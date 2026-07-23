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Loai Mohamed

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La mentira del fútbol bonito y el enigma que asesinó el sueño de los árabes... 10 lecciones aprendidas del Mundial 2026

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España vs Argentina
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Argentina vs Egipto
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L. de la Fuente
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Senegal
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El Mundial que reveló las verdades... El torneo que cambió las reglas del juego

El Mundial 2026 bajó el telón sobre una de las ediciones más ricas en acontecimientos e historias de la Copa del Mundo, después de que el primer torneo con la participación de 48 selecciones presenciara transformaciones llamativas que redibujaron algunos de los rasgos del fútbol mundial y, al mismo tiempo, revelaron verdades que permanecieron presentes detrás de los resultados y las cifras.

Desde la lucha de las selecciones árabes y africanas con los momentos decisivos, hasta el dominio del realismo táctico a costa del espectáculo, pasando por la capacidad de las grandes estrellas para desafiar el factor de la edad, y llegando hasta la polémica arbitral y los retos organizativos, el torneo trajo consigo numerosos mensajes que trascienden los límites de la disputa por el título.

Y entre las historias de éxito y fracaso, los récords y las paradojas históricas, el Mundial 2026 ofreció una amplia imagen sobre la realidad del juego y sus variables, confirmando que los pequeños detalles, la personalidad mental y la capacidad de lidiar con la presión se han convertido en factores decisivos para marcar la diferencia en el mayor escenario del fútbol.

En este reportaje, Kooora ofrece una lectura analítica de las 10 principales lecciones aprendidas del Mundial 2026, a través de los fenómenos más destacados que dibujaron los rasgos del torneo y dejaron su huella en el futuro del juego.

  • El miedo escénico ante los grandes... el complejo que aún persigue a los árabes

    El fútbol árabe llegó al Mundial 2026 con sueños sin precedentes, tras marcar una cifra histórica con la participación de 8 selecciones por primera vez, es decir, el doble del récord anterior logrado en las ediciones de 2018 y 2022, con la presencia de solo 4 selecciones.

    Pero lo que parecía el inicio de una nueva era árabe terminó con un balance muy por debajo del techo de las expectativas.

    Es cierto que 3 selecciones alcanzaron las rondas eliminatorias, pero Argelia se despidió en la ronda de 32, Egipto quedó eliminado en octavos de final, mientras que el camino de Marruecos se detuvo en los cuartos de final, pese a que muchos lo señalaban como candidato a repetir la gesta de la edición de Catar o incluso superarla.

    En cuanto a Túnez, Catar, Arabia Saudí, Jordania e Irak, se conformaron con quedar eliminadas en la fase de grupos tras actuaciones que no estuvieron a la altura de las aspiraciones.

    Pero los resultados por sí solos no cuentan la historia completa.

    El denominador común entre la mayoría de las selecciones árabes no fue únicamente la diferencia técnica, sino que pareció una barrera mental que se repetía cada vez que se enfrentaban a una gran selección. En los momentos que exigían audacia y fe en la posibilidad de dar la sorpresa, apareció la vacilación, y los partidos se convirtieron gradualmente en guiones conocidos que terminaban con la victoria de las grandes selecciones.

    El enfrentamiento entre Egipto y Argentina destaca como el ejemplo más claro. La selección egipcia impuso su personalidad en el partido durante 79 minutos y fue la parte más destacada en la mayoría de sus tramos, antes de perder la concentración en los últimos minutos, convirtiendo el sueño de una clasificación histórica en una dolorosa eliminación, al margen de la polémica arbitral que acompañó al encuentro.

    La misma escena se repitió en distintos grados con el resto de las selecciones árabes. Argelia y Jordania se toparon con Argentina, Irak no resistió ante Francia, Arabia Saudí cayó ante España, mientras que Túnez se topó con la fortaleza de Suecia y los Países Bajos.

    Incluso Marruecos, que realizó un gran torneo y plantó cara a Brasil y a los Países Bajos, se mostró completamente diferente ante Francia en los cuartos de final, ya que su amenaza ofensiva desapareció durante todo el partido, como si hubiera perdido la personalidad que lo caracterizó en las rondas anteriores.

    Y pese a esta imagen, no se pueden ignorar las señales positivas que dejó el torneo, y en primer lugar el desempeño egipcio ante Bélgica y las actuaciones marroquíes ante las grandes selecciones, indicios que confirman que la brecha técnica ya no es tan grande como antes, y que el verdadero obstáculo puede ser más mental que futbolístico.

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  • África... el comienzo prometedor y el final que dejó al descubierto el problema

    Si las selecciones árabes chocaron contra la barrera psicológica, las selecciones africanas vivieron el mismo escenario de una forma aún más cruel.

    El continente africano estuvo presente con la mayor representación de su historia, tras participar con 10 selecciones, y comenzó el torneo de forma inmejorable, después de que 9 selecciones lograran alcanzar las rondas eliminatorias, en una respuesta práctica a las voces que pusieron en duda que África mereciera este número de plazas, entre ellas el entrenador italiano Gennaro Gattuso.

    Sin embargo, la imagen cambió rápidamente. En las rondas eliminatorias, pareció que la mayoría de las selecciones africanas cayeron en la misma trampa: buen rendimiento y, después, derrumbe en los últimos instantes.

    Sudáfrica perdió ante Canadá en los últimos suspiros, Costa de Marfil cayó de la misma manera ante Noruega, Senegal se despidió ante Bélgica, la República Democrática del Congo ante Inglaterra, Cabo Verde ante Argentina, y luego llegó Egipto para repetir la escena en los octavos de final.

    Lo llamativo es que 3 selecciones africanas —Costa de Marfil, la República Democrática del Congo y Senegal— encajaron goles decisivos en el minuto 86, en un fenómeno que pareció más una maldición compartida que una simple coincidencia.

    Este escenario llevó a Rudi García, entrenador de Bélgica, a hablar sobre el bajón físico de las selecciones africanas en los momentos decisivos, antes de aclarar posteriormente que sus declaraciones no pretendían menospreciar a las selecciones del continente.

    Pero, más allá de la polémica, el torneo dejó al descubierto una pregunta que necesita respuesta dentro de las federaciones africanas: ¿la crisis es realmente física? ¿O es el factor psicológico el que provoca la pérdida de concentración conforme se acerca el pitido final?

    La respuesta a esta pregunta podría determinar el futuro del fútbol africano en los próximos torneos.

  • La rebelión contra las leyes de la naturaleza... La edad es solo un número en el diccionario de las leyendas

    Uno de los mensajes más claros del Mundial 2026 fue que la edad ya no es un criterio para juzgar la capacidad de un jugador de competir.

    Lionel Messi fue la máxima encarnación de esta realidad. A sus treinta y nueve años, el capitán de Argentina ofreció su mejor versión individual en una Copa del Mundo, pese a que muchos creyeron que su coronación en Qatar 2022 sería el último capítulo de su trayectoria mundialista.

    Messi dominó numerosas estadísticas individuales y compitió por la mayoría de los premios, antes de perder el título de máximo goleador histórico del Mundial a manos de Kylian Mbappé, pero demostró que la experiencia y la inteligencia pueden compensar en gran medida el efecto del factor de la edad.

    Y Messi no fue la única excepción. El guardameta de Cabo Verde Vozinha, de 40 años, se convirtió en una de las historias más inspiradoras del torneo.

    Llegó a la competición como un jugador desconocido que militaba en la liga portuguesa, y salió de ella como una de sus figuras más destacadas, después de detener los ataques de grandes selecciones. Fue el único portero que mantuvo su portería a cero ante España en el partido inaugural, y también ofreció actuaciones sobresalientes frente a Argentina, pese a la eliminación de la selección de su país.

    No resultó extraño, por tanto, que la afición lo recompensara incluyéndolo en el once ideal del torneo, por delante de grandes nombres, entre ellos Unai Simón, quien recibió el premio al mejor portero de la Federación Internacional de Fútbol.

    El Mundial 2026 confirmó que el fútbol moderno ya no se mide por el número de años, sino por la capacidad de mantener el nivel, la disposición mental y la profesionalidad que permiten a un jugador competir con generaciones más jóvenes que él.

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  • La solidez rompe el brillo del espectáculo... La táctica defensiva forja a los campeones

    Los grandes torneos siempre se han asociado a la idea de que el equipo más creativo es el más merecedor de levantar el trofeo, pero el Mundial 2026 volvió a confirmar una verdad que los entrenadores conocen bien: el fútbol no otorga los títulos al más vistoso, sino al que tiene más capacidad para ganar.

    La selección española fue el ejemplo más claro de ello. Pese a coronarse campeona del mundo por segunda vez en su historia, "La Roja" no fue el equipo más emocionante en el aspecto ofensivo, sino que se apoyó en un sistema colectivo cohesionado, una gran disciplina táctica y una solidez defensiva excepcional, que la convirtieron en el primer campeón que se proclama con el título tras encajar un solo gol, a pesar de haber disputado 8 partidos en la primera edición que incluye a 48 selecciones.

    El éxito de España no se sustentó en una única estrella que marcara la diferencia por sí sola, sino en la complementariedad de los roles dentro del campo. Incluso Lamine Yamal, que llegó al torneo entre enormes expectativas, no ofreció su mejor nivel, mientras que el premio al mejor jugador del torneo recayó en Rodri, un futbolista cuya importancia residía en sus funciones tácticas más que en sus jugadas de exhibición.

    Por su parte, la selección argentina llegó a la final con un estilo completamente distinto, marcado por el pragmatismo y, en muchas ocasiones, por la dureza. Encabezó la lista de las selecciones con más tarjetas y se apoyó en la solidez defensiva y en los duelos contundentes, mientras que los destellos de talento se limitaron a menudo a los toques de Lionel Messi, quien no realizó ningún disparo a puerta durante el tiempo reglamentario de la final.

    En cambio, Francia ofreció una de las ediciones más disfrutables en el plano ofensivo, gracias al brillo de Kylian Mbappé, máximo goleador del torneo, y de Michael Olise, mejor creador de juego del mismo, además de la abundancia de ocasiones y goles, pero eso no fue suficiente para conquistar el título.

    Lo mismo se aplica a la selección inglesa, que contó con una de las líneas ofensivas más variadas y creativas, y ofreció actuaciones ofensivas destacadas, especialmente en el partido por el tercer puesto, aunque ello no le sirvió para alcanzar la final.

    Y la conclusión que dejó el torneo fue clara: en competiciones que se extienden a lo largo de ocho partidos, la organización, la disciplina y la capacidad de gestionar los pequeños detalles pueden ser más valiosas que el fútbol bonito.

  • Los genes de la pertenencia se imponen... El técnico nacional, una regla que se niega a romperse

    Pese al gran desarrollo que ha experimentado el fútbol y a la amplia apertura hacia las distintas escuelas de entrenamiento, la Copa del Mundo sigue conservando uno de sus fenómenos históricos más curiosos.

    El título continúa sonriendo al entrenador nacional. Y el Mundial 2026 confirmó la vigencia de esta regla, después de que Luis de la Fuente condujera a la selección de su país, España, hasta el podio de la coronación, mientras que Lionel Scaloni alcanzó la final con Argentina, de modo que el partido definitivo reunió a dos entrenadores hijos de sus respectivos países, y se prolongó la ausencia del técnico extranjero en el podio del título.

    La paradoja es que este resultado llegó en una edición que registró la mayor presencia de entrenadores extranjeros en la historia del torneo.

    Un total de 26 entrenadores dirigieron a selecciones a cuyas nacionalidades no pertenecían, es decir, más de la mitad de las selecciones participantes, en comparación con apenas 9 entrenadores en el Mundial de Catar 2022.

    Y pese a esta expansión, la Copa se mantuvo fiel a su historia.

    Muchos analistas explican este fenómeno señalando que el entrenador nacional posee un vínculo emocional mayor con la selección de su país, y vive las presiones y las aspiraciones de la afición de una manera diferente, lo que le otorga un impulso adicional en las grandes citas.

    Por el contrario, esto no significa restar mérito a la capacidad de los entrenadores extranjeros, pero la historia sigue enviando el mismo mensaje: el éxito en la Copa del Mundo no depende únicamente del pensamiento táctico, sino que necesita también una comprensión profunda de la identidad futbolística, de la cultura local y de la dimensión psicológica de los jugadores.

    Por ello, esta regla se ha mantenido firme, pese a todos los intentos por romperla.

  • Cristiano Ronaldo... un final que no estuvo a la altura de la leyenda

    Si el Mundial 2026 fue testigo del nacimiento de nuevas historias de éxito, en cambio también escribió un triste final para una de las trayectorias más grandes en la historia de este deporte.

    Cristiano Ronaldo disputó el torneo por sexta vez en su carrera, igualando el récord de participaciones, y esperaba recortar la distancia con su eterno rival Lionel Messi, quien se coronó en el Mundial 2022 antes de seguir brillando de forma excepcional en la edición de 2026.

    Pero la realidad tomó un rumbo completamente distinto. La selección portuguesa se vio lejos de pelear por el título y se conformó con alcanzar los octavos de final, mientras que Ronaldo no logró dejar una huella acorde a su estatus histórico, lo que hizo crecer las voces que pedían reducir su papel dentro del once titular, al considerar que su permanencia durante todos los partidos ya no respondía únicamente a razones deportivas.

    Esto ocurrió en un momento en el que Messi ofrecía uno de sus mejores torneos a nivel individual, aumentando así la diferencia en la comparación que ha acompañado a ambas estrellas durante las dos últimas décadas.

    Pese a ello, la trayectoria mundialista de Ronaldo sigue siendo excepcional por todos los conceptos.

    Es el único jugador que ha marcado goles en 6 ediciones distintas de la Copa del Mundo, una cifra que parece inalcanzable en un futuro cercano y que confirma que la decepción de la edición de 2026 no puede borrar un legado forjado a lo largo de más de 20 años.

  • Mbappé... el niño mimado del Mundial

    En total contraste con Ronaldo, el Mundial parecía celebrar siempre a Kylian Mbappé. La estrella francesa, de 27 años, se convirtió en el primer jugador de la historia en coronarse máximo goleador del torneo en dos ediciones consecutivas, y además ostenta ahora el título de máximo goleador histórico del Mundial, sin que ningún jugador en activo se le acerque, lo que le otorga una gran oportunidad de reforzar esa superioridad en las dos próximas ediciones.

    Mbappé consiguió el título de máximo goleador en su primera participación en 2018, pese a no haber sido el que más marcó en ella, y luego repitió el logro individual en 2022 y 2026 sin llegar a tocar el oro en ninguna de ellas.

    El francés también pulverizó los registros de continuidad, ya que no se ausentó de ningún partido que disputó la selección de su país en las últimas tres ediciones —22 partidos consecutivos—, siendo el único francés que lo ha conseguido, marcando a cambio 22 goles, a un promedio de un gol por partido.

  • Real Madrid... la paradoja de una temporada sin títulos

    Una de las mayores paradojas de esta edición es que el Real Madrid se ha convertido en el club cuyos jugadores han marcado el mayor número de goles en el torneo, superando a todos los demás clubes, pese a que el conjunto blanco terminó la temporada 2025-2026 sin ningún título.

    Los jugadores del Real Madrid marcaron 22 goles en total, más que cualquier otro equipo, gracias al brillo de Mbappé, que anotó 10 goles él solo, además de Jude Bellingham, que sumó 7 goles a pesar de su temporada irregular con el club blanco.

    Esta estadística sitúa a la directiva del Real Madrid ante una pregunta directa, ya que José Mourinho, el técnico que regresa para una segunda etapa, deberá analizar las razones que impidieron que este nivel se reflejara con la camiseta del propio equipo, pese a que estas estrellas cuentan con la calidad suficiente para brillar en un torneo de esta magnitud.

  • El silbato en el banquillo de los acusados... El arbitraje desata las tormentas

    El arbitraje ha sido uno de los asuntos más polémicos desde el primer pitido hasta el último. El partido inaugural registró 3 tarjetas rojas en un hecho histórico sin precedentes, mientras que la final vio la anulación de un gol polémico para España.

    Y aunque el Mundial reúne a los mejores árbitros del mundo, algunos de ellos generaron controversia con decisiones y actuaciones llamativas, hasta el punto de que se acusó a varios de favorecer a determinadas selecciones, y a la cabeza de ellas, Argentina.

    Entre los casos más controvertidos: la no expulsión de Messi tras una dura entrada sobre el argelino Aïssa Mandi, la anulación de un gol de Zizo, jugador de Egipto, por una supuesta falta sobre Marwan Attia, y la anulación de un gol de Croacia en los últimos minutos frente a Portugal. Estas decisiones llevaron a varios entrenadores y responsables a formular críticas mordaces, entre los más destacados Hossam Hassan, Thomas Tuchel, Didier Deschamps y Carlos Queiroz.

    La polémica no se limitó a las decisiones individuales, sino que se extendió a la forma de aplicar las nuevas reglas, y concretamente a la potestad del árbitro de videoarbitraje para intervenir en la determinación de la identidad del jugador infractor, una intervención que los expertos en arbitraje consideraron que sobrepasó el texto de la ley, como ocurrió en el partido entre Argentina y Suiza cuando el árbitro de vídeo intervino efectivamente en el cambio de la decisión, lo que provocó la expulsión de Breel Embolo, jugador de la selección europea.

  • Brillo falso y crisis organizativas... Estados Unidos suspende en la prueba de la organización

    Más allá del rectángulo verde, el Mundial 2026 impuso desafíos organizativos excepcionales, tras disputarse por primera vez en tres países y sobre una extensión geográfica enorme.

    El torneo puso de manifiesto la magnitud de las dificultades ligadas a los desplazamientos entre ciudades, la diferencia de condiciones climáticas y las largas distancias recorridas por las selecciones y las aficiones, algo que se reflejó en los aspectos logísticos, la recuperación e incluso la preparación de los partidos.

    La principal lección de esta edición sigue siendo que Estados Unidos —al ser el país con mayor número de partidos— no fue un entorno ideal para acoger un evento de la magnitud de la Copa del Mundo. Y pese al gran éxito de público en cuanto a venta de entradas, una parte importante de los aficionados era de otras nacionalidades que acudieron a apoyar a las selecciones de sus países, en un momento en el que los estadounidenses siguen siendo más fieles a deportes como el baloncesto y el fútbol americano.

    El torneo vivió crisis diversas y sin precedentes en su historia, siendo la primera la crisis de los visados de entrada, que generó una amplia polémica, y el árbitro somalí Omar Artan fue uno de los más afectados por ella.

    El clima también representó una amenaza constante a lo largo del torneo, ya que el partido entre Francia e Irak fue suspendido tras el final de la primera parte a causa de él, mientras que se retrasó el inicio del encuentro entre Inglaterra y México, disputado en territorio mexicano.

    La diferencia horaria entre Estados Unidos, por un lado, y Oriente Medio y Europa, por otro, afectó a su vez al seguimiento de muchos partidos, ya que los aficionados se vieron obligados a cambiar sus horarios de sueño para seguir a las selecciones de sus países.

    En cuanto a los horarios también, algunos de los que se fijaron para los partidos provocaron un amplio malestar, y a la cabeza de los críticos estuvo Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, quien dirigió duras críticas al comité organizador, al considerar que «no entendieron de fútbol» tras fijar el partido entre Egipto y Argentina a las doce del mediodía, pese a que solo había otro partido más ese mismo día.

    Todo esto se suma a otras crisis, como la subida sin precedentes de los precios de las entradas de los partidos, las injerencias políticas en decisiones deportivas, entre otras.