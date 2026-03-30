La mayor crisis de la historia del club: un exentrenador de la Bundesliga se hace cargo de un habitual de la Liga de Campeones en horas bajas, con el exprodigio del BVB Moukoko

El club del exdelantero del BVB Youssoufa Moukoko se había despedido este fin de semana del entrenador Jacob Neestrup. El habitual participante en la Liga de Campeones (clasificado en tres de las últimas cuatro temporadas) y campeón récord (16 títulos) se quedó fuera de la ronda de campeones hace unas semanas, por primera vez desde la introducción del formato actual de la liga en 2020, a pesar de ser el vigente ganador del doblete, y por eso juega actualmente en la ronda de descenso.

Sin embargo, el descenso a segunda división aún no es inminente. Solo los dos últimos descenderán, y el Copenhague es actualmente segundo. La mala temporada podría incluso «salvarse» con una clasificación para las competiciones europeas. El ganador de la ronda de descenso se enfrentará en una eliminatoria al cuarto clasificado de la ronda de campeones por una plaza en la fase previa de la Conference League.

Además, el Copenhague está en la final de la Copa nacional, cuya conquista da derecho a participar en la fase previa de la Europa League. Allí se enfrentará al actual segundo clasificado de la ronda de campeones: el FC Midtjylland.