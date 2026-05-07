La pesadilla de las lesiones del Chelsea: Robert Sánchez se perderá el partido contra el Liverpool, y Calum McFarlane confirma seis bajas

Los Blues no contarán con su portero titular, Sánchez, para el partido del sábado en Merseyside. El español tuvo que dejar el campo en la derrota 3-1 ante el Nottingham Forest tras chocar cabezas con Morgan Gibbs-White. Aunque recibió puntos de sutura y pasó pruebas en Cobham esta semana, aún no tiene el alta por protocolo de conmociones.

El técnico interino McFarlane lo confirmó en la rueda de prensa: «Rob [Sánchez] tampoco estará disponible tras la lesión que sufrió contra el Nottingham Forest». Su reemplazo será Filip Jorgensen, ya recuperado de su propia lesión.