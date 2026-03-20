En la selección nacional, 19 meses después. Federico Chiesa vuelve a vestir la camiseta azul; Gattuso ha decidido incluirlo en la lista de los 28 convocados para el partido contra Irlanda del Norte, previsto para el jueves en Bérgamo, en lo que debería ser el primero de los dos partidos de preparación para el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá. El delantero del Liverpool forma parte del grupo, a diferencia de Bernardeschi y Zaniolo que, a pesar de la buena temporada en Bolonia y Udine, han quedado excluidos y estarán frente al televisor animando. Una decisión, la del seleccionador, nada previsible, en cierto modo desconcertante, sobre todo después de lo que ocurrió el otoño pasado. Para tener una idea más clara de la situación hay que rebobinar la cinta hasta octubre, cuando Chiesa recibió la llamada de Italia y decidió no responder. ¿El motivo? No se sentía en condiciones, ni física ni mentalmente. Una justificación que también utilizó en noviembre, tras una conversación con Gattuso, que lo quería a su disposición para los partidos contra Moldavia y Noruega.
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La mano dura de Velasco y la decisión impopular de Gattuso: por qué es acertado convocar a Chiesa para la selección nacional
DECISIÓN TOMADA DE COMÚN ACUERDO CON GATTUSO
Una postura por la que Chiesa ha sido blanco de críticas, pero que el seleccionador comparte plenamente: «El asunto de Chiesa es sencillo: hablo mucho con mis jugadores, les exijo mucho. Con Fede tenemos una larga charla cada semana y, por mi parte, él sabe lo que pienso de él, pero luego hay que respetar lo que te dice un jugador. No se siente al 100 % y quiere estar al 100 %». ¿Hizo bien Gattuso al convocarlo para, en el mejor de los casos, dos partidos a vida o muerte? ¿Es correcto convocar a un jugador que ha rechazado dos veces la camiseta de la selección para dos compromisos fundamentales para el futuro de nuestro fútbol?
VELASCO, EL INTRANSIGENTE
«No» es la respuesta de Julio Velasco. Según el seleccionador de ItalVolley, medallista de oro en los Juegos Olímpicos de París, no hay sitio para quienes rechazan la convocatoria: «Quien en el pasado dijo que no a la selección, se queda fuera también ahora. No se puede decidir curarse por cuenta propia para luego volver. Somos nosotros quienes lo decidimos junto con los médicos». Obviamente, no se refiere a Federico Chiesa, pero sus palabras le vienen como anillo al dedo. Tras las negativas de octubre y noviembre, son muchos los que no quieren ver al exjugador de la Juventus y la Fiorentina con la camiseta azul. Además, tras una temporada en la que en el Liverpool ha tenido un papel secundario: 31 partidos, 3 goles y 3 asistencias en poco más de 600 minutos en total, con una media de 21 minutos por partido.
GATTUSO TIENE RAZÓN
La convocatoria de Chiesa para la selección es una decisión impopular, pero Gattuso está dispuesto a dar explicaciones. Ante las responsabilidades, Rino nunca ha dado marcha atrás; si ha decidido convocarlo, es porque está convencido de que puede aportar un valor añadido, y no por falta de alternativas. Y hay motivos para creerle. Con 51 partidos, el actual número 14 del Liverpool, que no viste la camiseta azul desde los octavos de final de la Eurocopa 2024 (derrota ante Suiza), es el delantero con más partidos en la plantilla, por delante de Raspadori (45), Retegui (26), Kean (24), Scamacca (22) y Pio Esposito (5). De este grupo es el tercero con más partidos en la selección, solo por detrás de Donnarumma (79) y Barella (68). Un jugador con experiencia, apreciado por sus compañeros, que conoce la importancia de los partidos a vida o muerte y es consciente de lo delicado que es el momento. Un delantero con unas características que nadie más tiene en la plantilla, que ha mejorado en Merseyside, sobre todo desde el punto de vista mental. Que, al salir desde el banquillo, puede dejar huella de verdad, por su intensidad y calidad. Este año con los Reds lo ha demostrado. En esta Italia, por ahora, no puede ser titular, pero puede ser una baza ganadora.