Mientras la plantilla dejó que su fútbol hablase sobre el césped, las asombrosas estadísticas ponen de relieve un cambio táctico drástico. Raphinha ha sido el catalizador de esta explosión ofensiva, rindiendo a gran nivel en un nuevo papel como falso nueve a las órdenes de Flick. El brasileño firmó un hat-trick contra el Racing Santander, incluidos dos penaltis, para elevar su total a 11 goles en todas las competiciones.

Este estado de forma arrollador sitúa al jugador de 29 años junto a la realeza del club. Es el primer futbolista en registrar nueve goles en sus primeras seis apariciones en LaLiga desde que Messi lograra esa marca en la temporada 2017-18, según ESPN. Además, Raphinha aventaja ahora en dos goles al Kylian Mbappe del Real Madrid en la lucha inicial por el Trofeo Pichichi.

Si se echa la vista atrás a los últimos 60 años, solo Messi y Ronaldo Nazario han marcado al menos nueve goles en los primeros siete partidos del Barcelona. El extremo brasileño ha consolidado firmemente su condición de principal amenaza ofensiva en Cataluña, al marcar en seis de sus siete encuentros.



