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World Cup iconic moments GFXGetty/GOAL
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La «Mano de Dios» de Diego Maradona, el cabezazo de Zinedine Zidane, Lionel Messi «perfecciona el fútbol» y los 100 momentos más emblemáticos de la historia de la Copa del Mundo: una clasificación

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R. Lukaku
F. Grosso
B. Pavard
FEATURES

En casi 100 años, el Mundial ha regalado momentos inolvidables. Cada cuatro años, miles de millones de aficionados se reúnen para vivir un torneo que ofrece más emoción, desengaños y alegría que ningún otro evento deportivo. Este escenario grandioso ha visto nacer leyendas, pero también caer estrellas.

En esta competición Pelé se dio a conocer, Diego Maradona protagonizó una de las acciones más polémicas y Zinedine Zidane mostró su genio y su locura.

También es la cita donde los modestos tumban a gigantes y un solo gol o una parada pueden cambiar una carrera. Esos instantes se congelan en el tiempo y se repiten durante décadas para nuevas generaciones. No todos son bonitos, pero cada uno es icónico y juntos convierten al Mundial en el mayor espectáculo del mundo.

De cara a la edición de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México, los redactores de GOAL han recopilado y clasificado los 100 momentos más icónicos de la historia de la Copa del Mundo:

  • Pele Leaves The PitchHulton Archive

    100Pelé, lesionado, se despide con tristeza (1966)

    En 1966, Pelé era el mejor jugador del mundo. Ya había ganado la Copa en 1958 y 1962. Pero en Inglaterra sufrió duras entradas.

    Primero se lesionó ante Bulgaria tras abrir el marcador en la victoria 2-0 y se perdió el segundo partido de grupo contra Hungría, que Brasil perdió.

    Con Brasil obligado a ganar, Pelé reapareció en el último duelo de grupo ante Portugal, pero João Morais lo volvió a lesionar sin ser expulsado. Sin cambios permitidos, Pelé terminó el encuentro cojeando y Brasil perdió 3-1. El astro anunció su retiro del torneo, aunque luego recapacitó.

    • Anuncios

  • 99Cambiasso remata una magnífica jugada de Argentina (2006)

    El fútbol «tiki-taka» se asocia a menudo con Pep Guardiola, España y el Barcelona. Pero en 2006, Argentina mostró su versión más pura en un Mundial: Esteban Cambiasso marcó un gol colectivo brillante.

    Maxi Rodríguez recuperó el balón en su campo e inició una jugada de pases que mantuvo a la Albiceleste en posesión durante un minuto, moviendo el balón de lado a lado mientras buscaban abrir la defensa de Serbia y Montenegro.

    Tras varios toques, Javier Saviola y Juan Román Riquelme combinaron un uno-dos. Riquelme cedió a Cambiasso, quien se la dio a Hernán Crespo. El taconazo del delantero habilitó a Cambiasso, que remató al ángulo. Crespo sentenció: «El gol más bonito».

    Con 24 pases, el tanto de Cambiasso quedó grabado en la historia de la Copa del Mundo; Argentina ganó 6-0 y, por un instante, pareció favorita al título.

  • 98Maradona marca un golazo en semifinales (1986)

    Los goles de Diego Maradona ante Inglaterra acapararon la atención en cuartos, pero su segundo tanto frente a Bélgica en semifinales confirmó lo que todos intuían: estaba firmando la mejor actuación individual de la historia de los Mundiales.

    Tras recibir el balón en el centro del campo, el ‘10’ dejó atrás a tres rivales y superó al portero Jean-Marie Pfaff con un tiro elevado, mostrando la misma calma y equilibrio que ante los Tres Leones.

    Era su cuarto gol en los partidos de cuartos y semifinales, y su aportación no se detuvo ahí. 

  • Croatia v Belgium: Group F - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    97Lukaku, furioso, descarga su ira contra el banquillo (2022)

    Bélgica necesitaba ganar a Croacia en su último partido de grupo para seguir en el Mundial 2022, pero solo consiguió un 0-0 y quedó eliminada en esta fase por primera vez desde 1998.

    Romelu Lukaku, máximo goleador de la historia de los Diablos Rojos, falló tres ocasiones clarísimas: estrelló el balón en el poste con la portería vacía y luego remató de cabeza alto desde muy cerca tras un centro de Yannick Carrasco. En el 90, Thorgan Hazard le envió un pase perfecto, pero Lukaku no lo esperaba y el balón le golpeó.

    Al final del partido, Lukaku, furioso, golpeó el banquillo en una imagen caótica. Bélgica quedó eliminada y su reputación nunca se recuperó.

  • Brazil's Rivaldo reacts after a foul, 03 June 2002AFP

    96La reacción de Rivaldo desata la polémica (2002)

    La superestrella brasileña Rivaldo generó gran revuelo en 2002 ante Turquía al llevar el simulacro de falta a otro nivel.

    La Seleção ganaba 2-1 en los últimos minutos, gracias a un polémico penalti transformado por Rivaldo, cuando Hakan Unsal golpeó el balón contra la pierna del brasileño junto al banderín de córner. Rivaldo se tiró al suelo agarrándose la cara, lo que provocó la expulsión del defensa turco por parte del árbitro Kim Young-joo. La FIFA le multó con 4.500 libras por simulación, pero el delantero defendió su acción.

    «Me alegré de ver la tarjeta roja», declaró después. «Los jugadores creativos deben poder expresarse si queremos que el fútbol siga siendo un deporte bonito. Hay demasiadas faltas y violencia en el fútbol. No importa dónde me golpeara el balón. Lo único que importaba era la intención».

  • Japan v Spain: Group E - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    95Un polémico gol de Japón elimina a Alemania (2022)

    Por segundo torneo consecutivo, Alemania quedó eliminada de la fase de grupos en 2022. Tras perder sorpresivamente ante Japón en su debut, el equipo de Hansi Flick empató con España y mantuvo alive su opción de avanzar.

    En una noche caótica, los cuatro equipos del Grupo E tuvieron opciones de pasar: España jugaba contra Japón y Alemania ante Costa Rica. Die Mannschaft ganó 4-2 tras ir por detrás en la segunda parte, pero aún necesitaba un favor de España para avanzar.

    La Roja se adelantó, pero Japón remontó en la segunda parte para ganar 2-1 en una acción polémica: el balón pareció salir por la línea de fondo antes del centro de Kauro Mitoma que Ao Tanaka convirtió en el 2-1, y el VAR no halló pruebas suficientes para anularlo. El seleccionador español, Luis Enrique, consideró «sospechosa» la decisión, pero su equipo avanzó. Los grandes perdedores fueron los alemanes, que tuvieron que volver a casa.

  • 94Zico, frustrado por un pitido prematuro (1978)

    El Mundial de 1978 comenzó con una gran polémica durante el partido inaugural entre Brasil y Suecia.

    En el descuento, con 1-1, Brasil ganó un córner. Nelinho colocó el balón, pero el juez de línea polaco Alojzy Jargu le obligó a moverlo al cuadrante. Finalmente se lanzó el córner y Zico remató de cabeza para dar la victoria a Brasil. Sin embargo, el árbitro galés Clive Thomas había pitado una fracción de segundo antes de que el balón cruzara la línea, por lo que anuló el gol y Brasil no ganó.

    La decisión causó revuelo mundial, y el árbitro Thomas insistió: «Zico llegó demasiado tarde. Quizás solo cuatro décimas de segundo, pero demasiado tarde».

  • Italian World CupHulton Archive

    93La selección anfitriona, Italia, se proclama campeona (1934)

    Italia rechazó participar en la primera Copa del Mundo de 1930 tras perder la sede ante Uruguay, pero cuatro años después aprovechó la localía.

    Bajo la batuta del legendario Vittorio Pozzo, los Azzurri vencieron a Grecia y se clasificaron. En la fase final golearon 7-1 a Estados Unidos y luego superaron a España y Austria rumbo al título.

    Conocidos por su fuerza física y solidez defensiva, los italianos contaron con la estrella de Giuseppe Meazza, quien jugó los cinco partidos, marcó dos goles y dio la asistencia del tanto de la victoria en la final por 2-1 ante Checoslovaquia. El título desató la locura en las calles mientras Italia alzaba la Copa del Mundo y la Coppa del Duce, trofeo encargado por el líder fascista Benito Mussolini.

  • CUP-FR98-FRA-CRO-THURAMAFP

    92Thuram, el insólito héroe de la semifinal (1998)

    Antes de la semifinal de Francia 1998 contra Croacia en Marsella, Lilian Thuram nunca había marcado con la selección; tampoco lo hizo después. Pero entre ambos partidos firmó una de las mejores actuaciones individuales de un Mundial.

    Croacia se adelantó por medio de Davor Šuker, pero Thuram, lateral derecho, respondió con dos goles: el primero para empatar y el segundo para enviar a Francia a la final de París. Nunca más marcó con su selección, pero aquella actuación fue perfecta y clave en la campaña campeona de los Bleus.

  • 91El uruguayo Batista fue expulsado en el primer minuto (1986)

    La tarjeta roja más rápida de la historia de la Copa del Mundo se mostró tras solo 56 segundos. El uruguayo José Batista la recibió del árbitro francés Joel Quiniou en 1986.

    Tras un saque de banda, el defensa se abalanzó sobre el centrocampista escocés Gordon Strachan, falló el balón y golpeó con fuerza su espalda. Sus compañeros rodearon al árbitro para reclamar, pero la decisión no cambió.

    Aun así, Uruguay avanzó a la siguiente ronda con un 0-0, aunque el secretario de la Federación Escocesa, Ernie Walker, los tildó de «escoria del fútbol mundial».

  • Netherlands v Mexico: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    90Remontada tardía de Holanda mantiene la maldición de México (2014)

    México y Países Bajos no se habían cruzado en un Mundial hasta los octavos de final de 2014. Muchos aficionados de El Tri soñaban con superar por fin esa ronda, tras cuatro eliminaciones consecutivas en esa fase.

    Pese a ganar 1-0 en el descuento, el famoso “quinto partido” se les volvió a negar. Wesley Sneijder empató a dos minutos del final y, en el 94, Klaas-Jan Huntelaar marcó de penalti y confirmó los peores temores de la afición mexicana. Muchos aficionados mexicanos aún no superan esa derrota, y las acusaciones de que Arjen Robben se tiró para ganar el penalti decisivo siguen generando debate.

  • 89«El milagro de Córdoba»: Austria elimina a la vigente campeona, Alemania Occidental (1978)

    Alemania Occidental cayó ante Austria en el Mundial 1978, rompiendo una racha de 47 años sin perder contra su rival.

    Aunque ya estaba eliminada, Austria sorprendió en Córdoba a la campeona defensora. Karl-Heinz Rummenigge abrió el marcador para Alemania Occidental, pero un autogol de Berti Vogts igualó el encuentro. Hans Krankl puso en ventaja a Austria con una volea espectacular, y aunque Bernd Holtzenbein empató de inmediato,

    Alemania necesitaba ganar para avanzar y, cuando presionaba en busca del tanto en los últimos minutos, Austria sentenció al contraataque otra vez con Krankl, autor del famoso gol de la victoria. Ese triunfo, el primero de Austria sobre Alemania desde 1931, evitó que Die Mannschaft disputara la eliminatoria por el tercer puesto y sigue siendo una de las victorias más celebradas por los austriacos.

  • Belgium v USA: Round of 16 - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    88Obama llama a Howard tras la hazaña de los Estados Unidos (2014)

    Tim Howard exhibió su espíritu estadounidense en la derrota 2-1 ante Bélgica en octavos de final de 2014. El portero realizó 16 paradas, récord en la Copa del Mundo.

    Su gesta fue tal que, horas después, alguien editó su página de Wikipedia para nombrarlo «secretario de Defensa» y el presidente Barack Obama lo llamó para felicitarlo.

    Aunque Estados Unidos cayó ante la superioridad de Romelu Lukaku y Kevin De Bruyne, la resistencia de Howard lo convirtió en un héroe nacional.

  • WORLD CUP-1990-ARGENTINA-WEST GERMANYAFP

    87Alemania Occidental se toma la revancha ante una Argentina con nueve jugadores (1990)

    Argentina había vencido a Alemania Occidental en la final de 1986, y cuatro años después ambos equipos volvieron a enfrentarse en la gran final. El escenario estaba listo en Roma para una revancha épica, pero el partido fue feo y se decidió por un solo gol.

    Pedro Monzón pasó a la historia como el primer expulsado en una final tras una dura entrada a Jürgen Klinsmann, que quedó tendido en el suelo. En la recta final, Rudi Völler cayó tras una entrada de Roberto Sensini y el árbitro señaló penalti. Andreas Brehme lo transformó, dando a Alemania Occidental su tercera Copa del Mundo y dejando a Argentina, que acabó con nueve por la expulsión de Gustavo Dezotti, sin revancha.

  • USA v Algeria: Group C - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    86«¡Vamos, vamos, EE. UU.!» - El gol de última hora de Donovan enloquece a los estadounidenses (2010)

    El gol de Landon Donovan en el descuento ante Argelia fue más que un tanto: hizo soñar a una generación de aficionados estadounidenses.

    Estados Unidos llegaba al último partido de grupo del Mundial 2010 necesitado de una victoria. Tras 90 minutos de frustración —un gol anulado a Clint Dempsey, varias ocasiones falladas y la esperanza desvaneciéndose—, Tim Howard detuvo un balón, lanzó rápido y encendió el contraataque decisivo.

    Donovan condujo la acción, siguió corriendo tras el centro de Jozy Altidore a Dempsey y aprovechó el rebote que el portero Rais M’Bolhi dejó escapar. El grito de Ian Darke «¡Vamos, vamos, EE. UU.!» se hizo icónico al instante, mientras sus compañeros lo rodeaban en la esquina. En casa, las fiestas para ver el partido estallaron por todo el país, creando uno de los primeros momentos virales del fútbol estadounidense.

  • England v USAHulton Archive

    85Inglaterra, sorprendida por la selección de Estados Unidos, formada por jugadores a tiempo parcial (1950)

    En junio de 1950 Inglaterra debutó en el Mundial tras boicotear las tres primeras ediciones por disputas con la FIFA sobre pagos a jugadores aficionados. A pesar de ser su primera participación, los Tres Leones llegaban como favoritos: solo habían perdido cuatro partidos desde la Segunda Guerra Mundial y habían goleado a Portugal 10-0 semanas antes del torneo en Brasil.

    Estados Unidos había alcanzado las semifinales en 1930, pero llegaba con un balance pobre: siete derrotas en su historial.

    Sin embargo, Estados Unidos ganó 1-0 gracias al gol de Joe Gaetjens en el minuto 38. Inglaterra alineaba a figuras como el futuro campeón del mundo Alf Ramsey, al talentoso Tom Finney y al legendario capitán Billy Wright. Enfrente tenía a jugadores a tiempo parcial: Frank Borghi, por ejemplo, conducía un coche fúnebre para la funeraria de su tío. Así, aquel 1-0 se convirtió en una de las mayores sorpresas de la historia de la Copa del Mundo.

  • Franz Beckenbauer West Germany v East Germany 1974 FIFA World CupHulton Archive

    84Alemania Oriental venció a Alemania Occidental en su primer enfrentamiento (1974)

    Tres países han perdido un partido en un Mundial y, aún así, han terminado ganando el título. Alemania Occidental lo consiguió en 1954 y 1974. En 1974, el duelo contra Alemania Oriental fue muy tenso por la rivalidad política.

    El duelo entre el Oeste capitalista y el Este comunista tenía gran carga simbólica en plena Guerra Fría. Sin embargo, el encuentro se mantuvo igualado hasta el minuto 77, cuando Jürgen Sparwasser marcó de cerca para dar la victoria al Este.

    La derrota, considerada una de las mayores sorpresas de la Copa del Mundo, fue una llamada de atención para Alemania Occidental, que se repuso y venció a Países Bajos en la final.

  • Argentina v Croatia: Group D - 2018 FIFA World Cup RussiaGetty Images Sport

    83Messi y Argentina, humillados por Croacia (2018)

    Argentina y Lionel Messi tuvieron un pobre Mundial 2018; su peor momento fue la humillante derrota 3-0 ante Croacia, noche en la que Luka Modric brilló.

    Messi no pudo guiar a Argentina, y un grave error de Willy Caballero facilitó el triunfo croata. El portero intentó levantar el balón sobre Ante Rebic, pero falló y el delantero marcó de volea a puerta vacía nada más iniciar la segunda parte.

    Luego, Modric aumentó la ventaja con un gran disparo desde fuera del área. Finalmente, Ivan Rakitic marcó a puerta vacía. Así, las ilusiones de Argentina quedaron al borde del abismo tras su empate inicial con Islandia.

  • 82El espectacular gol en solitario de Al-Owairan da la victoria a Arabia Saudí (1994)

    Arabia Saudí debutó en el Mundial de 1994 alcanzando los octavos de final tras vencer a Marruecos y Bélgica. Contra los belgas, Saeed Al-Owairan se convirtió en leyenda con una jugada individual hipnótica.

    Al-Owairan recogió el balón en su campo, superó a cuatro defensas y batió con inteligencia al portero Michel Preud'homme para marcar el único gol del partido.

    Aunque cayeron ante Suecia en octavos, ya habían dejado huella.

  • 81Hungría le endosó un 10-0 a El Salvador (1982)

    En sus inicios, Hungría fue una de las mejores selecciones del mundo, pero para 1982 ya no era la misma.

    En la fase de grupos les tocó enfrentarse a El Salvador. El país centroamericano, devastado por la guerra civil, no había podido preparar partidos ni entrenar con normalidad.

    Pese a todo, El Salvador intentó plantar cara, pero no funcionó: Hungría ganaba 3-0 al descanso y 5-0 a la hora de juego. Los centroamericanos marcaron un gol de consolación, aunque luego Laszlo Kiss firmó un hat-trick —único suplente en lograrlo en un Mundial—.

    László Szentes y Tibor Nyilasi redondearon el 10-1, y Hungría se convirtió en el primer y único equipo en llegar a diez goles en un partido del torneo. Por 90 minutos, revivieron la magia de antaño.

  • WORLD CUP-1994-WEST GERMANY-BULGARIAAFP

    80Bulgaria, la revelación del torneo, llega a semifinales (1994)

    En el Mundial de 1994, una generación dorada llevó a Bulgaria a semifinales. Hristo Stoichkov acabó como máximo goleador, y Yordan Letchkov y Krasimir Balakov también brillaron.

    Entre todos lograron eliminar a Alemania en cuartos, una sorpresa mayúscula: el penalti de Lothar Matthäus parecía llevar a la Mannschaft a semifinales, hasta que dos tantos en cuatro minutos de Stoichkov y Letchkov dieron la vuelta al partido y evitaron que Alemania llegara a la final por primera vez desde 1978.

  • 79La jugada de Pavard contribuye a la eliminación de Argentina (2018)

    Francia venció 4-3 a Argentina en los octavos de final de 2018. Kylian Mbappé, aún adolescente, eclipsó a Lionel Messi con un doblete que llevó a los Bleus a cuartos. Pero el momento más recordado fue el gol de Benjamin Pavard: un potente disparo desde fuera del área que abrió su cuenta con Francia.

    El centro de Lucas Hernández desde la izquierda cruzó todo el área y Pavard, sin pensarlo, lo envió a la escuadra para marcar su primer gol con Francia.

    El disparo con efecto de Pavard fue elegido Gol del Torneo, y la repetición desde detrás del goleador se convirtió en una de las imágenes más emblemáticas de la historia reciente de la Copa del Mundo.

  • Eusebio Portugal 1966Getty Images

    78Eusebio marca cuatro goles en la épica remontada de Portugal (1966)

    Corea del Norte ya había acaparado titulares en el torneo de 1966 tras derrotar a Italia en la fase de grupos, pero en cuartos de final ante Portugal, con Eusebio, pareció superarse al ponerse 3-0 arriba en media hora.

    Eusebio, sin embargo, tenía otros planes. Considerado el segundo mejor de su generación tras Pelé, firmó una actuación magistral: recortó distancias con un golazo y marcó un penalti justo antes del descanso.

    En la segunda parte marcó de nuevo y, tras forzar y convertir otro penalti, dio la ventaja a Portugal. José Augusto cerró el 5-3 final, pero la gran figura fue Eusebio, quien se consagró ante el mundo.

  • 77Forlán domina el Jabulani (2010)

    El Jabulani de 2010 acabó siendo el balón de partido más polémico de la historia de la Copa del Mundo. Adidas lo diseñó para lograr la máxima precisión, pero su vuelo resultaba impredecible, lo que provocó críticas, sobre todo de los porteros.

    Sin embargo, el uruguayo Diego Forlán, que marcó cinco goles y llevó a su selección a semifinales, no se quejó: aprovechó la trayectoria impredecible del balón con potentes disparos de larga distancia y se llevó el Balón de Oro del torneo.

  • Italy's defender Fabio Cannavaro reactsAFP

    76La vigente campeona, Italia, queda eliminada en la fase de grupos (2010)

    Italia terminó invicta la fase de clasificación para 2010. Aunque pocos apostaban por un nuevo título, nadie esperaba su eliminación temprana.

    El equipo de Marcello Lippi necesitó un gol de Daniele De Rossi en el 63’ para empatar ante Paraguay, y volvió a sufrir contra Nueva Zelanda, donde Vincenzo Laquinta marcó de penalti para rescatar otro 1-1.

    Contra Eslovaquia, necesitaba ganar y se encontró 2-0 abajo por un doblete de Robert Vittek. Los goles de Antonio Di Natale y Fabio Quagliarella no bastaron: Italia perdió 3-2 y se despidió en la primera ronda.

  • CORRECTION-WORLD CUP-1978-ARG-NED-ANNIVERSARYAFP

    75La dobleta de Kempes da a Argentina su primer título (1978)

    Argentina se proclamó campeona del mundo por primera vez en 1978, con el legendario delantero Mario Kempes como estrella. Kempes marcó seis goles en cuatro partidos y guió a la anfitriona hacia el título; dos de esos tantos cayeron en la final contra Países Bajos.

    Curiosamente, tardó 10 partidos en marcar su primer gol en un Mundial; el delantero admitió que el consejo del seleccionador César Luis Menotti de afeitarse el bigote le ayudó a romper su sequía goleadora.

    Después marcó dos tantos a Polonia, otros dos a Perú y el último a los holandeses, logros que le otorgaron el Balón de Oro y lo convirtieron en héroe nacional.

  • TO GO WITH WORLD CUP 2010 PACKAGE IN ARAAFP

    74Argelia, debutante en el Mundial, sorprende a Alemania Occidental (1982)

    En 1982, Argelia sorprendió al mundo al vencer a Alemania Occidental, una de las favoritas, en un partido histórico de la fase de grupos. Antes del encuentro, todos se preguntaban cuántos goles marcaría Alemania, pues Argelia debutaba en un torneo grande.

    Todo cambió en el 54’: Rabah Madjer aprovechó un rebote y celebró con locura el banquillo argelino. Karl-Heinz Rummenigge empató, pero 60 segundos después Lakhdar Belloumi, tras una jugada de pases, marcó el 2-1 que dejó atónitos a los alemanes.

    Algeria aguantó y se llevó la victoria. Los alemanes, sin embargo, tendrían la última palabra, como veremos más adelante.

  • WORLD CUP-1978-ARGENTINA-TEAMAFP

    73Las acusaciones de soborno empañan la goleada de Argentina (1978)

    La goleada de Argentina 6-0 sobre Perú en 1978 le dio a la Albiceleste el pase a la final que luego ganó, pero dejó acusaciones de amaño y soborno aún sin resolver. 

    Argentina necesitaba ganar por al menos cuatro goles para avanzar y marcó seis, superando a Brasil. Desde entonces han surgido acusaciones de soborno, como un gran envío de cereales de Argentina a Perú, además de denuncias de amenazas y amaño.

    Se asegura que el dictador argentino, Jorge Videla, entró al vestuario peruano junto al secretario de Estado de EE. UU., Henry Kissinger, antes del partido, y que Videla y el gobernante peruano, Francisco Morales Bermúdez, acordaron amañar el encuentro dentro de la «Operación Cóndor». Nunca hubo una investigación oficial.

  • Battle of SantiagoHulton Archive

    72«La batalla de Santiago»: el violento enfrentamiento entre Chile e Italia (1962)

    El Mundial de 1962 en Chile será recordado como uno de los más violentos. El punto más bajo se alcanzó en el partido de fase de grupos entre Chile e Italia.

    A los 13 segundos ya había falta y, a los cuatro minutos, el italiano Giorgio Ferrini vio la roja y se negó a salir, por lo que tuvo que ser escoltado por policías armados.

    El caos estalló con puñetazos: Leonel Sánchez rompió la nariz a Humberto Maschio sin sanción y, poco después, golpeó a Mario David. La réplica italiana acabó con otro expulsado, dejando a los Azzurri con nueve. Chile ganó 2-0, pero el partido se recuerda más por el odio entre ambas naciones que por el poco fútbol que se vio.

  • WORLD CUP-1982-FRANCE-KUWAITAFP

    71Las protestas en Kuwait interrumpen el partido de Francia (1982)

    En la fase de grupos de 1982, Kuwait aspiraba a sorprender al quedar emparejada con Francia, pero el partido acabó siendo una farsa.

    Cuando Francia marcó el que habría sido su cuarto gol, los defensas kuwaitíes se detuvieron antes del disparo, alegando que habían oído un silbido entre el público y asumieron que el árbitro había pitado fuera de juego. No era así, pero el equipo de Oriente Medio protestó airadamente, lo que obligó a llamar a la policía para separar a los aficionados de los jugadores.

    El presidente de la Federación Kuwaití, el príncipe Fahid, bajó de la grada y ordenó a su equipo seguir jugando. De forma sorprendente, el árbitro anuló el gol. Francia acabó marcando otro tanto y ganó 4-1, pero el incidente dejó perplejos a los espectadores neutrales.

  • Josip Simunic Croatia 2006Getty Images

    70Poll no expulsó a Simunic hasta la tercera amarilla (2006)

    Es raro que un árbitro se convierta en protagonista de un Mundial, pero la carrera de Graham Poll en la élite acabó tras un error en Alemania 2006.

    En el partido de fase de grupos entre Croacia y Australia en el Mundial 2006, Josip Simunić cometió una falta sobre Harry Kewell fuera del balón y recibió la primera amarilla. En el minuto 90 hizo otra falta en el medio campo y volvió a ser amonestado.

    Quienes conocen las reglas saben que esa segunda amarilla debía ser roja, pero Poll dejó que siguiera en juego. Al final del partido, Simunic empujó al árbitro, recibió la tercera amarilla y, por fin, la roja.

    El partido terminó 2-2 —por suerte para Poll, ya que, de lo contrario, Australia podría haber solicitado la repetición del partido—, pero el árbitro se retiró de los torneos internacionales a partir de entonces y explicó su error diciendo que «anotó incorrectamente el nombre del número tres de Australia, Craig Moore, al amonestar a Simunic por segunda vez y no se dio cuenta de su error».

  • FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA-JUBOAFP

    69El penalti de Grosso da el título a Italia (2006)

    Fabio Grosso protagonizó una de las imágenes más inolvidables de la Copa del Mundo. Marcó un golazo a Alemania en semifinales y llevó a Italia a la final. Luego, la Azzurri venció a Francia en los penaltis y conquistó su cuarto título.

    Tras la expulsión de Zinedine Zidane en la prórroga del 1-1 en Berlín, Italia ganó la final en los penaltis. A Grosso le tocó lanzar el tiro decisivo, lo envió a la escuadra con sangre fría y luego se derrumbó emocionado junto a sus compañeros. El entonces desconocido lateral izquierdo marcó dos de los goles más importantes de la historia del fútbol italiano y, con ellos, Italia volvía a ser campeona del mundo por primera vez desde 1982.

  • FBL-US-WC1994-RUSSIA-CAMEROONAFP

    68Salenko marca cinco goles contra Camerún (1994)

    Oleg Salenko jugó su último partido con Rusia ante Camerún en la última jornada del Mundial 1994.

    Tras perder con Brasil y Suecia, Rusia ya estaba eliminada, y Camerún, con un punto, también. Aunque el emblemático Roger Milla marcó para los Leones Indomables, Salenko hizo historia al anotar cinco veces y llevar a Rusia a un 6-1.

  • CUP-FR98-FRA-PAR-BLANC-JUBILATESAFP

    67El gol de oro de Blanc (1998)

    Laurent Blanc fue uno de los jugadores más regulares de Francia en 1998, pero su momento de gloria llegó en los octavos de final contra Paraguay. Con el marcador 0-0 y en la prórroga, entró en vigor la regla del «gol de oro»: el primer equipo en anotar avanzaría a cuartos.

    En el 114’, remató de tacón un córner y marcó el primer gol de oro de un Mundial, clave para que Les Bleus acabaran campeones en casa.

    Aunque no jugó la final tras ser expulsado por un cabezazo a Slaven Bilic en semifinales, su histórica actuación lo convierte en héroe.

  • WORLD CUP-1990-ITA-ARG-SCHILLACIAFP

    66El desconocido Schillachi se alza con la Bota de Oro (1990)

    La revelación de la Italia anfitriona del Mundial 1990 fue Salvatore «Toto» Schillaci. Comenzó el torneo casi desconocido, pero marcó seis goles y ganó la Bota de Oro superando a estrellas como Lothar Matthäus y Diego Maradona.

    No había sido convocado antes del torneo, pero el delantero de la Juventus marcó en su debut sustituyendo contra Austria y luego anotó frente a Checoslovaquia, Uruguay e Irlanda, lo que llevó a Italia a la semifinal contra Argentina.

    Schillaci marcó de nuevo, pero Italia cayó en los penaltis ante los campeones defensores. Aunque los Azzurri se quedaron con la espinita clavada, el ariete selló su legado: un gol en el partido por el tercer puesto le dio la Bota de Oro y el Balón de Oro, y lo inmortalizó en la historia de los Mundiales.

  • Roy KeaneGetty Images Sport

    65Keane, furioso, abandona la concentración de la selección irlandesa (2002)

    Roy Keane, capitán de Irlanda, provocó un escándalo en el Mundial 2002 al marcharse airado de la concentración previa. Estrella del Manchester United y pieza clave de su selección, se enemistó con el técnico Mick McCarthy y se perdió el torneo.

    Keane criticó con dureza los preparativos y la concentración en Saipán, lo que desencadenó una fuerte discusión con McCarthy. El enfrentamiento terminó con la expulsión de Keane de la plantilla y su regreso a casa.

    Desde entonces, el excentrocampista ha insistido en que «no se arrepiente» de lo sucedido, una historia que inspiró la película «Saipán», protagonizada por Steve Coogan. Irlanda superó la fase de grupos, pero España la eliminó en octavos tras una tanda de penaltis.

  • Argentina Captain Diego Maradona with Trophy 1986 FIFA World Cup FinalHulton Archive

    64Maradona y Argentina se proclaman campeones (1986)

    La final del Mundial 1986 no fue el mejor partido individual, pero sigue siendo emblemática gracias a Diego Maradona.

    Argentina ganaba 2-0 y dominaba a Alemania Occidental, así que el trofeo parecía rumbo a Sudamérica, hasta que Karl-Heinz Rummenigge y Rudi Voller empataron. Pero a seis minutos del final, Jorge Burruchaga recibió un pase profundo milimétrico de Maradona y devolvió la ventaja a Argentina.

    Esta vez la Albiceleste aguantó y se llevó su segundo título. El ‘10’ fue levantado en volandas durante la celebración. Con cinco goles y cinco asistencias, el torneo de 1986 fue suyo, y era lógico que acabara en el bando ganador.

  • FBL-WORLD CUP-SWEDEN-FRENCH TEAMAFP

    63Los 13 goles de Fontaine le valen la Bota de Oro (1958)

    Aunque jugadores como Erling Haaland, Kylian Mbappé y Harry Kane han logrado cifras goleadoras increíbles en los últimos tiempos, fue Just Fontaine quien, en 1958, marcó una racha histórica en Suecia.

    A pesar de los grandes delanteros que han pasado por los Mundiales, nadie ha superado los 13 goles que el francés anotó en solo seis partidos. El exjugador del Niza y del Reims firmó un hat-trick en el 7-3 ante Paraguay y un doblete en la derrota por 3-2 frente a Yugoslavia.

    Añadió otro frente a Escocia y un doblete en cuartos ante Irlanda del Norte. Marcó el único gol de Francia en la semifinal perdida 5-2 contra Brasil. Cerró el torneo con cuatro tantos en el tercer puesto ante Alemania Occidental y se llevó una Bota de Oro récord.

  • WC2002-ARG-ENG-BECKHAMAFP

    62Beckham se redime ante Argentina (2002)

    David Beckham fue declarado enemigo público en Inglaterra tras ser expulsado contra Argentina en 1998, lo que provocó la eliminación de los Tres Leones en octavos. Cuatro años después, se redimió ante el mismo rival.

    Tras fracturarse el metatarso, Beckham se recuperó in extremis y fue titular en el duelo de fase de grupos ante la Albiceleste. El momento clave llegó al final del primer tiempo: Inglaterra obtuvo un penalti por falta de Mauricio Pochettino sobre Michael Owen. Con el peso del país sobre sus hombros, el ‘7’ inglés lanzó el balón por el centro, marcó y llevó a Inglaterra a los octavos de final.

    La derrota eliminó temprano a Argentina, mientras Beckham recuperaba su condición de héroe nacional.

  • 61La farsa del tiro libre de Zaire (1974)

    Zaire —hoy República Democrática del Congo— solo jugó el Mundial de 1974, y su experiencia fue trágica.

    Tras perder contra Escocia, funcionarios del Estado se apropiaron de las primas de los jugadores, lo que derivó en una goleada por 9-0 ante Yugoslavia, con un equipo sin motivación. Después, el dictador Mobutuitable Sese Seko amenazó al plantel: no podrían volver a casa si perdían por más de tres goles frente a Brasil.

    Durante el partido contra Brasil, con 3-0 en contra, el defensa Mwepu Ilunga saltó de la barrera y despejó el balón en un tiro libre. La prensa occidental se burló, pero Ilunga explicó que buscaba ser expulsado para protestar contra el régimen. Solo vio la amarilla.

  • Netherlands v Costa Rica: Quarter Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    60Krul, el suplente estrella y héroe de la tanda de penaltis (2014)

    Tim Krul aceptó quedarse en el banquillo de la selección holandesa en el Mundial 2014, pues Jasper Cillessen era el portero titular hasta cuartos de final. Sin embargo, el técnico Louis van Gaal tenía un plan.

    En los últimos segundos de la prórroga ante Costa Rica, y con el partido camino de los penaltis, Van Gaal sustituyó a Cillessen por Krul. El portero suplente detuvo dos lanzamientos —Bryan Ruiz y Michael Umaña— y clasificó a los Países Bajos.

    La jugada de Van Gaal abrió un debate mundial sobre la psicología de las tandas y la preparación de los porteros suplentes.

  • Gerd Muller West Germany 1974Getty Images

    59Müller remata la remontada y Alemania Occidental se alza con la victoria (1974)

    Los Países Bajos, una de las potencias futbolísticas de los 70, no pudo reflejar su dominio en dos finales decepcionantes de esa década.

    La primera final, en 1974 contra Alemania Occidental en el Olympiastadion de Múnich, pareció inclinarse hacia el «fútbol total» tras el penalti inicial de Johan Neeskens, pero Paul Breitner igualó desde los once metros poco después.

    Gerd Müller marcó el gol del triunfo en el 43, dando a Alemania Occidental su segundo título mundial. Ese fue el último tanto internacional del legendario delantero, que se retiró de la selección tras el torneo.

  • Luigi Riva Italy 1970Getty Images

    58«El partido del siglo»: Italia vence a Alemania Occidental en una semifinal épica (1970)

    Apodado el «Partido del siglo» por la FIFA, la épica victoria de Italia sobre Alemania Occidental en la semifinal de 1970 fue elegida por los aficionados como el partido del siglo XX.

    Los dos anteriores campeones se midieron en Ciudad de México y el partido quedó grabado en la historia. Con la Azzurri 1-0 en el descuento, Karl-Heinz Schnellinger igualó para Alemania. En la prórroga cayeron cinco goles: Alemania se adelantó, pero Italia respondió y ganó 4-3. Al final, los jugadores de ambos equipos cayeron agotados al césped.

  • TO GO WITH AFP STORY BY PHILIPPE GRELARDAFP

    57Francia se sumerge en el caos tras la expulsión de Anelka (2010)

    Francia llegó al Mundial 2010 con gran talento, pero el optimismo se tornó vergüenza. Los finalistas de 2006 se desmoronaron por una revuelta de los jugadores.

    El 0-0 inicial ante Uruguay no alarmó, pero la derrota 2-0 contra México desencadenó un enfrentamiento: Nicolas Anelka insultó al seleccionador Raymond Domenech.

    Anelka se negó a disculparse tras insultar a Domenech en el descanso, así que la Federación lo expulsó. En respuesta, el plantel se rehusó a entrenar y Francia perdió 2-1 ante Sudáfrica, quedando eliminada. Anelka recibió 18 partidos de sanción y nunca volvió a la selección.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH57-BRA-COLAFP

    56El torneo de Neymar termina en lágrimas (2014)

    Neymar es y siempre será un icono brasileño, pero sus hazañas con la selección a menudo han acabado en lágrimas.

    En 2014, en casa, soñaba con emular a Pelé y Ronaldo y guiar a la Seleção a la gloria. Todo se truncó cuando, en cuartos ante Colombia, una camilla lo sacó del campo.

    Un rodillazo de Juan Zúñiga le fracturó una vértebra y lo marginó del resto del torneo. El país entero lloró su ausencia, y lo que vino después en las semifinales fue aún más doloroso...

  • CUP-FR98-USA IRI-ABEDZADEH-FLAGAFP

    55Irán venció a EE. UU. en un partido de la fase de grupos cargado de tensión política (1998)

    En el torneo de 1998, ningún partido superó en relevancia al encuentro entre Estados Unidos e Irán. Desde la Revolución Islámica de 1979, ambos países no se veían las caras y las relaciones diplomáticas seguían tensas. Días antes del choque, la selección iraní entregó flores blancas a sus rivales como gesto de paz.

    Luego ganaron 2-1 con goles de Hamid Estili y Mehdi Mahdavikia, desatando una gran celebración en Irán. Aunque ambos equipos quedaron eliminados en la fase de grupos, el partido sigue siendo uno de los eventos deportivos más cargados políticamente de la era moderna.

  • North Korean national soccer team players celebratAFP

    54Corea del Norte sorprende a Italia (1966)

    En 1966 se vivió la mayor sorpresa de la Copa del Mundo. Corea del Norte, tras perder 3-0 con la Unión Soviética y empatar 1-1 ante Chile en el minuto 88, se midió a Italia, que solo necesitaba un empate para avanzar.

    Italia se quedó con diez por lesión y, pese a la inferioridad, Pak Sung-jin aprovechó un error para marcar desde el borde del área y dar a Corea del Norte la ventaja y la victoria que necesitaba.

    «Me moví [cuando el balón estaba en el aire] para usar mi pie derecho, más preciso, y marqué», recordó Pak. «Italia perdió la batalla mental y, tras encajar, jugó de forma individual; así vimos triunfar al trabajo en equipo sobre la superioridad técnica».

  • Germany v Argentina: 2014 FIFA World Cup Brazil FinalGetty Images Sport

    53Götze da la victoria a Alemania (2014)

    Alemania fue, sin duda, el mejor equipo del Mundial 2014. Llegó a la final tras golear 7-1 a Brasil en semifinales, pero superar a Argentina no iba a ser fácil.

    El seleccionador Joachim Löw le susurró a Mario Götze, que había entrado en la segunda parte: «Demuéstrale al mundo que eres mejor que Messi». A siete minutos del final de la prórroga, el delantero del Borussia Dortmund controló con calma un centro de André Schürrle y batió a Sergio Romero con una volea.

    Con solo 22 años, Götze le dio a Alemania su cuarto título mundial y pasó a la historia como un héroe nacional.

  • 52La épica celebración de Tardelli tras la victoria de Italia (1982)

    En 1982, Italia venció a Alemania en la final por 3-1. La imagen de Marco Tardelli corriendo tras marcar desde lejos para poner el 2-0 quedó grabada en la memoria de todos.

    Al impactar la red, pareció volver a sus sueños de niño: el balón superando al portero y la hinchada rugiendo.

    Sus compañeros lo rodearon al instante, pero mientras corría con los brazos abiertos y el pelo cubriéndole el rostro, era imposible no emocionarse con la imagen de quien logra su sueño.

    Un gol en una final del Mundial se celebra así: como Tardelli. Y eso, tan sencillo, une a aficionados y jugadores.

  • Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    51«La batalla de Lusail»: Argentina gana unos tensos cuartos de final (2022)

    Argentina y Países Bajos protagonizaron un tenso duelo en los cuartos de final del Mundial 2022.

    Argentina ganaba 2-0 hasta el 83’, pero Wout Weghorst forzó la prórroga con dos tantos. Lautaro Martínez anotó el penalti decisivo, aunque el partido se recordó por la falta de disciplina.

    El árbitro mostró 18 amarillas y expulsó a Denzel Dumfries. Después, Lionel Messi criticó a Weghorst y la táctica holandesa: «Van Gaal dice que juegan buen fútbol, pero solo puso a gente alta y lanzó balones largos».

    El portero argentino Emiliano Martínez agregó: «Oí a Van Gaal decir "tenemos ventaja en los penaltis", y si llegan a los penaltis, ganan. Creo que debería callarse».

  • 50Carlos Alberto culmina una jugada brillante que confirma el dominio de Brasil (1970)

    El cuarto gol de Brasil en la final de 1970 ante Italia, marcado en una victoria 4-1, es considerado el mejor gol colectivo de la historia de los Mundiales.

    La jugada comenzó en su propio campo con Clodoaldo, que dribló a cuatro italianos antes de que el balón pasara por Rivelino, Jairzinho y Pelé, quien, con generosidad, se lo cedió al capitán Carlos Alberto Torres para el remate final. 

    Ese tanto resumía a la perfección lo que hizo grande a aquella selección: velocidad, técnica y pura alegría.

  • FBL-1982 FIFA WORLD CUP-FRANCE-WEST GERMANYAFP

    49Schumacher derriba a Battiston (1982)

    Esta entrada invita a reflexionar: el fútbol es un deporte de contacto, pero no debe haber lugar para la violencia. En la semifinal del Mundial de 1982 entre Alemania Occidental y Francia, Michel Platini envió un pase en profundidad a Patrick Battiston.

    Battiston avanzó y, aunque su disparo se marchó desviado, lo peor fue la reacción de Harald Schumacher. El portero alemán salió a toda velocidad y, ya con el balón fuera, saltó y impactó con la cadera en la cabeza del francés.

    Battiston quedó inconsciente y sin pulso al principio, pero el árbitro ni siquiera pitó falta. Sobrevivió, aunque perdió dos dientes. Schumacher, con frialdad, comentó: «Si eso es todo, yo le pondré las coronas».

    Alemania Occidental ganó la semifinal en los penaltis, y una posterior encuesta en Francia lo nombró el hombre más odiado del país, por encima de Adolf Hitler.

  • Paul Gascoigne England 1990Getty Images

    48Las lágrimas de Gascoigne tras la derrota de Inglaterra en semifinales (1990)

    Paul Gascoigne se había convertido en el nuevo héroe de Inglaterra cuando los Tres Leones alcanzaron las semifinales de Italia 90 bajo la dirección de Sir Bobby Robson, pero acabaron sufriendo una dolorosa derrota ante Alemania Occidental en la tanda de penaltis.

    En la prórroga, Gascoigne vio una amarilla que le habría apartado de una posible final, y su labio inferior tembló mientras las lágrimas asomaban a sus ojos. La imagen de Gary Lineker pidiendo a Robson que hablara con el centrocampista aún se recuerda.

    Su fragilidad conquistó al país y lo convirtió en un ídolo. Pero aún quedaban más lágrimas: Chris Waddle y Stuart Pearce fallaron sus penaltis y el sueño mundialista se esfumó.

  • Forward Francois Omam-Biyick from CameroAFP

    47Camerún sorprende al vencer a la campeona Argentina (1990)

    La victoria de Camerún sobre Argentina en 1990 sigue siendo una de las mayores sorpresas del Mundial: los campeones defensores de Diego Maradona cayeron ante un equipo de jugadores relativamente desconocidos en su primer partido.

    Los Leones Indomables sorprendieron al mundo al adelantarse en la segunda parte, cuando François Omam-Biyick saltó por encima de Roberto Sensini y cabeceó al gol, silenciando el abarrotado San Siro.

    Camerún se quedó con diez por la expulsión de André Kana-Biyik a la hora de juego, y con nueve tras la roja a Benjamin Massing por derribar a Caniggia, quien incluso perdió una bota en la entrada. Ni siquiera eso impidió la victoria de los leones y una de las mayores sorpresas del torneo.

  • South Africa v Mexico: Group A - 2010 FIFA World CupGetty Images Sport

    46Tshabalala da el pistoletazo de salida a Sudáfrica (2010)

    Pocos confiaban en que Sudáfrica llegara lejos en el Mundial 2010, pero los Bafana Bafana sentían una gran presión al ser la primera selección africana en organizar el torneo. Nunca habían superado la fase de grupos en sus dos participaciones anteriores, hasta que Siphiwe Tshabalala marcó un golazo en el Soccer City y todo pareció posible.

    El exextremo del Kaizer Chiefs corrió hacia un pase de Kagisho Dikgacoi y lanzó un disparo imparable que se coló por la escuadra.

    Sin embargo, el empate de Rafael Márquez y la posterior derrota 3-0 ante Uruguay fueron decisivos: Sudáfrica quedó tercera por detrás de México por diferencia de goles, pese a vencer a Francia en el cierre. Así, se convirtió en la primera anfitriona en no avanzar a octavos.

  • Argentina v Saudi Arabia: Group C - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    45Arabia Saudí sorprende a Messi y Argentina (2022)

    En 2022, Arabia Saudí sorprendió al mundo al vencer a Argentina, favorita del torneo, en el debut del Grupo D.

    Lionel Messi abrió el marcador de penalti en el 10’, pero Saleh Al-Shehri empató justo tras el descanso. Cinco minutos después, Salem Al-Dawsari sorprendió al mundo con un disparo lejano que se coló en la portería.

    Los argentinos se lanzaron al ataque, pero los saudíes resistieron y firmaron su única victoria en Catar. Aunque Argentina acabó alzando el trofeo, el tanto de Al-Dawsari quedó grabado en la historia del Mundial.

  • Semi-final Germany v Italy - World Cup 2006Getty Images Sport

    44Italia vence a Alemania en una gran semifinal (2006)

    En 2006, Italia y Alemania disputaron una semifinal intensa. Los Azzurri vencieron a la anfitriona por cuarta vez en un Mundial (tras 1938, 1970 y 1978).

    El partido terminó 0-0 tras 90 minutos, pero fue intenso y ambos equipos buscaron la victoria. Los porteros Oliver Kahn y Gianluigi Buffon salvaron a sus selecciones en varias ocasiones. En la prórroga, Alberto Gilardino y Gianluca Zambrotta acertaron el larguero, y Lukas Podolski falló un cabezazo a puerta desde seis metros.

    Cuando ya se olía la prórroga, Fabio Grosso entró al área y disparó con precisión para abrir el marcador. Dos minutos después, Alessandro del Piero sentenció el 2-0 final. Alemania, pese a su empuje, no encontró el gol y vio cómo Italia avanzaba a la final.

  • World Cup 1958Hulton Archive

    43La tripleta de Pelé lleva a Brasil a la final (1958)

    Pelé es uno de los mayores iconos del fútbol. Con Brasil comenzó su leyenda en el Mundial de 1958.

    Aún adolescente, lideró la Seleção a la final con una exhibición magistral ante Francia: marcó un hat-trick, incluido un brillante remate de volea desde el borde del área, y batió el récord de precocidad con 17 años y 244 días.

    Todos sus goles llegaron en la segunda parte; el tercero, una brillante volea desde el borde del área, selló el pase a la final contra Suecia.

  • 42Un tiro libre de Ronaldo completó su hat-trick en un emocionante partido en España (2018)

    Portugal y España protagonizaron un emocionante partido con seis goles en la fase de grupos de 2018, en el que Cristiano Ronaldo acaparó los titulares con un brillante hat-trick.

    Ronaldo abrió el marcador desde el punto de penalti tras ser derribado por Nacho. Diego Costa igualó para España, pero el portugués devolvió la ventaja a su equipo justo antes del descanso con un disparo que se le escapó a De Gea.

    Dos tantos en tres minutos de Costa y Nacho al inicio del segundo tiempo parecían dar el triunfo a España, pero Ronaldo tuvo la última palabra: en el 88, el cinco veces Balón de Oro marcó de falta, salvó el empate y se convirtió en el jugador más viejo en firmar un ‘hat-trick’ en un Mundial.

  • Russian referee Nikolay Golubev (R) showAFP

    41«La batalla de Núremberg»: Portugal y Países Bajos sumaron 16 amarillas y 4 rojas (2006).

    Conocida como «la batalla de Núremberg», este frenético partido de octavos en 2006

    Maniche, excentrocampista del Chelsea, marcó el único gol, pero el partido se recuerda por su enorme tensión. Mark van Bommel vio la primera amarilla, y luego Khalid Boulahrouz derribó a Cristiano Ronaldo, quien tuvo que salir llorando por una lesión.

    Antes del descanso, Costinha vio dos amarillas y se fue a los vestuarios; en la segunda parte, Figo fue amonestado por un cabezazo a Van Bommel. Poco después, Boulahrouz recibió la segunda amarilla y también se marchó. Antes del final, Deco y Giovanni van Bronckhorst también fueron expulsados. El árbitro Valentin Ivanov, tras mostrar 16 amarillas y 4 rojas, no volvió a pitar en ese torneo.

  • South Korean midfielder Ahn Jung-hwan celebrates fAFP

    40Ahn da la victoria a Corea del Sur frente a Italia en un polémico partido (2002)

    El Mundial 2002 deparó muchas sorpresas; la anfitriona Corea del Sur eliminó a Italia en un partido muy polémico.

    El árbitro Byron Moreno concedió un penalti inicial a Corea del Sur —fallado—, expulsó a Francesco Totti por simulación y anuló un gol a Damiano Tommasi en la prórroga por fuera de juego.

    Gracias a ello, Ahn Jung-Hwan marcó el gol decisivo justo antes de la lotería de penaltis. Un centro de Lee Young-Pyo encontró a Ahn, que se elevó sobre Paolo Maldini y batió de cabeza a Gianluigi Buffon, sellando una victoria histórica en octavos.

  • Morocco v Portugal: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

    39Marruecos hace historia al eliminar a Portugal (2022)

    Marruecos vivió una trayectoria increíble en 2022. Los Leones Indomables se convirtieron en la primera selección africana en alcanzar las semifinales de un Mundial tras superar una dura fase de grupos con Bélgica y Croacia.

    Tras eliminar a España en los penaltis, venció 1-0 a Portugal en cuartos gracias al cabezazo de Youssef En-Nesyri en el 42’ y a las paradas de Yassine Bounou, pese al asedio luso en la segunda parte y un fallo de Pepe.

    En el descuento, Walid Cheddira vio la roja, pero Marruecos ya estaba en ‘semis’, donde luego perdió ante Francia.

  • Germany v England: 2010 FIFA World Cup - Round of SixteenGetty Images Sport

    38A Lampard y a Inglaterra les anulan un gol claro (2010)

    Inglaterra no brilló en el Mundial 2010 y pasó con apuros la fase de grupos, donde enfrentó a Estados Unidos, Eslovenia y Argelia. En octavos chocó con Alemania, que lucía una delantera temible con Miroslav Klose, Thomas Müller y Lukas Podolski.

    Tras un inicio irregular, los goles de Klose y Podolski pusieron a Alemania 2-0 arriba antes de la media hora. Un cabezazo de Matthew Upson reavivó a los Tres Leones, que empezaron a amenazar cada vez que avanzaban.

    Poco después, Frank Lampard disparó, el balón superó a Manuel Neuer, golpeó el larguero, rebotó en la línea y volvió a salir, pero el árbitro no lo concedió pese a las protestas. Así terminó el intento de remontada y Alemania cerró el 4-1.

  • Senegalese midfielder Pape Bouba Diop (L) celebratAFP

    37Senegal sorprende a Francia en el partido inaugural (2002)

    El Mundial 2002 empezó con sensación: Senegal, debutante, sorprendió al vencer a la campeona Francia. Los Bleus, sin Zidane lesionado, alinearon a Henry, Petit, Desailly y Vieira.

    El delantero senegalés El Hadji Diouf asistió a Papa Bouba Diop, quien marcó el único gol tras un error de comunicación entre Petit y Fabien Barthez. Diop celebró corriendo hacia el banderín de córner, dejando su camiseta en el suelo y bailando con sus compañeros alrededor de ella.

    Francia terminó última de su grupo y volvió a casa prematuramente, mientras que Senegal alcanzó los cuartos de final antes de perder contra Turquía.

  • World Cup HeroHulton Archive

    36El perro Pickles encuentra el trofeo robado del Mundial (1966)

    En 1966, cuando la Copa del Mundo llegó a Inglaterra, el trofeo Jules Rimet se expuso en el Central Hall de Westminster. Al segundo día fue robado y los ladrones pidieron 15 000 libras por su devolución.

    Días después, Dave Corbett paseaba a su perro, Pickles, cuando el animal descubrió la copa bajo un árbol.

    «Mientras le ponía la correa, vi un paquete envuelto en periódico y atado con una cuerda», recordó Corbett. «Lo rasgué un poco y aparecieron los escudos de Brasil, Alemania Occidental y Uruguay, y luego una mujer con un plato sobre la cabeza. Había visto fotos de la Copa del Mundo en periódicos y en la tele, así que se me aceleró el corazón».

    Pickles recibió un premio e incluso apareció en una película de Eric Sykes.

  • Paolo Rossi Italy 1982Getty Images

    35La tripleta de Rossi lleva a Italia a una emocionante victoria (1982)

    Paolo Rossi no debía estar en la selección italiana para el Mundial de 1982. Había sido sancionado dos años por amaño de partidos, y el seleccionador, Enzo Bearzot, fue muy criticado por convocarlo. Hasta que Italia se midió a Brasil.

    Brasil llegaba invicto tras vencer a la campeona Argentina y solo necesitaba un empate para avanzar. Rossi, sin embargo, tenía otros planes.

    El entonces delantero de la Juventus marcó el primero a los cinco minutos con un cabezazo inteligente, antes de que Sócrates empatara. Poco después, aprovechó un pase descuidado de la defensa y remató para su doblete, aunque Falcao volvió a igualar.

    Cuando Brasil seguía atacando, Rossi culminó un contraataque letal. Italia avanzó, Brasil quedó eliminada y Rossi, renacido, se llevó la Bota de Oro.

  • Netherlands' midfielder Nigel de Jong (RAFP

    34De Jong sigue en el campo a pesar de recibir una patada de kárate (2010)

    La final del Mundial 2010 entre España y Holanda, pese a ser un duelo de dos selecciones atrevidas, fue un partido muy sucio. El árbitro Howard Webb batió el récord de amonestaciones en una final con 14 tarjetas amarillas, pero solo amonestó al holandés Nigel de Jong por su famosa patada a Xabi Alonso en el minuto 28.

    Inmediatamente después de que Alonso rematara de cabeza, De Jong le impactó con una patada en el pecho que indignó al equipo español. España habría tenido las cosas más fáciles si Holanda se hubiera quedado con diez desde el principio, aunque al final ganó en la prórroga gracias al gol de Andrés Iniesta.

  • 33«La vergüenza de Gijón»: Alemania Occidental y Austria eliminan a Argelia con un resultado beneficioso para ambas (1982)

    Argelia venció 2-0 a Alemania Occidental en su debut en el Mundial 1982, luego perdió 2-0 ante Austria y finalmente derrotó 3-2 a Chile. Ese duelo se jugó 24 horas antes del Alemania Occidental-Austria, por lo que ambos sabían que una victoria germana por dos goles les clasificaría a ambos a costa de Argelia.

    Horst Hrubesch marcó a los 10 minutos y, aunque la primera parte fue intensa, en la segunda ambos equipos se limitaron a defender el marcador. Un aficionado alemán llegó a quemar su bandera en protesta.

    Desde 1986, la última jornada de cada grupo se juega simultáneamente para evitar otro episodio como «La vergüenza de Gijón».

  • WORLD CUP-1954-GERMANY-JOYAFP

    32«El milagro de Berna»: Alemania Occidental venció a la Hungría de Puskás en la final (1954)

    En la década de 1950, Hungría tenía posiblemente la mejor selección de la historia. Liderados por Ferenc Puskás, los Magiares Magníficos llegaron al Mundial de 1954 tras cuatro años invictos. Parecían destinados a su primer título después de golear 8-3 a Alemania Occidental en la fase de grupos.

    Ambos volvieron a encontrarse en la final y lo que ocurrió se conoció como «El milagro de Berna»: Alemania Occidental remontó un 2-0 y ganó 3-2 tras anularse un polémico gol de Puskas.

    Para Alemania fue un impulso que marcó décadas de éxito; para Hungría, un golpe del que nunca se repuso del todo.

  • WORLD CUP-1930-JULES RIMET-TROPHYAFP

    31Uruguay gana el primer torneo (1930)

    La primera Copa del Mundo masculina estaba lejos del gigante mundial que la FIFA ha creado en la era moderna, con solo 13 selecciones participantes.

    Uruguay llegaba como favorito tras ganar el oro en los Juegos de 1924 y 1928, y se le concedió la organización del torneo. La Celeste superó la fase de grupos sin encajar gol, venció 6-1 a Yugoslavia en semifinales y alcanzó la final contra Argentina.

    Tras discutir qué balón usar, Uruguay venció 4-2 en el Centenario pese a ir 2-1 abajo en la primera parte. Veinte años después conquistaría su segundo título en Brasil.

  • 30Beckham es expulsado por una patada a Simeone (1998)

    La expulsión de David Beckham en 1998 contra Argentina manchó su carrera y le costó años recuperar el apoyo de los aficionados.

    Un golazo de Michael Owen y un penalti de Gabriel Batistuta igualaron el partido de octavos a 2-2 en la segunda parte. Entonces, tendido tras una falta de Diego Simeone, Beckham lanzó su bota hacia el argentino. La exagerada reacción de Simeone convenció al árbitro Kim Nielsen, que le mostró la roja.

    Con diez, Inglaterra resistió, pero cayó en los penaltis. Beckham fue criticado en casa y abucheado en cada campo visitante con el United. Solo su talento con los Red Devils y los Tres Leones le devolvió el respeto del público inglés años después.

  • 29El impresionante gol de James Rodríguez (2014)

    Pocos conocían a James Rodríguez antes del Mundial 2014; al final, todos hablaban de la joven estrella colombiana. En cuatro semanas marcó el mejor gol del torneo, ganó la Bota de Oro y se convirtió en uno de los jugadores más codiciados.

    En octavos ante Uruguay controló el balón en el pecho, se giró y lanzó una volea que, tras golpear el larguero, entró. Un gol tan brillante que hasta los rivales aplaudieron.

    En total marcó seis goles en cinco partidos, antes de que Colombia cayera ante Brasil en cuartos de final. Poco después, el Real Madrid lo fichó por 63 millones de libras.

  • Frank Rijkaard Rudi Voller 1990Getty Images

    28Rijkaard escupe a Voller (1990)

    La rivalidad entre Alemania Occidental y los Países Bajos quedó clara en 1990 cuando Frank Rijkaard escupió a Rudi Voller.

    En un encuentro tenso y lleno de faltas, la tensión estalló cuando Rijkaard fue amonestado por una entrada sobre Voller. El holandés, enfadado, le escupió al pasar. En el posterior tiro libre, Voller se trenzó con el portero Hans van Breukelen, lo que enfureció aún más a Rijkaard y desencadenó un nuevo encontronazo. El árbitro expulsó a los dos, y el holandés volvió a escupir al alemán mientras se marchaban.

    Un momento desagradable que, años después, ambos superaron grabando un anuncio de mantequilla en Holanda y donando sus honorarios a la caridad.

  • 27El penalti fallado por Diana Ross (1994)

    A lo largo de los años, el Mundial ha vivido momentos surrealistas, pero pocos superan al incidente ocurrido en la ceremonia inaugural de 1994.

    Oprah Winfrey se cayó de una plataforma y se torció el tobillo poco después de presentar a la famosa cantante Diana Ross, quien seguramente no imaginó que protagonizaría uno de los momentos más divertidos de la historia de la Copa del Mundo al aceptar participar en la ceremonia inaugural.

    Tras avanzar por el campo, la diva intentó lanzar un penalti simulado, pero falló estrepitosamente. La portería se partió en dos, como si un delantero la hubiera impactado con fuerza, y el ridículo fue aún mayor.

  • SOC-URUGUAY-SCHIAFFINO-DECEASEDAFP

    26«Maracanazo»: Uruguay sorprende a Brasil en la final (1950)

    En 1950, Brasil, anfitrión del torneo, ganó dos de sus tres partidos de grupo y marcó ocho goles. Luego venció 7-1 a Suecia y 6-1 a España para llegar a la final en el Maracaná.

    Uruguay, en cambio, avanzó con dificultad: venció 8-0 a Bolivia en la fase de grupos, evitó a Francia por retiro, empató 2-2 con España y superó 3-2 a Suecia para llegar a la final.

    Horas antes del encuentro, el alcalde de Río proclamó: «¡Vosotros, jugadores, seréis aclamados como campeones por millones de compatriotas! ¡No tenéis rivales en el hemisferio! ¡Venceréis a cualquier competidor! ¡Ya os saludo como vencedores!».

    Sin embargo, esa arrogancia les pasaría factura, pues Uruguay ganó 2-1 ante más de 170 000 aficionados atónitos, en quizás el triunfo más inesperado de la Copa del Mundo. 

  • Brazil v Netherlands 1994 FIFA World Cup Baby CelebrationHulton Archive

    25Bebeto mece al bebé (1994)

    En la víspera del partido de cuartos de final contra Holanda, las estrellas de Brasil trataron de relajarse, pero al delantero Bebeto le costaba concentrarse: su esposa estaba a punto de dar a luz.

    Finalmente todo salió bien y, tras marcar a los holandeses, Bebeto celebró meciendo un bebé imaginario con Romario y Mazinho. Así la Seleção avanzó a semifinales con un dramático 3-2.

  • English forward Wayne Rooney (R) leavesAFP

    24Ronaldo guiña el ojo mientras Rooney ve la tarjeta roja (2006)

    El duelo de cuartos de final del Mundial 2006 entre Inglaterra y Portugal prometía revancha: los Tres Leones habían caído ante Cristiano Ronaldo y su equipo en la Euro 2004.

    El partido fue reñido y tenso hasta que, en el minuto 62, Wayne Rooney —según la afición— pisó sin querer la entrepierna de Ricardo Carvalho o lo hizo violentamente. El árbitro lo interpretó como una agresión, mostró la roja a Rooney tras las protestas portuguesas lideradas por Ronaldo.

    Mientras Rooney se retiraba cabizbajo, las cámaras enfocaron a su entonces compañero en el Manchester United, Ronaldo, quien guiñó un ojo a su banquillo. Luego marcó el penalti de la victoria y, de la noche a la mañana, se convirtió en un villano de opereta.

  • 23Un golazo de Bergkamp envía a Argentina a casa (1998)

    A pocos segundos del final del partido de cuartos de final de 1998 entre Holanda y Argentina, con el marcador 1-1, Frank de Boer lanzó un pase en profundidad desde el fondo holandés.

    Dennis Bergkamp controló el balón con el pecho, se lo pasó a Roberto Ayala con el segundo toque y, a continuación, remató al segundo palo con el tercero. Todo sucedió en un instante, pero el gol fue brillante.

    Bergkamp, que había rechazado volar a Francia y viajó en tren y barco, será recordado por ese momento mágico, aunque Holanda cayó en semifinales.

  • SOC-BRAZIL-FRANCE-RONALDOAFP

    22La incertidumbre sobre Ronaldo domina los preparativos para la final (1998)

    La final del Mundial 1998 entre Brasil y Francia se empañó por un episodio confuso. Ronaldo Nazario, estrella de la Seleção y mejor jugador del mundo, fue retirado de la alineación titular poco antes del partido y luego reintegrado.

    Se informó que había sufrido una crisis convulsiva en el hotel esa tarde, lo que conmocionó a sus compañeros. La CBF emitió versiones contradictorias, pero luego exculpó al jugador.

    En el partido, Ronaldo no brilló, apenas inquietó a la defensa francesa y terminó subcampeón.

  • FBL-WC-2014-MATCH03-ESP-NEDAFP

    21Van Persie brilla mientras la selección holandesa, con una actuación de cinco estrellas, sorprende a España (2014)

    España llegó al Mundial de 2014 en Brasil como campeona defensora, en plena época dorada tras ganar tres títulos consecutivos: dos Eurocopas alrededor de su triunfo en el Mundial de 2010.

    Por eso su derrota por 5-1 ante Holanda en el debut fue impactante. El cabezazo en plancha de Robin van Persie para empatar justo antes del descanso marcó el punto de inflexión: el holandés se lanzó en toda su estatura a por un balón largo de Arjen Robben, lo remató en el aire y lo envió por encima del legendario portero Iker Casillas, que quedó clavado y humillado.

    Esa derrota significó el fin del ciclo ganador de España, eliminada en la fase de grupos, mientras que el tanto de Van Persie quedó como una imagen emblemática del torneo.

  • 20La parada milagrosa de Banks frustra a Pelé (1970)

    En un abrir y cerrar de ojos, Gordon Banks realizó una parada legendaria al desviar un potente cabezazo de Pelé en el Inglaterra-Brasil de 1970, y los fans de los Tres Leones aún lo recuerdan.

    Bajo el sol abrasador de Guadalajara, Pelé remató de cabeza un centro de Jairzinho y envió el balón hacia la esquina inferior, seguro de marcar. Pero Banks, anticipando la trayectoria, se lanzó y despejó el balón por encima del larguero.

    Pelé se quedó con las manos en la cabeza y, más tarde, describió la intervención del guardameta inglés como «la mejor parada que he visto en mi vida».

  • WC2002-GER-BRA-RONALDO CELEBRATEAFP

    19La redención de Ronaldo y el quinto título de Brasil (2002)

    En 2002, Ronaldo lideró a Brasil hacia su quinto Mundial en Corea del Sur y Japón. Superó los fantasmas de 1998 —cuando sufrió un desmayo antes de la final contra Francia— y las lesiones de rodilla que ponían en duda su regreso.

    Con una técnica deslumbrante y una velocidad imparable, marcó ocho goles, se llevó la Bota de Oro y guió a Brasil a la victoria final ante Alemania con dos tantos decisivos.

  • FBL-WC-2018-MATCH64-FRA-CROAFP

    18Mbappé brilla y le da a Francia su segunda estrella (2018)

    Kylian Mbappé deslumbró en el Mundial 2018 con actuaciones clave que llevaron a Francia a su segundo título. Con solo 19 años, el delantero mostró su futuro como estrella mundial y guió a Les Bleus hacia la victoria.

    Marcó ante Perú en la fase de grupos, luego anotó dos goles y provocó un penalti para eliminar a la Argentina de Lionel Messi en octavos. Finalmente, selló el 4-2 contra Croacia en la final y se convirtió en el segundo jugador más joven en marcar en una final, tras Pelé.

  • Spain's midfielder Andrés Iniesta celebrAFP

    17Iniesta da a España su primer título (2010)

    Rara vez los favoritos cumplen las expectativas y ganan el título, pero España lo logró en 2010. Una generación excepcional se hizo histórica al conquistar su primer y único Mundial masculino, con Andrés Iniesta marcando en la prórroga de la final ante Holanda. 

    Iniesta controló un pase de Cesc Fábregas y, con una volea, batió a Maarten Stekelenburg, desatando la locura en la selección y en las gradas del Soccer City.

    Quedaban unos minutos, pero Holanda ya jugaba con diez por la doble amarilla a John Heitinga y no logró igualar el marcador.

  • 16Un tiro libre de Ronaldinho derrota a Inglaterra (2002)

    Un momento mágico de Ronaldinho eliminó a Inglaterra en el Mundial 2002, aunque luego se debatió si el brasileño lo había hecho a propósito.

    El tanto, que llegó tras una falta de Paul Scholes sobre Kleberson, nació en un tiro libre a unos 35 metros, en la derecha. Todos esperaban un centro, pero él lo envió flotando por encima de un indefenso David Seaman hasta el fondo de la red. Ronaldinho fue expulsado en la segunda parte, pero su gol bastó para eliminar a Inglaterra del torneo.

    ¿Fue intencionado? «Quería disparar a puerta, pero quizá no exactamente donde acabó el balón», admitió. «Si soy sincero, apuntaba al otro lado de la red».

  • 15Presentamos el «giro de Cruyff» (1974)

    Antes del «giro de Maradona» y la «tijera de Ronaldo», existía el «giro de Cruyff», llamado así por el mejor futbolista de la historia de los Países Bajos tras una jugada magistral en el Mundial de 1974 contra Suecia.

    Pegado a la línea de banda y presionado por el defensa Jan Olsson, el holandés fintió un pase, cambió de dirección y se adentró en el área.

    Hoy es un recurso básico en el fútbol y Hal Robson-Kanu lo usó con maestría para anotar a Bélgica en la Euro 2016.

  • Zinedine Zidane France 1998Getty Images

    14Un doblete de Zidane da a Francia su primer título (1998)

    Zinedine Zidane tuvo un torneo discreto en 1998 hasta la final. Su expulsión ante Arabia Saudí en la fase de grupos parecía su momento más destacado antes de enfrentar a Brasil, pero guardó lo mejor para el instante decisivo.

    En la final anotó dos cabezazos, ambos tras córner, y Emmanuel Petit sentenció en el descuento. Francia era campeona del mundo ante su público.

    Zidane fue nombrado mejor jugador del partido y su rostro se proyectó sobre el Arco del Triunfo mientras millones celebraban en París. Tiempo después fichó por el Real Madrid y se retiró como uno de los mejores de su generación.

  • 13El trágico autogol de Escobar (1994)

    Con estrellas como Carlos Valderrama y Faustino Asprilla, Colombia llegaba con grandes expectativas al Mundial de 1994. Pelé pronosticó que alcanzarían las semifinales. Sin embargo, la ilusión se convirtió en tragedia.

    Tras perder con Rumanía, Colombia necesitaba vencer a Estados Unidos, pero cayó 2-1 por un autogol de Andrés Escobar.

    El equipo no avanzó y, tras regresar a Colombia, Escobar fue asesinado en Medellín, presuntamente por sicarios del cártel que había perdido dinero apostando al equipo.

  • Geoff Hurst England 1966Getty Images

    12La tripleta de Hurst lleva a Inglaterra a una polémica victoria en la final (1966)

    Inglaterra aún espera acabar con 60 años de espera. Pero aquel verano de 1966 en Wembley, el fútbol «volvió a casa».

    Tras empatar 2-2 en los 90 minutos —Geoff Hurst y Martin Peters para Inglaterra, Helmut Haller y Wolfgang Weber para Alemania Occidental—, Hurst marcó de nuevo en la prórroga.

    A los 11 minutos de la prórroga marcó su segundo gol: un disparo potente que golpeó el travesaño, rebotó hacia abajo y, según el juez de línea, cruzó la línea de gol. Alemania Occidental ha protestado desde entonces, pues cree que el balón no entró.

    Antes de que acabara el tiempo extra, Hurst marcó de nuevo: intentaba lanzar el balón a la grada para ganar tiempo, pero el balón entró por la escuadra. Se convirtió en el primer jugador en lograr un hat-trick en una final de la Copa del Mundo. Inglaterra ganó el torneo por primera y única vez gracias a Hurst, al juez de línea y a un poco de suerte que desde entonces les ha sido esquiva.

  • Italy v Uruguay: Group D - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    11Suárez muerde a Chiellini (2014)

    Luis Suárez ya había mordido a rivales antes del Mundial 2014: una vez con el Ajax y otra con el Liverpool.

    En el último partido de la fase de grupos, la frustración lo llevó a morder a Giorgio Chiellini, quien mostró la marca a las cámaras.

    El árbitro no vio el incidente y Uruguay ganó 1-0, avanzando a octavos. Sin embargo, la FIFA revisó las imágenes y suspendió a Suárez cuatro meses, la sanción más larga por una falta así. Sin su estrella, Uruguay cayó en octavos ante Colombia.

  • 10La celebración endiablada de Maradona precede a su suspensión por dopaje (1994)

    Diego Maradona marcó algunos de los mejores goles de los Mundiales, así que su remate ante Grecia no sorprendió. Pero sí lo hizo su celebración.

    En vez de esperar a sus compañeros, corrió hacia una cámara de televisión en la banda y gritó a la lente con una expresión histérica.

    Fue su última excentricidad en un gran torneo: después del partido dio positivo por efedrina y lo suspendieron para el resto de la competición.

  • TOPSHOT-FBL-WC2010-MATCH58-URU-GHAAFP

    9Una «parada» de Suárez envía a Ghana a casa (2010)

    ¿Fue un acto antideportivo o una jugada de supervivencia? En 2010, Luis Suárez evitó con la mano un gol de Ghana en la línea de meta.

    Suárez ya había protagonizado momentos polémicos, pero aquel handball intencional en la línea de meta, durante la prórroga de los cuartos de final contra Ghana, superó todos los límites. El uruguayo detuvo con las manos un disparo de Stephen Appiah, fue expulsado y, segundos después, veía cómo Asamoah Gyan fallaba el penalti.

    Uruguay ganó la eliminatoria en los penaltis y Suárez celebró: «Hice la parada del torneo».

  • Roger Milla Cameroon 1990Getty Images

    8Las celebraciones de Milla bailando tras marcar un gol (1990)

    El delantero camerunés Roger Milla marcó el Mundial de 1990 con su famoso baile, convirtiendo el torneo en inolvidable.

    Se había retirado del fútbol internacional antes de la fase final, pero le convencieron para que volviera y marcó cuatro goles en Italia a los 38 años. Su costumbre de correr hacia el banderín de córner tras marcar y menear las caderas causó furor y lo llevó a los titulares mundiales.

    Camerún llegó a cuartos antes de caer ante Inglaterra en prórroga. Pero Milla no se detuvo: en 1994, con 42 años, marcó a Rusia y se convirtió en el goleador de más edad en la historia del Mundial.

  • Brazil v Germany: Semi Final - 2014 FIFA World Cup BrazilGetty Images Sport

    7Brasil 1-7 Alemania (2014)

    Ningún resultado en la historia del Mundial causó tanta conmoción como lo ocurrido en el Mineirão el 8 de julio de 2014. Sin Neymar ni Thiago Silva, Brasil sucumbió 7-1 ante una Alemania implacable en semifinales.

    Thomas Müller abrió el marcador a los 11 minutos y Miroslav Klose aumentó la ventaja poco después. Antes del descanso, Toni Kroos (dos veces) y Sami Khedira fijaron el 5-0.

    El estadio enmudeció. En la segunda parte, dos tantos de André Schürrle quebraron a varios jugadores brasileños, que acabaron llorando. Fue un trauma nacional que ningún aficionado brasileño olvidará.

  • 6El penalti fallado por Baggio le dio el trofeo a Brasil (1994)

    En 1994, Roberto Baggio era el mejor jugador del mundo. Entonces la Serie A italiana dominaba el fútbol.

    «La Divina Cola de Caballo» guió a Italia a la final de la Copa del Mundo, marcando en octavos, cuartos y semifinales antes de enfrentarse a Brasil. Tras un partido sin goles, la final se definió en los penaltis.

    Baggio se encargó del quinto lanzamiento, pero su disparo se fue por encima del larguero, eliminando a Italia y ganándole el apodo de «el hombre que murió de pie».

  • Brazil 1958Getty Images

    5El joven Pelé contribuye a que Brasil consiga su primer título (1958)

    Pelé ganó tres Copas del Mundo, pero la primera, en 1958, lo lanzó a la fama mundial.

    Tras marcar cuatro goles que llevaron a Brasil a la final, el joven astro completó un hat-trick en semifinales y selló el título con una volea ante Suecia.

    Su segundo tanto, un cabezazo en parábola, no fue tan espectacular pero valió igual: fue el último del partido y dio a Brasil su primer título. Aún es el único triunfo de la Seleção en Europa.

  • 4El «gol del siglo» de Maradona (1986)

    Todavía se notaba la indignación de Inglaterra por el gol de la «Mano de Dios» de Diego Maradona cuando, unos minutos después, el astro argentino dejó boquiabierto al mundo con un momento de magia.

    Recogió el balón en su campo, se giró y arrancó. Encadenó regates a Peter Beardsley y Peter Reid, superó a Terry Butcher y a Terry Fenwick en el borde del área y, por último, dribló a Peter Shilton antes de empujar la pelota a la red bajo presión.

    La jugada, típica de su genio, duró 11 segundos y cubrió 60 metros. Ese gol en cuartos fue elegido «Gol del Siglo» por la FIFA, inmortalizando el momento y al hombre que lo hizo posible.

  • TOPSHOT-FBL-WC2006-FRA-ITA-ZIDANE-MATERAZZIAFP

    3Zidane es expulsado por un cabezazo a Materazzi (2006)

    Zinedine Zidane es uno de los futbolistas más emblemáticos de todos los tiempos, pero quizá se le recuerde más por un cabezazo en la final del Mundial 2006.

    Durante la prórroga de la final del Mundial 2006, Zidane, ya alejándose de Materazzi, se giró tras un intercambio de palabras y le propinó un cabezazo en el pecho.

    Materazzi, que había empatado el penalti de Zidane en el tiempo reglamentario, recuerda que cuando la leyenda francesa le ofreció su camiseta al final del partido, él respondió: «No, prefiero a tu hermana». Materazzi insiste en que solo fue «palabrería», pero Italia acabó ganando la tanda de penaltis, mientras Francia se quedaba aturdida por un acto de locura que provocó la expulsión de su jugador estrella. 

    La imagen de Zidane pasando junto al trofeo con la cabeza gacha permanece imborrable en la historia del torneo.

  • TOPSHOT-FBL-WC-2022-MATCH64-ARG-FRA-TROPHYAFP

    2Messi pone el broche de oro al fútbol tras la mejor final de la historia (2022)

    La victoria de Argentina sobre Francia en la final de 2022 pasará a la historia como uno de los mejores partidos de fútbol. En Catar, los aficionados presenciaron un emocionante duelo de alto nivel entre las dos mejores selecciones, con ocasiones en ambas porterías y un intercambio de golpes entre sus estrellas, Kylian Mbappé y Lionel Messi.

    Argentina se adelantó 2-0 con tantos de Messi y Di María, pero Francia igualó 2-2 gracias a dos penaltis de Mbappé en un minuto.

    Messi marcó su segundo gol en la prórroga, pero Mbappé respondió con otro penalti para completar su hat-trick a dos minutos del final. En la definición desde los once metros, Argentina acertó sus cuatro lanzamientos, mientras que Kingsley Coman y Aurélien Tchouameni fallaron para Francia.

    Así, Messi por fin se proclamó campeón del mundo y selló su legado.

  • Diego Maradona Hand of God 1986Getty Images

    1La «Mano de Dios» de Maradona (1986)

    ¿El momento más emblemático de la historia del Mundial? El mítico gol de la «Mano de Dios» de Diego Maradona en los cuartos de final de 1986 contra Inglaterra será difícil de superar.

    Con Argentina aún herida por la Guerra de las Malvinas, cuatro años antes, el ‘10’ albiceleste metió el balón con la mano en la segunda parte, ocultando el gesto tras su cabeza para engañar al árbitro Ali Bin Nasser. El tanto subió al marcador y la explicación de Maradona —«un poco con la cabeza de Maradona y un poco con la mano de Dios»— quedó inmortalizada.

    Inglaterra, furiosa, vio cómo Argentina terminaba alzando el trofeo.