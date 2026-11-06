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La NCAA confirma que el histórico plan de dos semestres para el fútbol universitario masculino ha sido rechazado tras la oposición de última hora de las universidades de la División I
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Revocado oficialmente
Los defensores del modelo, encabezados por Sasho Cirovski, de Maryland, y Carlos Somoano, de UNC, creyeron haber logrado una victoria largamente esperada cuando se ratificó el 7 de octubre. Sin embargo, el Gabinete de la División I de la NCAA aprobó la propuesta por un margen más estrecho de lo previsto, debido al sorprendente voto en contra del director deportivo de Pitt, Allen Greene.
Por ello, la propuesta quedó sujeta a una votación para revocarla. Todas las instituciones de la División I de la NCAA tenían derecho a voto, contaran o no con un equipo de fútbol. Y una inesperada iniciativa de las universidades escépticas, respaldadas por instituciones sin equipo de fútbol, consiguió revertir en el último momento una decisión que parecía segura.
La NCAA confirmó la noticia en un comunicado poco después de que venciera el plazo de las 17:00:
«El viernes, al término de un plazo procedimental de 30 días, dos tercios de las instituciones miembros de la División I revocaron un cambio de normativa aprobado previamente que habría extendido la temporada de fútbol masculino de la División I a dos semestres, con el campeonato disputándose en primavera. Las propuestas aprobadas por el Gabinete de la División I con menos del 75 % de los votos están sujetas a un proceso de revocación de 30 días. Como resultado de la revocación, el fútbol masculino de la División I seguirá disputando la temporada del campeonato en otoño».
El resultado final fue de 247 votos a favor de revocar la medida, apenas por encima de los 241 necesarios. Ciento seis de esos votos procedían de instituciones que no cuentan con un equipo de fútbol masculino. A falta de 15 minutos para que venciera el plazo, casi el 70 % de las instituciones con equipo de fútbol había votado a favor de la revocación.
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Un movimiento en auge
La campaña para revocar el modelo de dos semestres llevaba semanas cobrando fuerza. Varias fuentes contaron a GOAL que se habían producido votos inesperados y que hubo participantes «enfadados» en las reuniones, mientras universidades ajenas al Power Four recababan apoyos para revocar la propuesta. Aun así, el impulso de la oposición sorprendió a los partidarios del modelo, que se apresuraron a intentar convencer a las universidades antes de que venciera el plazo.
Un último intento de persuadir a las universidades para que retiraran sus votos a favor de la revocación, descrito por las fuentes como un «recurso desesperado», acabó fracasando.
Entre quienes votaron a favor de revocar la propuesta estaba el director deportivo de Wofford, Scott Kull.
«Todos queremos que el fútbol masculino siga creciendo y prosperando, pero un cambio significativo requiere un amplio respaldo institucional y un modelo sostenible para los programas de todos los niveles de la División I de la NCAA», afirmó en un comunicado.
El modelo vuelve a fallar
El modelo de dos semestres se consideraba una forma de modernizar el fútbol universitario. Ante la saturación de los calendarios y la escasa atención que recibe este deporte, sus defensores llevaban tiempo sosteniendo que disputar un partido por semana, con la temporada extendida a lo largo de todo el curso académico, permitiría que el fútbol creciera y ofrecería una mejor plataforma para el desarrollo de los jugadores. Alguna versión de este plan lleva planteándose desde hace casi 30 años.
Sus detractores señalaron otros problemas, como la falta de financiación, la presión sobre el personal de comunicación y las dificultades para programar partidos en primavera debido al uso compartido de las instalaciones. Al final, se impuso este último argumento.
Los defensores de la propuesta han dicho a GOAL que siguen teniendo intención de impulsar alguna modalidad del modelo de dos semestres. Un destacado entrenador planteó la posibilidad de que las aproximadamente 80 universidades que más firmemente lo apoyan se separen y disputen la temporada de fútbol universitario a lo largo de todo un año, dejando atrás a las otras 130. Otra fuente sostuvo que podría haber margen para recurrir, basándose en las supuestas tácticas cuestionables empleadas para revocar la moción.
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