«Es muy difícil recuperar la motivación para volver a la competición de liga tras un partido tan importante disputado en un ambiente tan fantástico. Es una pena este resultado, porque necesitábamos los tres puntos», declaró el entrenador español en la rueda de prensa tras el partido contra el FC Lorient.
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«La motivación es complicada», afirma Luis Enrique, técnico del PSG, antes del duelo de Champions contra el Bayern
El sábado, ante el noveno de la Ligue 1, el París Saint-Germain empató 2-2 tras rotar su once. Dembélé, Kvaratskhelia y Marquinhos descansaron, y Zaire-Emery entró desde el banquillo.
«Solo alineamos a dos jugadores que ya habían sido titulares el martes por la noche. Intentamos controlar el partido según nuestras ideas. Queríamos ganar, pero hemos dejado escapar esta oportunidad», declaró Enrique. Los goles del club de la capital los marcaron el delantero Ibrahim Mbaye (6’) y Zaire-Emery (62’), mientras que por parte del Lorient anotaron Pablo Pagis (12’) y Aiyegun Tosin (78’).
A falta de tres jornadas, el PSG no sentenció la Liga y mantiene seis puntos sobre el Lens, que también empató 1-1 con el Niza. El domingo recibirá al Stade Brest con otra oportunidad de título.
- AFP
El PSG se enfrenta a un reto en el partido de vuelta contra el Bayern
Sin embargo, Enrique no quiso reprochar nada a su equipo: «En cuanto al esfuerzo, hemos cumplido bien con nuestra tarea. Han marcado dos goles en dos jugadas de ataque», afirmó el entrenador español.
El martes el PSG visitará al Bayern en la vuelta de las semifinales de la Champions, en el Allianz Arena. Los franceses llegan con ventaja 5-4 tras la ida de hace una semana, pero el lateral derecho Achraf Hakimi, lesionado en el muslo, se perderá el encuentro.