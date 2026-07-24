El Al Ahly cayó ante el Vitória de Guimarães portugués por un marcador de 3-1, en el partido amistoso que enfrentó a ambos hoy viernes, durante su concentración en Portugal, como preparación para las competiciones de la nueva temporada.

Y a pesar de que el Al Ahly comenzó el encuentro con muchos de sus elementos titulares, terminó la primera mitad perdiendo por un contundente 3-0, antes de realizar numerosos cambios en la segunda parte.

Con el inicio de la segunda mitad, el brasileño Matheus Gonçalves logró marcar el primer y único gol del Al Ahly, pero no fue suficiente para volver al partido en el marcador.