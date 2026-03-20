La mano dura de Velasco y la decisión impopular de Gattuso: por qué es acertado convocar a Chiesa para la selección nacional

La convocatoria de Chiesa para la selección es una decisión impopular, pero Gattuso está dispuesto a dar explicaciones. Ante las responsabilidades, Rino nunca ha dado marcha atrás; si ha decidido convocarlo, es porque está convencido de que puede aportar un valor añadido, y no por falta de alternativas. Y hay motivos para creerle. Con 51 partidos, el actual número 14 del Liverpool, que no viste la camiseta azul desde los octavos de final de la Eurocopa 2024 (derrota ante Suiza), es el delantero con más partidos en la plantilla, por delante de Raspadori (45), Retegui (26), Kean (24), Scamacca (22) y Pio Esposito (5). De este grupo es el tercero con más partidos en la selección, solo por detrás de Donnarumma (79) y Barella (68). Un jugador con experiencia, apreciado por sus compañeros, que conoce la importancia de los partidos a vida o muerte y es consciente de lo delicado que es el momento. Un delantero con unas características que nadie más tiene en la plantilla, que ha mejorado en Merseyside, sobre todo desde el punto de vista mental. Que, al salir desde el banquillo, puede dejar huella de verdad, por su intensidad y calidad. Este año con los Reds lo ha demostrado. En esta Italia, por ahora, no puede ser titular, pero puede ser una baza ganadora.