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La nueva mansión de Harry Kane, valorada en 20 millones de libras y situada cerca del campo de entrenamiento del Chelsea, «se parece mucho al Palacio de Buckingham»
Una residencia real digna del capitán de la selección inglesa.
El capitán de los Tres Leones no ha escatimado gastos en su nueva propiedad de Wentworth, cerca de las instalaciones de entrenamiento del Chelsea en Cobham.
Los vecinos cuentan a The Sun que la casa recuerda al Palacio de Buckingham.
Kane compró el terreno y una casa existente por 6,5 millones de libras en 2023, pero prefirió demolerla y construir una obra maestra neogeorgiana. El proyecto, que ha requerido dos años de trabajo, está en su fase final.
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Características de alta tecnología para un icono del fútbol
Aunque el exterior de la casa es clásico y majestuoso, con ventanas georgianas y columnas en la entrada, el interior y los sótanos son de lujo moderno. Los planos presentados al ayuntamiento de Runnymede muestran que este hombre de 32 años y su esposa, Kate, han priorizado la tecnología de alta gama para adaptarse a su estilo de vida. Destaca una plataforma giratoria de 20 000 £ para su flota de coches de lujo. El garaje subterráneo, con capacidad para cinco vehículos, permite a Kane maniobrar sin dificultad gracias a este sistema.
Amplias instalaciones subterráneas
El proyecto va más allá de las plantas visibles: tiene un sótano enorme destinado al ocio y el bienestar. Según los planos, incluye sala de cine, piscina, bar para invitados, sala de tratamientos y gimnasio completo. La casa alberga a la familia Kane —cuatro dormitorios principales para ellos y sus cuatro hijos— y a dos miembros del personal en habitaciones con baño privado.
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Planificar el futuro tras Múnich
Aunque Kane vive ahora en Alemania con su familia tras fichar por el Bayern, esta casa en Surrey muestra sus planes de futuro. Se espera que se mude allí de forma permanente cuando termine su etapa en el extranjero, o quizá antes, durante los parones de la Bundesliga. La finca de Wentworth les ofrece privacidad y seguridad, cerca del corazón del fútbol inglés.