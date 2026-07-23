El Mundial 2026 bajó el telón sobre una de las ediciones más ricas en acontecimientos e historias de la Copa del Mundo, después de que el primer torneo con la participación de 48 selecciones presenciara transformaciones llamativas que redibujaron algunos de los rasgos del fútbol mundial y, al mismo tiempo, revelaron verdades que permanecieron presentes detrás de los resultados y las cifras.
Desde la lucha de las selecciones árabes y africanas con los momentos decisivos, hasta el dominio del realismo táctico a costa del espectáculo, pasando por la capacidad de las grandes estrellas para desafiar el factor de la edad, y llegando hasta la polémica arbitral y los retos organizativos, el torneo trajo consigo numerosos mensajes que trascienden los límites de la disputa por el título.
Y entre las historias de éxito y fracaso, los récords y las paradojas históricas, el Mundial 2026 ofreció una amplia imagen sobre la realidad del juego y sus variables, confirmando que los pequeños detalles, la personalidad mental y la capacidad de lidiar con la presión se han convertido en factores decisivos para marcar la diferencia en el mayor escenario del fútbol.
En este reportaje, Kooora ofrece una lectura analítica de las 10 principales lecciones aprendidas del Mundial 2026, a través de los fenómenos más destacados que dibujaron los rasgos del torneo y dejaron su huella en el futuro del juego.