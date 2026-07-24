El Al-Ahly continuó con sus resultados negativos durante los partidos amistosos que disputa en su concentración en el extranjero antes del inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027.
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La pesadilla del Al-Ittihad y la maldición de las lesiones: una nueva derrota que inquieta al Al-Ahly antes de la nueva temporada
Derrota portuguesa
El Al Ahly cayó ante el Vitória de Guimarães portugués por 1-3, en el partido amistoso que enfrentó a ambos hoy, viernes, durante su concentración en el extranjero, en Portugal, como preparación para las competiciones de la nueva temporada.
Y a pesar de que el Al Ahly comenzó el encuentro con muchos de sus elementos titulares, terminó la primera parte por detrás con un contundente 3-0, antes de realizar numerosos cambios en la segunda mitad.
Con el inicio de la segunda parte, el brasileño Matheus Gonçalves logró marcar el primer y único gol del Al Ahly, pero no fue suficiente para remontar el marcador.
Una única victoria
Esta derrota se convirtió en la segunda que sufre el Al-Ahly en sus partidos amistosos durante su concentración en el extranjero, antes del comienzo de la nueva temporada, después de haber caído ante el Holstein Kiel alemán por 4-1 en Austria.
En cambio, el equipo solo logró una única victoria a costa del Saalfelden austriaco por ocho goles a cero, en el primero de sus partidos amistosos en Austria, mientras que empató con el Rio Ave portugués por 2-2 en Portugal.
La pesadilla del Al-Ittihad
La afición del Al-Ahli teme que su equipo repita la tragedia de su vecino y rival tradicional, el Al-Ittihad, cuando tropezó en sus partidos amistosos antes del inicio de la temporada pasada, pese a que en aquel entonces era el campeón vigente de la Liga Saudí.
El resultado fue que el Al-Ittihad firmó una de sus peores temporadas de la historia, terminando en quinto lugar en la tabla de clasificación de la Liga Saudí, despidiéndose de la Copa del Rey y de la Supercopa en semifinales, y de la Champions League de Asia de Élite en cuartos de final.
La maldición de las lesiones
El resultado no es lo único que preocupa a la afición del Al-Ahli, sino también las lesiones que sufren los jugadores del equipo en esos partidos amistosos, la última de ellas la de Saleh Abu Al-Shamat.
Abu Al-Shamat abandonó el encuentro ante el Vitória de Guimarães a mediados de la segunda parte, en camilla, tras un fuerte choque con uno de los jugadores del conjunto portugués.
Antes de Abu Al-Shamat, el lateral izquierdo Zakaria Hosawi también había sufrido una lesión durante la derrota ante el Holstein Kiel por 4-1.
La afición del Al-Ahli espera que el equipo afronte la nueva temporada con la plantilla completa, sobre todo después de haber perdido a numerosos jugadores de experiencia, como el extremo argelino Riyad Mahrez y el centrocampista marfileño Franck Kessié, al término de la temporada pasada.
Nuevos amistosos
Y el Ahly tendrá que satisfacer a su afición logrando resultados positivos en los dos partidos amistosos que disputará en su actual concentración en Portugal.
El Ahly se enfrentará al Portimonense portugués y al Fulham inglés, antes de que su concentración en el extranjero concluya el 28 de julio.
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