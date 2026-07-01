En su podcast «The Rest is Football», Lineker contó que llamó a la entonces directora ejecutiva del Leicester City, Susan Whelan, tras el descenso del club en 2023. El exfutbolista inglés propuso fichar a Hayes, quien por entonces dominaba la Superliga Femenina con el Chelsea, para que los «Foxes» lideraran el entrenamiento moderno.

Durante el episodio, Lineker se dirigió a Hayes, actual seleccionadora de Estados Unidos, para explicar su recomendación: «Cuando el Leicester descendió por primera vez, llamé a Susan Whelan, que era la directora ejecutiva del club en aquel momento —y que, por desgracia, ya no está allí—, y le dije: “Creo que deberíais apostar por Emma como entrenadora del Leicester City”». Le dije: «Hay muchas razones. A: es una entrenadora brillante, así que no sería un truco de relaciones públicas, aunque, desde ese punto de vista, habría sido genial: la primera mujer al frente de un equipo masculino profesional en nuestro país. Además, creo que nosotros [el Leicester] teníamos los jugadores con los que te habría ido muy bien».