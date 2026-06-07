La nueva generación: Lamine Yamal, Erling Haaland y otras 10 estrellas que debutarán en el Mundial de 2026

Aunque muchos de los jugadores que representarán a Estados Unidos como coanfitrión del torneo ya estaban en la plantilla en 2022, en Catar se notó la falta de un goleador. Se espera que Folarin Balogun lo solucione.
El exdelantero del Arsenal, capaz de disparar con ambas piernas, posee velocidad arrolladora y remata con precisión en situaciones de uno contra uno. Llega a su primer Mundial tras marcar 19 goles con el Mónaco en todas las competiciones, incluidos ocho partidos consecutivos en la Ligue 1.
Tras cambiar su nacionalidad de Inglaterra, en la Copa América 2024 demostró que no se intimida: marcó dos goles en tres partidos pese a la eliminación de Estados Unidos en la fase de grupos. Ahora, se espera que el jugador de 24 años lleve al equipo de Mauricio Pochettino a las rondas eliminatorias.