El fútbol árabe llegó al Mundial 2026 con sueños sin precedentes, tras marcar una cifra histórica con la participación de 8 selecciones por primera vez, es decir, el doble del récord anterior logrado en las ediciones de 2018 y 2022, con la presencia de solo 4 selecciones.

Pero lo que parecía el inicio de una nueva era árabe terminó con un balance muy por debajo del techo de las expectativas.

Es cierto que 3 selecciones alcanzaron las rondas eliminatorias, pero Argelia se despidió en la ronda de 32, Egipto quedó eliminado en octavos de final, mientras que el camino de Marruecos se detuvo en los cuartos de final, pese a que muchos lo señalaban como candidato a repetir la gesta de la edición de Catar o incluso superarla.

En cuanto a Túnez, Catar, Arabia Saudí, Jordania e Irak, se conformaron con quedar eliminadas en la fase de grupos tras actuaciones que no estuvieron a la altura de las aspiraciones.

Pero los resultados por sí solos no cuentan la historia completa.

El denominador común entre la mayoría de las selecciones árabes no fue únicamente la diferencia técnica, sino que pareció una barrera mental que se repetía cada vez que se enfrentaban a una gran selección. En los momentos que exigían audacia y fe en la posibilidad de dar la sorpresa, apareció la vacilación, y los partidos se convirtieron gradualmente en guiones conocidos que terminaban con la victoria de las grandes selecciones.

El enfrentamiento entre Egipto y Argentina destaca como el ejemplo más claro. La selección egipcia impuso su personalidad en el partido durante 79 minutos y fue la parte más destacada en la mayoría de sus tramos, antes de perder la concentración en los últimos minutos, convirtiendo el sueño de una clasificación histórica en una dolorosa eliminación, al margen de la polémica arbitral que acompañó al encuentro.

La misma escena se repitió en distintos grados con el resto de las selecciones árabes. Argelia y Jordania se toparon con Argentina, Irak no resistió ante Francia, Arabia Saudí cayó ante España, mientras que Túnez se topó con la fortaleza de Suecia y los Países Bajos.

Incluso Marruecos, que realizó un gran torneo y plantó cara a Brasil y a los Países Bajos, se mostró completamente diferente ante Francia en los cuartos de final, ya que su amenaza ofensiva desapareció durante todo el partido, como si hubiera perdido la personalidad que lo caracterizó en las rondas anteriores.

Y pese a esta imagen, no se pueden ignorar las señales positivas que dejó el torneo, y en primer lugar el desempeño egipcio ante Bélgica y las actuaciones marroquíes ante las grandes selecciones, indicios que confirman que la brecha técnica ya no es tan grande como antes, y que el verdadero obstáculo puede ser más mental que futbolístico.