profundamente descontentos por el trato reciente al extremo brasileño.

  • El extremo del Arsenal se acerca a su salida del Emirates

    Martinelli está cada vez más cerca de una salida definitiva del Arsenal después de que el técnico Arteta indicara explícitamente al brasileño que buscara un nuevo club. El talentoso extremo está a punto de fichar por el Al Hilal de la Saudi Pro League, lo que pondrá un final repentino a su exitosísima etapa en el norte de Londres.

    A pesar de ser el jugador que más tiempo lleva en el Arsenal, el atacante ha quedado totalmente apartado de las últimas convocatorias por parte del cuerpo técnico. Su inminente salida supone un cambio importante y despiadado para el Arsenal, ya que Arteta está dando pasos agresivos para reforzar la plantilla que acaba de ganar el título de la Premier League.

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    La plantilla, frustrada por el trato a Martinelli

    La dura gestión de la situación por parte de Arteta parece no haber caído bien en el vestuario del Emirates. Según ESPN, el enfoque implacable del técnico ha provocado «cierta incomodidad» en la plantilla del Arsenal, y varios compañeros sienten una gran simpatía por el extremo, que está a punto de salir.

    La tensión de fondo se intensificó rápidamente cuando Martinelli fue excluido de la victoria en la Community Shield ante el Manchester City, lo que significó que no recibiera una medalla de campeón. El mismo informe afirma que esta decisión concreta dejó al delantero «muy decepcionado», mientras que otros miembros veteranos de la plantilla también estaban profundamente descontentos por su exclusión total.

  • Los fichajes señalan el final para Martinelli

    Todo apuntaba claramente a ello a principios de este verano, cuando el Arsenal cerró un importante acuerdo de 34 millones de libras por el prometedor atacante Christos Tzolis. Además, la audaz, aunque infructuosa, ofensiva por el icono del Real Madrid Vinicius Junior sugería con fuerza que Arteta estaba planeando activamente remodelar su banda izquierda.

    Tras debutar con el primer equipo en 2019, Martinelli ha acumulado casi 300 apariciones en todas las competiciones con el club. Aunque su influencia individual se redujo ligeramente la temporada pasada, siguió desempeñando un papel vital en la histórica carrera del Arsenal hasta la final de la Liga de Campeones y en su primer título de liga desde 2004.

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    La estrella brasileña se prepara para cambiar a Arabia Saudí

    Tras su clamorosa ausencia en el reciente partido inaugural de la Premier League contra el Coventry City, la salida de Martinelli parece ahora una absoluta inevitabilidad. Aunque una propuesta del gigante turco Galatasaray no logró entusiasmarle, Globo Esporte informa de que ya ha dado oficialmente luz verde a un lucrativo traspaso a Arabia Saudí, pese a cierta reticencia inicial.

    La cifra final del traspaso sigue siendo actualmente un punto de negociación entre ambos clubes. Según las informaciones, el Arsenal quiere un paquete de unos 60 millones de libras por su delantero de largo recorrido, pero ESPN apunta que la cantidad final acordada podría no superar los 40 millones de libras.

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