¿La oportunidad perdida de Mikel Arteta? La verdad detrás del fallido intento del Arsenal de fichar a la estrella del Chelsea Joao Pedro

El Arsenal incluyó al delantero del Chelsea Pedro en su amplia lista de posibles objetivos para el mercado de verano, pero el club del norte de Londres acabó decidiendo no presentar una oferta formal. El Arsenal estaba explorando activamente opciones para reforzar su línea de ataque durante el mercado. Arteta estaba completamente abierto a incorporar nueva pólvora ofensiva para impulsar a su equipo en la lucha por el título.

Sin embargo, el club finalmente dio un paso atrás en su intento de fichar al internacional brasileño de la otra punta de la capital. A pesar de reconocer la evidente calidad del jugador, el equipo de captación optó por evaluar objetivos alternativos en lugar de poner a prueba a su rival londinense con una oferta oficial.