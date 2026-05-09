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La petición «Fuera Kylian Mbappé» roza los SETENTA MILLONES de firmas en plena crisis del Real Madrid
La frustración llega al límite en el Bernabéu
La luna de miel de Mbappé en el Real Madrid ha terminado. Ahora hay urgencia y frustración, impensadas cuando fue presentado ante un Bernabéu lleno el verano pasado.
Mientras el equipo lucha por mantener el ritmo en La Liga y muestra vulnerabilidad en la Liga de Campeones, muchos apuntan a la antigua superestrella del París Saint-Germain como responsable.
Los desequilibrios tácticos han afectado a Arbeloa desde la llegada de Mbappé, y el entrenador español lucha por integrar al francés y a Vinicius Junior en un ataque cohesionado.
La defensa se resiente y, en el último tercio, la falta de compenetración ha hecho que la afición pida cambios estructurales ya para salvar la temporada.
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Una protesta digital sin precedentes
El malestar se plasmó en una protesta digital: una petición en línea para que Mbappé se vaya, que, según se informa, ha recogido casi 70 millones de firmas.
Aunque no se puede confirmar cada firma, la cifra refleja una crisis de imagen para el jugador y una profunda división entre la afición madridista.
El movimiento #MbappéFuera crece en redes, impulsado por vídeos que destacan su aparente falta de esfuerzo defensivo y los fallos ante la portería en partidos clave.
¿Qué le depara el futuro al francés?
A pesar de las firmas y el revuelo, la directiva del Real Madrid sigue comprometida con el éxito de Mbappé. Florentino Pérez lo fichó tras años de gestiones, y su salida sería costosa en lo deportivo, económico y político. Ahora el jugador afronta una presión máxima: rendir y callar a sus críticos sobre el campo.
Con partidos clave por delante, debe adaptarse al fútbol español y mostrar el sacrificio que la afición demanda.
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Se acerca el Clásico para los blancos
A pesar del drama fuera del campo y de los millones que piden su salida, Mbappé liderará el ataque en el próximo Clásico. El Madrid, ansioso por retrasar la celebración del título culé, recibe un impulso controvertido con su regreso. Las pruebas médicas confirman que estará listo para enfrentar al Barcelona pese a sus recientes problemas físicos.
Para el club es una encrucijada de alto riesgo: ganar daría un respiro ante el movimiento “Fuera Kylian Mbappé”, mientras las tensiones en la capital crecen.