El danés se hace cargo del FC Copenhague, equipo de la primera división, con efecto inmediato y ha firmado un «contrato de varios años».
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La mayor crisis de la historia del club: un exentrenador de la Bundesliga se hace cargo de un habitual de la Liga de Campeones en horas bajas, con el exprodigio del BVB Moukoko
El club no especificó la duración exacta del contrato en el comunicado emitido el lunes. Para este técnico de 46 años, se trata de un regreso al club en el que pasó su etapa juvenil y con el que, como profesional entre 1996 y 2006, celebró, entre otros logros, tres campeonatos.
«Es un honor para mí volver a mi querido club y asumir la dirección del FC Copenhague», declaró Svensson, que llevaba más de un año sin club. «Afrontaré esta tarea con humildad, pero también con confianza. Sé lo que puedo aportar y asumo esta responsabilidad con los ojos bien abiertos y plenamente consciente de los retos y las oportunidades».
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El Copenhague, en su peor temporada de la historia: ¿habrá un «final feliz»?
El club del exdelantero del BVB Youssoufa Moukoko se había despedido este fin de semana del entrenador Jacob Neestrup. El habitual participante en la Liga de Campeones (clasificado en tres de las últimas cuatro temporadas) y campeón récord (16 títulos) se quedó fuera de la ronda de campeones hace unas semanas, por primera vez desde la introducción del formato actual de la liga en 2020, a pesar de ser el vigente ganador del doblete, y por eso juega actualmente en la ronda de descenso.
Sin embargo, el descenso a segunda división aún no es inminente. Solo los dos últimos descenderán, y el Copenhague es actualmente segundo. La mala temporada podría incluso «salvarse» con una clasificación para las competiciones europeas. El ganador de la ronda de descenso se enfrentará en una eliminatoria al cuarto clasificado de la ronda de campeones por una plaza en la fase previa de la Conference League.
Además, el Copenhague está en la final de la Copa nacional, cuya conquista da derecho a participar en la fase previa de la Europa League. Allí se enfrentará al actual segundo clasificado de la ronda de campeones: el FC Midtjylland.
Bo Svensson rechazó la oferta del Werder Bremen
En la Bundesliga, Svensson se había labrado un nombre en el FSV Mainz 05 y, entre 2021 y 2023, tras su etapa como entrenador de juveniles y segundo entrenador, también entrenó al primer equipo; más tarde, trabajó durante un breve periodo de tiempo en el Union Berlin (2024).
En febrero, Svensson era considerado en el Werder Bremen como un posible candidato para suceder a Horst Steffen, pero al parecer rechazó la oferta del club hanseático en aquel momento.