Goal.com
En directo€50

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
Todo sobre apuestas en GOAL
FBL-ESP-LIGA-REAL BETIS-LEVANTEAFP
Loai Mohamed

Traducido por

La nueva apuesta de Mourinho: ¿quién es Carlos Espí, el fichaje sorpresa del Real Madrid?

FEATURES
Real Madrid
J. Mourinho
C. Espi
Levante
Primera División
España
Portugal

No estaba entre los nombres más comentados en el mercado de fichajes, pero pronto se convirtió en un proyecto ofensivo que goza de confianza en el Santiago Bernabéu.

En un movimiento rápido y una jugada táctica bien pensada, el Real Madrid anunció el cierre de su quinto fichaje en el mercado estival, con la incorporación del joven delantero español Carlos Espí procedente de las filas del Levante mediante un contrato de larga duración que se extiende por 5 temporadas, hasta el 30 de junio de 2031.

La operación, que sorprendió a los círculos deportivos, no fue fruto de la casualidad, sino que llegó tras un seguimiento minucioso de un talento prometedor que se ha impuesto como una de las soluciones ofensivas clásicas más sencillas y precisas del fútbol español. Entonces, ¿quién es este joven "gigante" por el que José Mourinho ha decidido apostar?

El Real Madrid fichó a Carlos Espí en un momento que refleja el deseo del club de construir el futuro de su ataque, ya que el jugador representa el modelo de delantero tradicional que sabe jugar dentro del área, unas características que se han vuelto escasas en el fútbol moderno.

Y pese a que Espí aún está al comienzo de su carrera, su complexión física y su personalidad ofensiva hicieron que los ojeadores del Real Madrid lo vieran como un proyecto de delantero capaz de evolucionar hasta convertirse en una de las opciones importantes en la delantera durante los próximos años.

  • Ficha de identificación rápida

    Nombre completo: Carlos Espí Escrivà.

    Fecha de nacimiento: 24 de julio de 2005.

    Nacionalidad: español.

    Altura: 1,94 metros.

    Posición: delantero centro.

    Pie preferido: derecho.

    Club anterior: Levante.

    Contrato con el Real Madrid: hasta junio de 2031.

    • Anuncios
  • Sevilla FC v Levante UD - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    De las calles de Valencia a las puertas del Bernabéu

    Carlos Espí Escrihuela nació el 24 de julio de 2005 en la localidad de Tavernes de la Valldigna, perteneciente a la provincia de Valencia. El jugador tiene 21 años y desde pequeño destacó por unas características físicas imponentes gracias a su elevada estatura de 1,94 metros, lo que le otorgó una superioridad clásica en la posición de ariete (delantero centro).

    Espí dio sus primeros pasos en el mundo del fútbol en la academia del club local Alzira, antes de recibir una oferta para incorporarse a las categorías inferiores del Levante en 2022, iniciando así una nueva etapa que lo situó en el camino hacia el profesionalismo real.

    Allí, el prometedor delantero mostró una notable evolución, disputando sus primeros partidos con el filial (Levante B) en noviembre de 2023 y marcando sus primeros goles profesionales apenas unos días después de su ascenso.

  • ¿Cómo se hizo un hueco en LaLiga?

    La carrera de Espí ha experimentado saltos cualitativos en un breve periodo de tiempo. En la temporada del ascenso 2024-2025, Espí fue un pilar fundamental para llevar al Levante a proclamarse campeón de la Segunda División española y regresar a la élite, anotando 6 goles decisivos en la competición, según las estadísticas de "Transfermarkt".

    La temporada 2025-2026 fue testigo de la explosión goleadora del delantero, ya que con el ascenso del Levante a la máxima categoría, "La Liga", Espí demostró su valía entre los grandes delanteros, pues terminó la temporada como máximo goleador de su equipo con 11 goles.

    El extraordinario rendimiento del jugador y sus célebres dobletes (como el que marcó ante el Real Oviedo) lo hicieron merecedor del premio al mejor jugador joven (sub-23) de la Liga española, además de coronarse con el premio al jugador del mes de "La Liga" en marzo de 2026.

    A lo largo de 3 temporadas consecutivas con el Levante, Espí disputó 66 partidos en todas las competiciones y perforó las redes rivales con 20 goles, cifras que dispararon su valor de mercado y lo convirtieron en objetivo de los grandes de Europa.

    • ¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?

    Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias

    Sigue a GOAL en Google
  • Levante UD v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El arma que le faltaba al ataque del Real Madrid

    A pesar de que el Real Madrid cuenta con extremos y delanteros que destacan por su velocidad y su gran habilidad, al equipo le faltaba un delantero de área clásico con las características de Espí, que se apoya en la potencia de su pierna derecha.

    Espí posee un porcentaje de éxito en los duelos aéreos que supera el 56%, lo que lo convierte en una opción ideal para romper los bloques defensivos y aprovechar los centros. Además, domina el disparo directo con la pierna derecha, con una definición decisiva a un solo toque dentro del área.

    Espí también desempeña funciones de "pivote" ofensivo, fijando a los defensores de espaldas y filtrando balones a los que llegan desde atrás, lo que otorga al equipo una flexibilidad táctica excepcional.

    Sin embargo, pese a las grandes cualidades que posee Espí, su fichaje por el Real Madrid representa una nueva prueba en su trayectoria.

    Y es que jugar con la camiseta del conjunto merengue exige una evolución constante en algunos aspectos, entre los más destacados el manejo de los espacios amplios, aumentar su influencia en la creación de juego y mejorar el uso de la pierna izquierda.

    El mayor desafío al que se enfrentará será adaptarse al ritmo de la competición y a la enorme presión que acompaña a cada partido en el Real Madrid.

  • Una apuesta diferente en el proyecto ofensivo del Real Madrid

    El Real Madrid no vio a Carlos Espí como un simple delantero joven capaz de marcar goles, sino como una pieza diferente dentro de su proyecto de futuro.

    Tras años en los que el conjunto blanco se apoyó en mayor medida en delanteros con movilidad y habilidad como Vinicius Junior y Kylian Mbappé, el fichaje de Espí llegó para añadir una opción ofensiva distinta, basada en la fuerza física, la colocación dentro del área y la capacidad para disputar los balones aéreos.

    La dirección del Real Madrid considera que contar con un delantero puro con estas características le da al equipo soluciones adicionales frente a los rivales que cierran los espacios, especialmente en los partidos que requieren un jugador capaz de luchar con los defensas y definir las ocasiones a un solo toque.

  • El fichaje más caro en la historia del Levante

    El fuerte deseo de la directiva del club blanco por cerrar el fichaje le llevó a abonar la cláusula de rescisión valorada en 25 millones de euros, convirtiendo esta operación en la venta más cara en la historia del Levante.

    El joven delantero se sumó al grupo de nuevas incorporaciones estivales del Bernabéu junto a otros cuatro nombres destacados: Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konaté y Bernardo Silva.

  • Levante UD v Real Oviedo - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    El segundo intento: una insistencia madridista que no se detuvo

    El movimiento para fichar a Espí este verano no fue el primero de su tipo por parte de la directiva del club; el Real Madrid logró hacerse con los servicios del jugador en su "segundo intento", según informó el diario "Marca".

    Con anterioridad, la directiva de Florentino Pérez intentó contratar al joven delantero para reforzar sus filas, pero las negociaciones no llegaron a buen puerto entonces debido a que el Levante se aferró a su talento y al deseo del jugador de garantizar un entorno que le permitiera una participación continua para desarrollarse.

    Este rechazo temporal no impidió que los ojeadores del Real Madrid lo mantuvieran bajo la lupa, para regresar con fuerza este verano y activar la cláusula de rescisión, convirtiéndolo en jugador del primer equipo de forma definitiva.

  • El futuro ofensivo de España

    En el plano internacional, Espí es considerado uno de los elementos del futuro del fútbol español, ya que representó a la selección española sub-19 y disputó dos partidos en los que marcó dos goles internacionales, antes de ser ascendido a la selección española sub-20, en medio de crecientes expectativas de que las puertas de la selección absoluta se le abran pronto tras su traspaso a la fortaleza del Santiago Bernabéu.

Amistosos
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Fiorentina crest
Fiorentina
FIO
Primera División
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Levante crest
Levante
LEV