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Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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La permanencia de Messi y el plan para el Mundial... ¿Ha demostrado Cristiano que la afirmación de Hossam Hassan era cierta?

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C. Ronaldo
H. Hassan
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Argentina vs Egipto
Argentina
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Egipto
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EE. UU.

¡Se desploman las ventas de entradas para el Mundial!

El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, se ha convertido en tema de debate público tras una semana de fase eliminatoria. 

La eliminación de Cristiano Ronaldo en su último Mundial y la despedida de la anfitriona Estados Unidos han sacudido las redes, el mercado de entradas y las audiencias. 

Los números lo confirman: un desplome del 60 % en el precio de algunas entradas y una caída general en el valor de los cuartos de final, reflejo de un repentino desinterés en el mercado secundario.

En plena tormenta de marketing, las palabras de Hossam Hassan cayeron como un rayo: el seleccionador de Egipto no habló de táctica ni de errores, sino que acusó directamente: la eliminación de Egipto ante Argentina fue el precio que se pagó para que Lionel Messi siguiera en el torneo. 

Su acusación reaviva la vieja pregunta: ¿marcan los intereses comerciales los resultados? Los números actuales sugieren una respuesta incómoda.

  • Caída libre de los precios... Cuando se marcha Ronaldo, el mercado se derrumba

    El partido del viernes, en el que Portugal debía enfrentar a Estados Unidos en cuartos de final del Mundial, era más que 90 minutos de fútbol: un producto de marketing. 

    Según Forbes, el duelo prometía reunir a Portugal y Estados Unidos, es decir, a Cristiano Ronaldo ante 80 000 espectadores en un estadio estadounidense, con entradas agotadas, récords en reventa y contratos publicitarios millonarios.

    Sin embargo, la derrota de Portugal 1-0 ante España eliminó a Ronaldo, y la de Estados Unidos 4-1 frente a Bélgica sacó al anfitrión. 

    El precio mínimo de las entradas para los partidos de España y Bélgica cayó de 2.950 a 1.200 dólares en horas, según TicketPick. 

    Es decir, 1.750 dólares menos por localidad, lo que equivale al 60 % del valor inicial.

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  • La pandemia afecta a todos los cuartos de final... El mercado pierde la confianza

    El perjuicio no se limitó a un solo partido: la plataforma «SetPick» registró una caída del 31,5 % en el precio medio de todas las entradas de los cuartos de final en un día, y de más del 50 % en 72 horas. 

    Según la plataforma, el pequeño inversor que compró entradas para revenderlas perdió la mitad de su capital en tres días.

    El indicador más preocupante es el exceso de oferta: el mercado secundario pasó de 28 000 a 49 000 entradas a la venta. 

    En marketing: la oferta se ha disparado y la demanda se ha esfumado, porque el público no paga miles de dólares para ver a Bélgica y España cuando esperaba a Ronaldo. 

    Sin estrellas, el torneo pierde el «valor añadido» que buscan aficionados y patrocinadores.

  • Portugal v Spain: Round of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El impacto de Ronaldo... Más que un jugador y más grande que una selección

    Para entender este colapso, hay que ver lo que Ronaldo supone económicamente: no es solo el delantero de Portugal, sino un «producto» que sigue 1.2 mil millones de personas. 

    Su presencia en cuartos de final puede elevar hasta un 40 % el precio de la publicidad por minuto en Oriente Medio y Asia. 

    Su ausencia como estrella del Al-Nassr priva a cadenas y patrocinadores de su principal atractivo comercial.

    Por eso se resienten todos los partidos, no solo el de Portugal: el Mundial es un ecosistema interconectado y, al caer su principal activo de marketing, todo se tambalea. 

    Las cifras muestran que el público estadounidense, en particular, compraba entradas por la «experiencia Ronaldo» y no solo por el Mundial.

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  • FBL-WC-2026-MATCH88-AUS-EGYAFP

    Las declaraciones de Hossam Hassan: de la teoría de la conspiración a las cifras que las respaldan.

    Tras la derrota de Egipto 2-3 ante Argentina y la anulación del gol de Mostafa Zico por el VAR, Hossam Hassan declaró: «Nos han eliminado para que Messi y sus compañeros no quedaran fuera del Mundial».

    El seleccionador egipcio, Hossam Hassan, criticó al árbitro francés François Litxer y denunció que el partido fue “por motivos comerciales”.

    Aunque suelen verse como una excusa para la derrota, en este caso coincidieron con el colapso del mercado de entradas y cobraron otro peso.

    Para los expertos en marketing deportivo la ecuación es simple: Messi es el último referente capaz de vender entradas tras la eliminación de Ronaldo y Estados Unidos, junto con Kylian Mbappé y Lamine Yamal. 

    La eliminación de Argentina en octavos habría dejado un Mundial sin grandes ídolos en las fases finales, pese a que Harry Kane, estrella de Inglaterra, seguía en liza. 

    ¿Basta eso para cuestionar el resultado? Los datos muestran que la continuidad de Messi ha sostenido los precios de los próximos partidos de Argentina, evitando el desplome visto en el España-Bélgica; el mercado gana, pero la ética del precio sigue en debate.

  • El Mundial más caro se enfrenta al fantasma de la recesión... ¿Ha desenmascarado el «Decano» el juego?

    La ironía es que la edición de 2026 sigue siendo la más cara de la historia: la entrada más barata para la final supera los 9.000 dólares. Pero esta cifra es «teórica» y depende de los equipos que disputen la final. 

    Si llegan Francia y Argentina, el precio podría mantenerse, pero si jugaran Bélgica y Suiza, el mercado secundario caería.

    La prueba está ahí: el Marruecos-Francia en Foxborough es el más barato de los cuartos, con entradas desde 989 dólares. 

    La diferencia entre 989 y 9.000 dólares la marcan los nombres; su ausencia puede hacer estallar la «burbuja comercial del Mundial».

    Conclusión: la salida de Ronaldo no confirma del todo la teoría de Hossam Hassan, pero le añade un contexto económico inquietante. 

    Cuando la presencia de una sola estrella se vuelve vital para los precios de todo un torneo, la línea entre marketing y arbitraje se vuelve muy fina. 

    Por eso, el Mundial se enfrenta a una prueba: ¿podrá Messi salvar el torneo en lo deportivo y en lo comercial, o mostrarán las cifras que el partido ya no se decide solo en el campo?