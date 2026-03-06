Getty
La MLS insta a abandonar el libro de jugadas de Lionel Messi cuando el mejor jugador argentino de todos los tiempos se retire, y el director del New York Cosmos aboga por la formación de jóvenes talentos
Nombres conocidos en la MLS: de Beckham a Messi, pasando por Henry e Ibrahimovic
La leyenda del Manchester United, David Beckham, sumó su gran atractivo comercial a las filas de la MLS cuando se unió al LA Galaxy procedente del Real Madrid en 2007. Posteriormente, le siguieron a Estados Unidos jugadores de la talla de Kaká, Steven Gerrard, David Villa, Andrea Pirlo, Frank Lampard, Zlatan Ibrahimovic, Thierry Henry y Wayne Rooney.
Messi es ahora la mayor atracción, ya que el ocho veces ganador del Balón de Oro se unirá al copropietario del Inter de Miami, Beckham, en el sur de Florida durante el verano de 2023. Ha contribuido a conseguir triunfos históricos en la Leagues Cup, el Supporters' Shield y la MLS Cup, además de convertirse en ganador de la Bota de Oro y MVP por segunda vez consecutiva, batiendo así un récord.
¿Qué hará la MLS cuando se vaya Messi, el ícono argentino?
Los Herons han vinculado a su emblemático capitán con un contrato hasta 2028, momento en el que Messi tendrá 41 años y estará a punto de retirarse. Es inevitable que surjan preguntas sobre qué pasará cuando llegue ese día.
Cuando se le planteó esta pregunta a Rossi, que ahora es vicepresidente y director de fútbol del New York Cosmos, la antigua estrella de la MLS, en declaraciones a BetVictor Online Casino, dijo a GOAL: «Ese es el problema cuando intentas construir de arriba abajo, ¿no? Que tienes que depender de los Messis, tienes que depender de los Beckhams, de los Ibrahimovic, de los [Cristiano] Ronaldo... Si Ronaldo decide venir aquí, vas a tener que depender de eso. Y, por lo tanto, nunca es la forma correcta de construir algo.
Veremos qué pasa después de Messi. Esperemos que las cosas cambien y se alejen de figuras como Messi o Ronaldo y se orienten más hacia una liga que forme a los jóvenes, que se preocupe por la estructura de la cantera. Supongo que solo lo sabremos después de 2028».
Se espera que más grandes nombres persigan el sueño americano.
El exdefensa del Chelsea y del Manchester City Terry Phelan, que jugó en Estados Unidos con el Charleston Battery durante su etapa como futbolista, cree que el fútbol estadounidense seguirá creciendo una vez que Messi se haya ido.
Recientemente declaró a GOAL sobre la burbuja de la MLS: «No creo que vaya a estallar. Han tenido a [Didier] Drogba allí, han tenido a Henry, han tenido a Beckham allí. Nunca ha estallado. Creo que la MLS goza de buena salud. Fíjese en las cifras, si mira la asistencia, está en buena forma. Tienen la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina. Creo que está en buen estado.
Siempre habrá una o dos estrellas. Puede que llegue un [Robert] Lewandowski, que está llegando al final de su carrera. Todavía hay jugadores que están al final de su carrera y que podrían ir allí, como [Luis] Suárez, que se fue allí al final de su carrera. Siempre se encontrará a alguien así que regenere y entusiasme a la afición».
El Inter Miami continuará con su política de fichajes «galácticos»
Esa es la política de fichajes que pretende seguir el Inter Miami, y los Herons no ocultan su deseo de incorporar a su plantilla a más «galácticos» al estilo Messi. Beckham ha declarado: «Tenemos que mirar siempre hacia adelante. También tenemos que hablar sobre "¿Qué hacemos ahora? ¿A dónde vamos? ¿A quién fichamos?". Y creo que esta es una liga que realmente necesita estrellas».
El propietario Jorge Mas añadió: «En mi primera reunión con David, compartimos la visión de que no queríamos ser un club más de la Major League Soccer. Para ambos, lo más importante es que sea un equipo global.
Estamos construyendo nuestros Galácticos. Siempre queremos tener jugadores que atraigan la atención mundial. Me gustaría pensar que, si somos capaces de aprovechar el momento, tendremos éxito y la gente siempre mirará esto y dirá: "Oye, los chicos del Inter Miami cambiaron la Major League Soccer para convertirla en una de las mejores ligas del mundo". Pero para poder lograrlo, hay que ganar».
Eso es parte del problema cuando se trata del objetivo de Rossi: la exigencia de resultados inmediatos en el deporte moderno. Pocos clubes tienen tiempo para formar a una generación de estrellas locales, pero la esperanza es que llegue un día en el que el talento nacional domine al extranjero.
