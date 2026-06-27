La «Messi-dependencia» de Argentina: los campeones no pueden depender solo de Leo, pese al gran inicio en el Mundial 2026

Lionel Scaloni ha construido su equipo en torno a una superestrella al final de su carrera, y los resultados son evidentes: la Albiceleste ha ganado dos Copas América seguidas y ahora busca su segundo Mundial consecutivo. En Argentina nadie discute si seguir contando con este delantero en el ocaso de su carrera.

Messi no es Cristiano Ronaldo; tampoco es “un jugador más” en la plantilla de Scaloni. Tras años de dudas sobre su liderazgo, el pequeño 10 ha consolidado su prestigio en los últimos cinco años. Hoy es el líder indiscutible: ya no solo aporta goles y asistencias, sino que inspira a todo el equipo. «Es la razón por la que cada compañero sale al campo pensando que lo imposible es posible», dijo Ibrahimovic.

«La grandeza no es cuando todo depende de ti», añadió el sueco. «Es cuando todos mejoran porque tú estás ahí». Pero, ¿qué pasa cuando no está? Esa es la gran pregunta que se cierne sobre esta selección argentina a medida que se acercan las eliminatorias, aunque el partido del sábado contra Jordania podría darnos una respuesta.