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World Cup new wave GFXGOAL
Harry Sherlock

Traducido por

La nueva generación: Lamine Yamal, Erling Haaland y otras 10 estrellas que debutarán en el Mundial de 2026

Analysis
World Cup
L. Yamal
E. Haaland
M. Olise
F. Wirtz
L. Diaz
USA
España
Argentina
Francia
Portugal
Noruega
Alemania
Colombia
Ivory Coast
Turquía
J. Neves
N. Paz
F. Balogun
A. Guler
Y. Diomande
FEATURES

Falta menos de una semana para el inicio del Mundial 2026. Las selecciones ultiman sus preparativos para el debut del jueves en Estados Unidos, México y Canadá. Es el Mundial más grande de la historia: 48 equipos, así que muchos jugadores vivirán su primera experiencia internacional.

Entre los debutantes hay algunos de los futbolistas más famosos del planeta. Algunos no habían podido jugar un Mundial por su edad, mientras que otras estrellas han esperado años para brillar en la gran cita.

¿Quiénes son los debutantes que más ganas tenemos de ver? En GOAL hemos elegido a nuestros 10 favoritos:

  • Erling Haaland Norway 2026Getty Images

    Erling Haaland (Noruega)

    Aunque no se clasifica desde 1998, Noruega podría ser la sorpresa del torneo gracias a sus estrellas. Martin Ødegaard, Antonio Nusa y Alexander Sørloth debutan en un Mundial, pero todos los focos apuntarán a Erling Haaland.

    El palmarés de Erling Haaland es impresionante —55 goles en 49 partidos con la selección—, y este verano debutará en un gran torneo con Noruega. En la fase de grupos enfrentará a Irak, Senegal y Francia, y las defensas ya tiemblan ante la idea de verle sprintar hacia ellas con el balón.

    ¿Logrará Haaland que parezca tan sencillo como acostumbra en su debut mundialista? Pocos lo dudan.

    • Anuncios
  • Lamine Yamal SpainGetty Images

    Lamine Yamal (España)

    Lamine Yamal es la nueva joya del fútbol español. Con un toque excepcional y magia en sus botas, ya es una superestrella mundial gracias a sus brillantes actuaciones con el Barcelona desde su debut a los 15 años. 

    En la Eurocopa 2024 maduró: marcó un gol sensacional en la semifinal ante Francia y dio cuatro asistencias. Si repite esa actuación en el Mundial, podría ser coronado como el mejor jugador del mundo. 

    Con solo 18 años ya atesora experiencia de élite. El siguiente paso es el Mundial, donde buscará el gran título mientras su cuerpo resiste tras una temporada con lesiones.

  • Florian Wirtz Germany 2026Getty Images

    Florian Wirtz (Alemania)

    Florian Wirtz llegó al Liverpool el pasado verano en un traspaso de hasta 116 millones de libras, pero su adaptación a la Premier League fue complicada. Ahora busca brillar en su primer Mundial, tras perderse el de 2022 por una rotura del ligamento cruzado anterior.

    Regateador ágil y elegante, ya ha marcado dos goles en la Eurocopa 2024 y se espera que sea el principal creador de juego de Alemania bajo las órdenes de Julian Nagelsmann. Podría formar un trío ofensivo con Jamal Musiala y el también debutante Lennart Karl, y cuenta con las habilidades para desbloquear las defensas más complicadas este verano.

  • Luis Diaz Colombia 2026Getty Images

    Luis Díaz (Colombia)

    Luis Díaz ha brillado en Anfield y en el Allianz Arena en las últimas temporadas. Sus actuaciones con el Bayern Múnich la temporada pasada, donde encajó a la perfección con Harry Kane y Michael Olise para formar una de las delanteras más potentes de Europa, han sido las mejores de su carrera.

    A sus 29 años sorprende que nunca haya jugado un Mundial: Colombia no se clasificó para 2022 y en 2018 él aún despuntaba en el Junior FC.

    Con más de 70 partidos desde su debut en 2018, si mantiene su nivel —26 goles y 19 asistencias en la 2025-26 con el Bayern—, podría llevar a Colombia muy lejos.

  • Michael Olise France 2026Getty

    Michael Olise (Francia)

    Olise, compañero de Díaz, debutará en el Mundial tras una temporada que lo ha colocado en la lucha por el Balón de Oro con el Bayern. El extremo francés marcó 25 goles y dio 28 asistencias, y ha mantenido ese gran nivel con los Bleus, hasta el punto de que podría dejar fuera del once de Didier Deschamps a la revelación del París Saint-Germain, Désiré Doué.

    Quienes dudaban de su salto de un equipo de la zona media de la Premier League a la élite europea han visto cómo callaba críticas con sus dos últimas campañas. Llega preparado para brillar este verano y convertirse en una superestrella mundial.

  • Joao Neves Portugal 2026Getty Images

    João Neves (Portugal)

    Joao Neves, fichado por el PSG en 2024, ya es uno de los centrocampistas más destacados de Europa. Con solo 21 años ha ganado dos veces la Liga de Campeones junto a sus compañeros de la selección portuguesa Vitinha, Nuno Mendes y Gonçalo Ramos.

    Aunque debió esperar su chance y hasta jugar como lateral derecho por la abundancia de mediocampistas que tiene Roberto Martínez, ahora aporta su estilo dinámico a la Selección. Se espera que este sea el primero de muchos Mundiales para el exjugador del Benfica.

  • Nico Paz Argentina 2026Getty Images

    Nico Paz (Argentina)

    Nico Paz, mediocampista del Como entrenado por Cesc Fábregas, brilló en la Serie A y se espera que regrese al Real Madrid este verano gracias a una opción de recompra. 

    Dotado de gran técnica y físico, puede actuar de 10 o de centrocampista central. Acaba de llevar al Como al cuarto puesto de la Serie A y a la Liga de Campeones, y ha sido nombrado mejor centrocampista de Italia.

    Ahora Argentina confía en que mantenga ese nivel en su primer Mundial, mientras los campeones buscan rodear a Lionel Messi de los mejores y lograr un bicampeonato histórico.

  • Folarin Balogun USMNT 2026Getty/GOAL

    Folarin Balogun (Estados Unidos)

    Aunque muchos de los jugadores que representarán a Estados Unidos como coanfitrión del torneo ya estaban en la plantilla en 2022, en Catar se notó la falta de un goleador. Se espera que Folarin Balogun lo solucione.

    El exdelantero del Arsenal, capaz de disparar con ambas piernas, posee velocidad arrolladora y remata con precisión en situaciones de uno contra uno. Llega a su primer Mundial tras marcar 19 goles con el Mónaco en todas las competiciones, incluidos ocho partidos consecutivos en la Ligue 1.

    Tras cambiar su nacionalidad de Inglaterra, en la Copa América 2024 demostró que no se intimida: marcó dos goles en tres partidos pese a la eliminación de Estados Unidos en la fase de grupos. Ahora, se espera que el jugador de 24 años lleve al equipo de Mauricio Pochettino a las rondas eliminatorias.

  • Arda Guler Turkiye 2026Getty Images

    Arda Güler (Turquía)

    Arda Güler brilló en la Eurocopa 2024: marcó un gol ante Georgia y asistió contra Austria y Países Bajos, llevando a Turquía a cuartos de final. Con 21 años, su actuación avisa de lo que puede hacer en el Mundial.

    Tras consolidarse en el Real Madrid y conectar con Kylian Mbappé, sumó 16 asistencias y siete goles.

    Este verano se espera que, junto al delantero de la Juventus Kenan Yildiz, lideren el ataque turco y dejen huella en el Mundial.

  • Yan Diomande Ivory Coast 2026Getty Images

    Yan Diomande (Costa de Marfil)

    Con solo 19 años, Yan Diomande, extremo del RB Leipzig, ya es uno de los futbolistas más cotizados. Su talento ha despertado el interés de clubes como Liverpool y PSG.

    Por ello, todos los ojos estarán sobre él cada vez que Costa de Marfil juegue este verano, y tras su buena actuación en la Copa Africana de Naciones, está listo para brillar de nuevo en la fase final del torneo.