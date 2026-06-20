La participación de Raphinha en el Mundial está en riesgo por una lesión en el muslo derecho. ¿Cuándo volverá y quién lo reemplazará?

Brasil espera recuperar a Raphinha para los octavos de final de la primera semana de julio, aunque dependerá de la gravedad de su lesión en el flexor. Mientras, Carlo Ancelotti busca un reemplazo para el partido contra Escocia. Para ese encuentro ya debería estar recuperado Neymar, quien desde hace días se ejercita parcialmente con el grupo tras su lesión en la pantorrilla, aunque su regreso se gestionará con precaución. Las opciones más probables para reemplazar a Raphinha son Gabriel Martinelli (Arsenal) y Luiz Henrique (Zenit), mientras que el joven Rayan espera su oportunidad.