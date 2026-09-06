«¡La mejor plantilla del mundo!»: Ruben Amorim puntúa con un 10/10 el mercado de fichajes del AC Milan antes del duelo contra la Juventus

Aunque se han planteado dudas sobre la profundidad ofensiva del Milan tras las salidas de Alvaro Morata y Christopher Nkunku, el entrenador no tardó en descartar cualquier preocupación.

En declaraciones a los periodistas, Amorim dijo: "Mis jugadores están entre los mejores del mundo, así que no voy a decir que sea un ocho o un nueve. ¡Cada jugador que hemos incorporado es perfecto para nuestro equipo, así que le doy un 10! Tengo la mejor plantilla del mundo.

"Hay que mirar la situación, y entendemos que dos delanteros con características diferentes podrían haber sido útiles. No sabemos qué pasará; quizá estemos un poco cortos en esa posición.

"Creo que también podemos jugar con tres jugadores rotando en ataque. Como podéis ver, aquí jugamos mucho al hombre a hombre, así que tener un delantero con un perfil similar al de [Christian] Pulisic, por ejemplo, puede ser útil en ciertos partidos."