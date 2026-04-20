La mejor decisión de Michael Carrick podría llevarle al banquillo del Manchester United: el campeón de la Premier League explica por qué los «Diablos Rojos» no necesitan un «entrenador de renombre»

Carrick conoce bien Old Trafford: como jugador ganó cinco Premier League y una Liga de Campeones, y luego integró el cuerpo técnico de José Mourinho y Ole Gunnar Solskjaer.

Tras dirigir al Middlesbrough hacia el ascenso a la Championship, dejó el Riverside Stadium en el verano de 2025 y admitió querer volver a entrenar.

No esperaba otra oportunidad en Manchester, pero respondió tras el cese de Ruben Amorim. En 12 partidos ha logrado ocho victorias y sitúa al United tercero en la Premier.

Aún no hay decisión sobre su futuro, pues se evalúan otros candidatos que podrían quedar libres en la temporada baja; sin embargo, Carrick cuenta con el respaldo necesario para demostrar que no hace falta un “entrenador de renombre” en el “Teatro de los Sueños”.