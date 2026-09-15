«La mejor manera de defender es tener el balón»: Martin Anselmi expone el ambicioso plan del Elche para el choque contra el Real Madrid

El Madrid podría rotar su plantilla después de una victoria por 4-1 sobre el Rayo Vallecano y de un exigente partido de Champions League contra el Inter. José Mourinho seguirá buscando el máximo de puntos para mantener la presión en lo más alto de la clasificación antes del crucial derbi de la capital de este fin de semana. Mientras tanto, el Elche, que sigue sin poder contar con el lesionado Yago Santiago, debe firmar una actuación impecable si quiere poner fin a una racha de tres derrotas seguidas en los partidos del martes en Primera División.