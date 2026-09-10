La Premier League ha confirmado oficialmente que el calendario futbolístico navideño vuelve con toda su intensidad, al anunciar siete partidos para el Boxing Day de este año. Supone un cambio importante respecto a la campaña anterior, en la que la ajustada victoria por 1-0 del Manchester United sobre el Newcastle United fue el único partido de la máxima categoría disputado el 26 de diciembre.

Esa decisión se tomó para garantizar que las estrellas dispusieran de tiempo suficiente de recuperación durante un exigente periodo invernal, pero el calendario 2026/27 trae de vuelta el cargado programa que los aficionados conocen y adoran.

En un comunicado publicado para los aficionados el jueves, la Premier League explicó los motivos de esta confirmación anticipada y la planificación logística implicada. «Este anuncio del calendario da a los aficionados más de tres meses de antelación para planificar y organizar sus desplazamientos en una época del año especialmente ajetreada, y llega tras consultar con la Football Supporters' Association y con representantes de los Fan Advisory Boards de los clubes. Durante el periodo de Navidad y Año Nuevo, los clubes tendrán al menos un descanso de 60 horas entre partidos. Esto está en línea con los compromisos adquiridos con los clubes para abordar la congestión del calendario festivo, en el contexto de un calendario de partidos europeos e internacionales en expansión».