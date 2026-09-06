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AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Traducido por

«¡La mejor plantilla del mundo!»: Ruben Amorim puntúa con un 10/10 el mercado de fichajes del AC Milan antes del duelo contra la Juventus

R. Amorim
Juventus vs AC Milán
Juventus
AC Milán
Serie A

El entrenador del AC Milan, Ruben Amorim, calificó con un brillante 10 sobre 10 el mercado de fichajes de verano de su equipo antes de la decisiva visita del domingo a la Juventus en la Serie A. El técnico portugués insistió en que tiene «la mejor plantilla del mundo» pese a haber dado luz verde a importantes cambios en la plantilla, y mantiene plena confianza en que sus jugadores puedan sostener su arranque perfecto en Turín.

  • El inicio perfecto afronta una prueba

    El Milan ha disfrutado de un impresionante inicio de temporada con victorias sobre el Torino y el Venezia para mantener su pleno de triunfos en la liga. Amorim podría hacer historia al convertirse en solo el cuarto entrenador en ganar sus tres primeros partidos de la Serie A al frente del Milan si supera a la Juventus. El viaje a Turín marca el primer partido del club desde que se cerró el mercado de fichajes tras la salida de Rafael Leao, con el fichaje récord Goncalo Ramos como referencia en ataque después de estrenar su cuenta en la Serie A en su segunda aparición en la victoria sobre el Venezia.

    • Anuncios
  • imago-sport-1082084975.jpgLaPresse

    El técnico emite un veredicto elogioso

    Aunque se han planteado dudas sobre la profundidad ofensiva del Milan tras las salidas de Alvaro Morata y Christopher Nkunku, el entrenador no tardó en descartar cualquier preocupación.

    En declaraciones a los periodistas, Amorim dijo: "Mis jugadores están entre los mejores del mundo, así que no voy a decir que sea un ocho o un nueve. ¡Cada jugador que hemos incorporado es perfecto para nuestro equipo, así que le doy un 10! Tengo la mejor plantilla del mundo.

    "Hay que mirar la situación, y entendemos que dos delanteros con características diferentes podrían haber sido útiles. No sabemos qué pasará; quizá estemos un poco cortos en esa posición.

    "Creo que también podemos jugar con tres jugadores rotando en ataque. Como podéis ver, aquí jugamos mucho al hombre a hombre, así que tener un delantero con un perfil similar al de [Christian] Pulisic, por ejemplo, puede ser útil en ciertos partidos."

  • Sin miedo a la Juventus

    La Juventus también ha arrancado su campaña doméstica de forma impecable, encadenando dos porterías a cero consecutivas ante el Frosinone y el Parma. Amorim recalcó que su plantilla está mentalmente preparada para el choque de altos vuelos. Añadió: «Si volvemos a la pretemporada, no estábamos ganando y ya había presión. Estábamos rotando a todos los jugadores, viajando mucho y demás, pero no estábamos ganando y ya había presión.

    «Cada partido es un gran partido para los grandes clubes. Pero sí entiendo el interés por un equipo como la Juventus. Es una buena prueba para ver si hemos mejorado en comparación con la semana pasada. Es importante que juguemos bien fuera de casa contra un buen equipo y un gran entrenador. Estoy ilusionado, no preocupado. Creo que mi equipo está listo».

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  • Amorim Torino MilanGetty

    El líder se enfrenta a una prueba en Turín

    Un duelo de altos vuelos en Turín ofrecerá una medida definitiva de las ambiciones de ambos gigantes en este arranque de temporada de cara al parón internacional. Amorim debe encontrar la manera de superar a una sólida zaga de la Juventus, que ha mantenido la portería a cero en cada uno de sus dos primeros partidos. Una victoria de prestigio en territorio rival mantendría al Milan en lo más alto de la tabla y subrayaría la autoridad táctica del entrenador en Italia.

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