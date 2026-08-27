La nueva estrella del Real Madrid Marc Cucurella habló sobre su estado físico tras un emotivo debut en el Santiago Bernabéu

A pesar del resultado positivo, siguen existiendo dudas sobre la preparación física de Cucurella, ya que el defensa no ha sido titular en ninguno de los dos primeros partidos del Madrid en la nueva campaña. El español fue sincero sobre su estado actual y reconoció que una pretemporada alterada le ha obligado a ponerse al día en cuanto a ritmo de competición. Subrayó que el proceso para volver a su mejor nivel físico sigue en marcha y requiere paciencia tanto por parte del jugador como de la afición.

"Paso a paso. Está claro que no tuvimos mucha pretemporada, pero poco a poco me voy sintiendo mejor. Estamos haciendo un gran trabajo. La temporada es larga y el entrenador sabe gestionar muy bien al equipo. Esa es una de sus virtudes", explicó en la web oficial del club.