La plantilla del Arsenal, «descontenta» con Mikel Arteta mientras Gabriel Martinelli se acerca a un traspaso de 40 millones de libras al Al-Hilal

Martinelli está cada vez más cerca de una salida definitiva del Arsenal después de que el técnico Arteta indicara explícitamente al brasileño que buscara un nuevo club. El talentoso extremo está a punto de fichar por el Al Hilal de la Saudi Pro League, lo que pondrá un final repentino a su exitosísima etapa en el norte de Londres.

A pesar de ser el jugador que más tiempo lleva en el Arsenal, el atacante ha quedado totalmente apartado de las últimas convocatorias por parte del cuerpo técnico. Su inminente salida supone un cambio importante y despiadado para el Arsenal, ya que Arteta está dando pasos agresivos para reforzar la plantilla que acaba de ganar el título de la Premier League.