La pesadilla de Brasil en el Mundial: Neymar, las lesiones y por qué todo salió mal para la Seleção y Carlo Ancelotti

Tras la decepción de la eliminación en octavos en Nueva Jersey, surgen dudas sobre el seleccionador Carlo Ancelotti, quien hace un año llegó para devolver a Brasil a la élite.

Doce meses después, su continuidad está en duda: las críticas crecen en Brasil pese a que él habla de «el comienzo de un nuevo ciclo». En retrospectiva, tomó decisiones clave que fueron un error.

¿Dónde se torció todo para Brasil en el Mundial 2026? GOAL analiza los principales problemas de la Seleção tras su prematura eliminación.