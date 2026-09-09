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La MLS bate récords de traspasos con 370 millones de dólares en gasto y 218 millones de dólares en ventas
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Un año récord de fichajes
Por tercer año consecutivo, los clubes de la MLS alcanzaron nuevas cotas en el mercado de fichajes. Después de que el año pasado los clubes gastaran 336 millones de dólares, esta temporada fue aún más cara, con un total de 370 millones de dólares. Algo menos del 60 por ciento de los fichajes correspondieron a jugadores de 25 años o menos.
A diferencia de la temporada pasada, en la que unos pocos clubes asumieron la mayor parte del gasto, esta fue una campaña muy activa en toda la liga. Trece clubes completaron un fichaje récord o una venta récord para la entidad. Toronto FC registró la cifra más alta, al pagar inicialmente 22 millones de dólares por el delantero del USMNT Josh Sargent. Esa operación podría alcanzar los 27 millones de dólares si se cumplen ciertas bonificaciones. Sporting KC fue un segundo muy cercano, al desembolsar 18 millones de dólares por el extremo brasileño y firmarlo con un contrato de cinco años.
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Gran venta
Parte de la presencia de la MLS en el mercado global es la capacidad de la liga para vender a clubes extranjeros. Y este verano no fue diferente. Los Colorado Rapids se mostraron, como de costumbre, muy activos en el mercado global, especialmente al traspasar al central adolescente Lucas Herrington al Hull City por hasta 23 millones de dólares. El prometedor extremo Zavier Gozo, un presumible futuro jugador de la USMNT, se marchó al Crystal Palace por 15 millones de dólares.
Pero la regla de dinero por jugador, que ha permitido a los equipos pagar cantidades a otras franquicias dentro de la liga, también cobró protagonismo este verano. St. Louis CITY gastó 12 millones de dólares en Rafael Navarro, la cifra más alta de la historia de la liga. Seattle Sounders desembolsó 6 millones de dólares por Dejan Joveljic.
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El Mundial ofrece un impulso
Parte del impulso se debió, sin duda, al Mundial. Y los clubes de la MLS ciertamente desempeñaron un papel en los casi 300 jugadores que consiguieron un traspaso a otro destino a raíz del torneo. Veinte participantes en el torneo de 2026 se unieron a clubes de la MLS. Más de 30 que habían jugado en alguna edición, o en cualquier año, del Mundial firmaron un acuerdo para mudarse a Estados Unidos o Canadá, con Robert Lewandowski (Chicago) y Antoine Griezmann (Francia) como casos más destacados.
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En línea con el mercado global
Todo apunta a que las cosas crecerán aún más en los próximos años. Una de las razones es el inminente cambio de calendario, que hará que la liga adopte un modelo de otoño a primavera, similar al de la mayoría de las ligas más importantes del fútbol mundial. También se habla de una relajación de la normativa salarial, lo que daría a los clubes más margen de maniobra en el mercado.
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