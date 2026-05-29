El plazo de negociación exclusiva vence el 31 de mayo, así que el Sevilla ya busca una oferta de compra alternativa. Ramos, sin equipo desde que dejó el Monterrey mexicano en diciembre, convocará una rueda de prensa para comentar el fracaso de la operación. El club andaluz necesita actuar rápido y conseguir inversiones que le permitan cumplir con el juego limpio financiero de cara a la próxima ventana de fichajes de verano.