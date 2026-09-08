AFP
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«¿La más dura? No lo sé»: la superestrella del Real Madrid Kylian Mbappe resta importancia a la eliminación de Francia en las semifinales del Mundial ante España
Mbappé reflexiona sobre la eliminación en semifinales
Mbappé se ha sincerado sobre el impacto emocional de la eliminación de Francia del Mundial y ha admitido que la derrota por 2-0 en semifinales a manos de España fue un trago amargo. Sin embargo, al ser preguntado por si esta derrota en concreto fue el momento más devastador de su trayectoria profesional, el jugador de 27 años se apresuró a señalar que ya ha sufrido importantes decepciones en los mayores escenarios del fútbol mundial.
En la previa del esperado duelo de la Champions League entre el Real Madrid y el Inter, Mbappé recordó esa decepción y la comparó con otras grandes derrotas que ha sufrido en su ilustre carrera. El francés ha vivido los momentos más altos y los más bajos en la escena internacional, después de haber ganado previamente el Mundial en 2018 antes de quedarse a las puertas en torneos globales posteriores.
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Comparando el dolor de las grandes derrotas
Al ser preguntado por si esta reciente eliminación fue el momento más doloroso que ha vivido en un terreno de juego, Mbappé se mostró reflexivo y reconoció que ya había sufrido desengaños parecidos antes. Admitió: "Fue difícil. ¿Lo más duro?... No lo sé. Porque he perdido una final del Mundial y una final de la Champions League".
A pesar de la dolorosa eliminación, el capitán de Francia cree que el equipo puede sentirse orgulloso de cómo rindió durante todo el torneo y de la conexión que creó con los aficionados. "Creo que fue una competición muy buena para el país, gracias a la imagen que proyectamos", añadió la estrella del Real Madrid.
El hambre sigue ahí para la estrella del Real Madrid
Mbappé también insistió en que la derrota no reduciría la ambición de Francia ni su propia determinación personal de conquistar más títulos. El talismán del Real Madrid es conocido por su incansable búsqueda de la excelencia y se mostró firme al asegurar que una eliminación en un torneo no definiría el futuro de la selección nacional.
El jugador de 27 años subrayó que ganar el Mundial nunca está garantizado, pero que mantener el deseo de triunfar es esencial para cualquier profesional de máximo nivel. Mbappé declaró: "No siempre se puede ganar el Mundial, porque no siempre es posible. Pero siempre tenemos hambre de victoria. El día que perdamos esa hambre, se acabó".
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El foco vuelve a los compromisos con el club
El delantero centrará ahora de nuevo su atención en el Real Madrid, ya que arranca la nueva campaña de la Liga de Campeones. Tras un verano de drama internacional, el foco vuelve al Bernabéu, donde la exigencia es siempre ganar todas las competiciones posibles.
Aunque la eliminación en el Mundial sigue siendo un recuerdo reciente, la naturaleza implacable del calendario del fútbol moderno deja poco tiempo para la reflexión. El duelo del Real Madrid con el Inter representa la oportunidad perfecta para que Mbappe deje atrás su decepción internacional y demuestre por qué está considerado uno de los mejores jugadores del mundo.
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