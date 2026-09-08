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Alvino Hanafi

Traducido por

¡La oportunidad de Hadj Moussa en el Barcelona! Van Bronckhorst perdona al extremo tras el fracaso de su traspaso a Arabia Saudí

Barcelona vs Feyenoord
A. Hadj Moussa
G. van Bronckhorst
Barcelona
Feyenoord
Liga de Campeones

El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, ha confirmado que Anis Hadj Moussa ha sido reintegrado en la plantilla para el partido de la Champions League contra el Barcelona. El delantero argelino se dirigió a sus compañeros para resolver el problema tras el frustrado traspaso multimillonario en euros al Al-Ittihad.

  • Van Bronckhorst pone fin al culebrón de Hadj Moussa

    El entrenador del Feyenoord, Giovanni van Bronckhorst, confirmó que el club y Anis Hadj Moussa han puesto fin al culebrón del traspaso de los últimos días. El extremo argelino ha sido incluido en la convocatoria para el partido de la Champions League de este miércoles contra el Barcelona en el Camp Nou.

    Hadj Moussa se perdió el partido de liga del sábado contra el NEC después de llegar tarde en dos ocasiones, y Van Bronckhorst afirmó que no tenía la cabeza puesta en el partido.

    La situación se originó por una oferta de varios millones de euros del club saudí Al-Ittihad, que se vino abajo después de que no aportara la garantía bancaria exigida.

    • Anuncios
  • Anis Hadj MoussaGetty

    El extremo se dirige a la plantilla sobre el terreno de entrenamiento

    En la rueda de prensa previa al partido de Feyenoord en España, Van Bronckhorst explicó cómo Hadj Moussa asumió su responsabilidad para ganarse de nuevo un sitio en el grupo. El delantero de 24 años se dirigió personalmente a sus compañeros durante el entrenamiento del martes.

    Van Bronckhorst consideró inaceptables las decisiones de Hadj Moussa en día de partido, pero elogió su reacción una vez se cerró el mercado de fichajes.

    «Se dirigió al grupo sobre el césped de entrenamiento», declaró Van Bronckhorst. «Fue algo serio y, en ocasiones, provocó alguna risa en la plantilla. Fue una buena manera de dejar esto atrás».

  • Filas cerradas antes de la prueba en el Camp Nou

    Van Bronckhorst subrayó que toda la plantilla y el cuerpo técnico han pasado página juntos tras las conversaciones internas del domingo. El entrenador reiteró que Hadj Moussa sigue siendo un activo crucial, capaz de decidir partidos de primer nivel.

    El Feyenoord viajó a España con el debutante de 17 años Jerayno Schaken incluido en la expedición, mientras que Reiss Nelson se quedó fuera por lesión.

    «Cuando la operación se frustró, pasó página», añadió Van Bronckhorst. «No hay mejor partido para que hable sobre el campo.»

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  • imago-sport-1082608260.jpgZUMA Press Wire

    El foco se centra en el duelo contra el Barcelona

    Hadj Moussa ha retomado los entrenamientos con el grupo y apunta a tener minutos ante el gigante español en el Camp Nou el miércoles por la noche.

    El Feyenoord aspira a trasladar su reciente victoria liguera ante el NEC a un sólido estreno en la fase de grupos de la Champions League.

    Van Bronckhorst y sus jugadores tratarán de mantener toda su atención en el terreno de juego al iniciar su campaña europea.

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