La permanencia de Messi y el plan para el Mundial... ¿Ha demostrado Cristiano que la afirmación de Hossam Hassan era cierta?

El Mundial 2026, que se disputa en Estados Unidos, Canadá y México, se ha convertido en tema de debate público tras una semana de fase eliminatoria.

La eliminación de Cristiano Ronaldo en su último Mundial y la despedida de la anfitriona Estados Unidos han sacudido las redes, el mercado de entradas y las audiencias.

Los números lo confirman: un desplome del 60 % en el precio de algunas entradas y una caída general en el valor de los cuartos de final, reflejo de un repentino desinterés en el mercado secundario.

En plena tormenta de marketing, las palabras de Hossam Hassan cayeron como un rayo: el seleccionador de Egipto no habló de táctica ni de errores, sino que acusó directamente: la eliminación de Egipto ante Argentina fue el precio que se pagó para que Lionel Messi siguiera en el torneo.

Su acusación reaviva la vieja pregunta: ¿marcan los intereses comerciales los resultados? Los números actuales sugieren una respuesta incómoda.