La participación de Partey en el Mundial con Ghana está en peligro: Canadá le niega la entrada por acusaciones de violación

El vicecapitán de Ghana, el centrocampista del Villarreal Thomas Partey, no jugará el primer partido del Mundial de Toronto tras serle denegada la entrada a Canadá, según The Athletic. Las Estrellas Negras debutarán el miércoles 17 de junio en el BMO Field contra Panamá, pero el exjugador del Arsenal aún no puede ingresar al país. La ley canadiense impide la entrada a quienes hayan cometido o sido condenados por un delito. Partey está acusado, pero a la espera de juicio, por lo que no tiene condena firme; de hecho, podría haber ingresado a EE. UU. sin problemas. La FIFA no puede intervenir.





El centrocampista, de 32 años, esperaba jugar su segundo Mundial con Ghana. En noviembre afrontará un juicio en Londres por siete acusaciones de violación y una de agresión sexual contra cuatro mujeres. El jugador, mediante sus abogados, ha rechazado las acusaciones. Su situación complica especialmente el Inglaterra-Ghana del 23 de junio en Boston, del grupo L. La FA baraja incluso prohibir a sus jugadores saludarlo antes del partido.





El incidente diplomático saltó en el amistoso contra Gales: jugó 45 minutos y fue silbado cada vez que tocó el balón. No es nuevo para el centrocampista, que ha jugado sus últimas cuatro temporadas en la Premier League escuchando silbidos cada vez que salía del Emirates Stadium con el Arsenal. Aun así, la situación ha terminado por convertir su caso en un problema. «Por lo que sé, en todos los rincones del mundo rige la presunción de inocencia y solo cuando uno es condenado se convierte en culpable», recordó Queiroz. «Hoy, y esto no solo se aplica a Thomas, vivimos en el mundo de las redes sociales, donde una persona es condenada antes siquiera de poder defenderse».





La policía de Londres lo investiga desde febrero de 2022 por una denuncia de violación. Su etapa en el Arsenal finalizará el 30 de junio de 2025; días antes, se le acusó oficialmente de violación y agresión sexual a tres mujeres. Los hechos habrían ocurrido en su domicilio entre 2021 y 2022. Ahora, la denegación de visado para entrar en Canadá podría impedirle jugar el Mundial.







