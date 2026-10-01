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La pesadilla de Endrick en el Real Madrid continúa: la joven promesa brasileña considera una salida cedido en enero a un gigante de la Serie A tras el desaire de Jose Mourinho
Endrick tiene dificultades para contar con minutos con Mourinho
La tercera temporada de Endrick en la capital española ha comenzado de forma frustrante, ya que el jugador de 20 años sigue teniendo limitadas las oportunidades con el primer equipo en el Bernabéu. Después de perderse los cuatro primeros partidos por una lesión de pretemporada, el delantero ha pasado casi todo su tiempo en el banquillo a las órdenes del nuevo técnico Mourinho.
La participación del brasileño se ha limitado a una única aparición de cuatro minutos como suplente ante el Elche en los ocho primeros partidos del Real Madrid. La feroz competencia de Kylian Mbappe, Vinicius Jr, Yan Diomande, Arda Guler, Brahim Diaz y el recién llegado Carlos Espi le ha dejado muy abajo en el orden de preferencia del ataque.
Informaciones de AS indican que Endrick está abierto a salir cedido en enero si su situación no mejora. Los gigantes italianos Roma y AC Milan están pendientes de su situación, después de que ambos mostraran interés durante el mercado de verano.
- NurPhoto
Las garantías de verano no se traducen en minutos de juego
Endrick ya estuvo cerca de salir de forma temporal en verano, con la Roma, líder de la Serie A, como su opción preferida. El acuerdo estaba prácticamente cerrado antes de que una conversación directa con Mourinho cambiara sus planes.
El técnico portugués instó al delantero a quedarse, asegurándole que entraba en sus planes para esta temporada. Motivado por su deseo de triunfar en el Madrid, Endrick optó por quedarse y pelear por un puesto.
Sin embargo, al no haberse cumplido esas promesas, el jugador planea evaluar sus opciones de cara a enero. Una salida cedido sigue siendo una posibilidad real si su situación no cambia antes de que se abra el mercado.
Ancelotti, seleccionador de Brasil, advierte sobre la falta de acción
El Real Madrid considera a Endrick una inversión clave a largo plazo, después de haber pagado 35 millones de euros por adelantado, con 25 millones de euros más en posibles variables en 2022. Contando comisiones, salarios e impuestos, el gasto total supera los 80 millones de euros, lo que convierte su desarrollo en una prioridad para los dirigentes del club.
Su falta de minutos ha hecho saltar las alarmas en el seleccionador de Brasil y exentrenador del Real Madrid Carlo Ancelotti, que expresó su frustración por el hecho de que los principales clubes europeos no den suficiente tiempo de juego a los jóvenes talentos sudamericanos.
«El problema de los chicos brasileños es que no mejoran porque no juegan con regularidad», explicó Ancelotti. «Le pasa a Endrick, pero también a talentos como Estevao. Sin jugar, no pueden desarrollarse. Tenemos talentos prometedores, y Endrick será importante para Brasil en el futuro, pero necesitan jugar».
- AFP
Se acerca un mercado de enero decisivo para el delantero
Endrick sigue centrado en aprovechar cualquier oportunidad, consciente de lo rápido que cambian las circunstancias en el fútbol. Un reciente susto por lesión de Mbappe durante un compromiso internacional puso de relieve cómo un contratiempo inesperado podría obligar a Mourinho a reestructurar su delantera.
Sin embargo, el joven sabe que una presencia continuada en el banquillo frenará su progresión. Tras una exitosa cesión en el Lyon a comienzos de 2026, en la que firmó ocho goles y ocho asistencias en 21 partidos, un movimiento en enero a la Serie A podría ofrecerle la continuidad que necesita desesperadamente.
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