Mbappé se ha sincerado sobre el impacto emocional de la eliminación de Francia del Mundial y ha admitido que la derrota por 2-0 en semifinales a manos de España fue un trago amargo. Sin embargo, al ser preguntado por si esta derrota en concreto fue el momento más devastador de su trayectoria profesional, el jugador de 27 años se apresuró a señalar que ya ha sufrido importantes decepciones en los mayores escenarios del fútbol mundial.

En la previa del esperado duelo de la Champions League entre el Real Madrid y el Inter, Mbappé recordó esa decepción y la comparó con otras grandes derrotas que ha sufrido en su ilustre carrera. El francés ha vivido los momentos más altos y los más bajos en la escena internacional, después de haber ganado previamente el Mundial en 2018 antes de quedarse a las puertas en torneos globales posteriores.







