Tras el agitado empate del FC Bayern ante el Bayer Leverkusen, Uli Hoeneß ha salido al paso con duras críticas hacia el árbitro Christian Dingert.
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«La peor actuación que he visto en mi vida»: Uli Hoeneß se enfurece tras las polémicas decisiones arbitrales contra el FC Bayern
«Es la peor actuación de un equipo arbitral que he visto nunca en un partido de la Bundesliga», afirma el presidente de honor del equipo muniqués, de 74 años, según cita el diario Bild.
El partido se había desarrollado de forma muy igualada y el Bayern estuvo a punto de ganar, a pesar de ir perdiendo desde el principio (Aleix García, 6'), de que le anularan dos goles y de las expulsiones de Nicolás Jackson (roja, 42') y Luis Díaz (doble amarilla, 84'). Díaz, tras una asistencia de Michael Olise, marcó el 1-1 definitivo (69’).
- AFP
Critican a Vincent Kompany: el árbitro Christian Dingert reconoce su error
Si bien la expulsión de Jackson tras una falta grave en el centro del campo contra Martin Terrier fue indiscutible, los ánimos del Bayern se caldearon por los dos goles anulados a Jonathan Tah y Harry Kane por mano y, sobre todo, por la segunda amonestación a Díaz por una supuesta simulación.
«Nadie en el estadio sabe por qué le sacan la tarjeta amarilla-roja», declaró el entrenador Vincent Kompany, que habría deseado más tacto por parte del árbitro, a DAZN. «Se levanta inmediatamente. Ni siquiera intentó provocar un penalti. Se cayó, hubo contacto, pero se levanta enseguida y, aun así, le sacan la tarjeta amarilla y luego la amarilla-roja».
Dingert reconoció tras el partido que había expulsado a Díaz por error.
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Los responsables del Bayern tienen palabras conciliadoras para Dingert
A diferencia de Hoeneß, Kompany no se dejó llevar por los superlativos a pesar de todas las críticas: «En mi opinión, hoy el árbitro ha tenido una mala actuación, pero eso no cambia en nada el respeto que le tengo. Son cosas que pueden pasar».
Max Eberl también tuvo palabras conciliadoras para Dingert. El director deportivo del Bayern habló de un «buen diálogo» con el árbitro y calificó de «muy honorable» su admisión en el caso de Díaz.
Los próximos partidos del FC Bayern de Múnich
Fecha Hora Partido Miércoles, 18 de marzo 21:00 FC Bayern - Atalanta (Liga de Campeones) Sábado, 21 de marzo 15:30 FC Bayern - Union Berlin (Bundesliga) Sábado, 4 de abril 15:30 SC Friburgo - FC Bayern (Bundesliga) Sábado, 11 de abril 18:30 FC St. Pauli - FC Bayern (Bundesliga)