Anadolu Agency
Traducido por
«¡La pesadilla lisboeta de Leao!» Cómo Luis Suarez y Sergi Altimira arruinaron el hostil regreso a casa de Rafael Leao en Alvalade
El Sporting supera el sobresalto inicial en el regreso de Leao
El Sporting CP inició su campaña en la Liga de Campeones de la UEFA con una contundente victoria por 3-1, tras remontar ante el Galatasaray en el Estadio Jose Alvalade. El Sporting se vio por detrás muy pronto por un gol en propia puerta de Goncalo Inacio, antes de que Genny Catamo, Luis Suarez y Rodrigo Zalazar dieran la vuelta al partido.
El excanterano del Sporting Rafael Leao regresó a Lisboa desde el banquillo con el Galatasaray y recibió una hostil acogida por parte de la afición local.
La victoria dio al equipo de Rui Borges el máximo de puntos para arrancar la nueva fase de liga europea.
Suárez elogia la resiliencia y la fe del equipo
El goleador Suárez resultó decisivo para impulsar la remontada del Sporting, al provocar y transformar un penalti en la segunda parte después de ser derribado por Ismail Jakobs. El delantero colombiano, que ahora ha marcado en cuatro partidos consecutivos, elogió la serenidad del equipo tras un inicio dubitativo.
En su reflexión después del partido, Suárez subrayó que la victoria colectiva está por encima de cualquier hito personal mientras el Sporting afronta un calendario exigente.
«Honor y gloria a Dios por esta victoria», declaró Suárez. «Estábamos un poco nerviosos en los primeros 15 a 20 minutos, pero después supimos crecer, mantener la posesión y darle la vuelta al resultado».
Altimira disfruta de un debut soñado en el centro del campo
El fichaje veraniego Sergi Altimira sostuvo el centro del campo junto a Zalazar y elogió la impresionante reacción táctica del equipo tras el descanso. El centrocampista español calificó su debut en la Liga de Campeones como un sueño de infancia hecho realidad, después de haber crecido viendo el torneo con su padre.
Altimira también restó importancia a un golpe tardío para confirmar que está en condiciones de cara a los próximos compromisos nacionales.
«Fue un sueño hecho realidad, otro más», comentó Altimira. «No empezamos de la mejor manera, pero tenemos que centrarnos en la reacción del equipo y en la segunda parte, que fue muy buena».
La magia de Zalazar asegura los puntos mientras el Millwall mira hacia adelante
El mediapunta uruguayo Zalazar firmó el momento culminante de la noche en el minuto 63, al colocar una magnífica falta directa por encima de la barrera que puso en pie a la afición de Alvalade. Su gol apagó por completo el impulso del Galatasaray, mientras Leao y los campeones turcos quedaban cada vez más aislados.
Con los tres puntos asegurados, el Sporting celebra brevemente antes de volver a centrarse en la defensa de su título liguero ante el Famalicao.
Suarez concluyó con cautela y añadió: "Nuestro objetivo está muy claro. En esta competición, iremos partido a partido".
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias