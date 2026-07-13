«Estamos muy contentos con Adeyemi. Llevábamos tiempo siguiéndole la pista. Es peligroso y rápido, y Deco ha gestionado el fichaje de forma excelente. La noticia llegó justo en el momento adecuado», declaró Laporta a los medios españoles al margen del Mundial de Dallas.
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«La noticia llegó en el momento perfecto»: confirman la salida de Karim Adeyemi del BVB
El BVB autorizó a Adeyemi a negociar con otros clubes. Su fichaje por el Barcelona, dirigido por Hansi Flick, se negocia desde hace días. Según la prensa, Dortmund y Barcelona acordaron una indemnización base de 22 millones de euros. Además, el Dortmund podría recibir 9 millones en variables y una cláusula de reventa del 35 %. En Dortmund tenía contrato hasta 2027; en Barcelona firmará por cinco años.
Adeyemi conoce bien a Flick, quien lo convocó por primera vez a la selección alemana en septiembre de 2021. Ha disputado once partidos internacionales, aunque este verano no logró clasificarse para el Mundial.
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