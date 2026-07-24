El Al-Ahly continuó con sus resultados negativos durante los partidos amistosos que está disputando en su concentración en el extranjero antes del inicio de la nueva temporada futbolística 2026-2027.
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La pesadilla del Al-Ittihad y la maldición de las lesiones: una nueva derrota inquieta al Al-Ahly antes de la nueva temporada
Derrota portuguesa
El Al Ahly cayó ante el Vitória de Guimarães portugués por un marcador de 3-1, en el partido amistoso que enfrentó a ambos hoy viernes, durante su concentración en Portugal, como preparación para las competiciones de la nueva temporada.
Y a pesar de que el Al Ahly comenzó el encuentro con muchos de sus elementos titulares, terminó la primera mitad perdiendo por un contundente 3-0, antes de realizar numerosos cambios en la segunda parte.
Con el inicio de la segunda mitad, el brasileño Matheus Gonçalves logró marcar el primer y único gol del Al Ahly, pero no fue suficiente para volver al partido en el marcador.
Una única victoria
Esta derrota se convirtió en la segunda que sufre el Al Ahly en sus partidos amistosos durante su concentración en el extranjero, antes del inicio de la nueva temporada, después de haber perdido ante el Holstein Kiel alemán por 4-1 en Austria.
En cambio, el conjunto "aristócrata" solo consiguió una única victoria a costa del Saalfelden austriaco por ocho goles a cero, en su primer partido amistoso en Austria, mientras que empató con el Rio Ave portugués por 2-2 en Portugal.
La pesadilla del Al-Ittihad
La afición del Al-Ahli teme que su equipo repita la tragedia de su vecino y rival tradicional, el Al-Ittihad, cuando tropezó en sus partidos amistosos antes del comienzo de la temporada pasada, pese a que en aquel momento era el vigente campeón de la Liga Saudí.
El resultado fue que el Al-Ittihad firmó una de sus peores temporadas de la historia, ya que terminó quinto en la clasificación de la Liga Saudí, se despidió de la Copa del Rey y de la Supercopa en semifinales, y de la Liga de Campeones de Élite de Asia en cuartos de final.
La maldición de las lesiones
El resultado no es lo único que preocupa a la afición del Al-Ahli, sino también las lesiones que sufren los jugadores del equipo en esos partidos amistosos, la última de ellas la de Saleh Abu Al-Shamat.
Abu Al-Shamat abandonó el partido ante el Vitória de Guimarães a mitad de la segunda parte, en camilla, tras un fuerte choque con uno de los jugadores del conjunto portugués.
Antes que Abu Al-Shamat, el lateral izquierdo Zakaria Hawsawi también había sufrido una lesión durante la derrota ante el Holstein Kiel por 4-1.
La afición del Al-Ahli espera que el equipo afronte la nueva temporada con la plantilla al completo, sobre todo después de haber perdido a numerosos jugadores de experiencia, como el extremo argelino Riyad Mahrez y el centrocampista marfileño Franck Kessié, al término de la pasada temporada.
Nuevos amistosos
El Ahly deberá satisfacer a su afición logrando resultados positivos en los dos partidos amistosos que disputará en su actual concentración en Portugal.
El Ahly se enfrentará tanto al Portimonense portugués como al Fulham inglés, antes de que finalice su concentración en el extranjero el próximo 28 de julio.
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