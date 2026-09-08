El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, confirmó que el club y Anis Hadj Moussa han puesto fin al culebrón del traspaso de los últimos días. El extremo argelino ha sido incluido en la convocatoria para el partido de la Champions League de este miércoles contra el Barcelona en el Camp Nou.

Hadj Moussa se perdió el partido de liga del sábado contra el NEC después de llegar tarde en dos ocasiones, y Van Bronckhorst afirmó que no tenía la cabeza puesta en el partido.

La situación se originó por una oferta de varios millones de euros del club saudí Al-Ittihad, que se vino abajo después de que no aportara la garantía bancaria exigida.