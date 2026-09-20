Hay algo extraño que se repite en el Manchester United durante los últimos años, como si el equipo tuviera una versión distinta de sí mismo cuando lo dirige un entrenador interino, antes de volver a sus viejas costumbres en cuanto se confirma al técnico y se le concede el proyecto completo.

La paradoja es que el entrenador interino suele llegar en circunstancias difíciles, en medio del caos, la presión de la afición y una caída en los resultados, pero logra en poco tiempo devolver la vitalidad a los jugadores y conseguir mejores resultados; luego llega el siguiente paso: confirmarlo de forma permanente, y aquí es donde todo empieza a derrumbarse gradualmente.

Este escenario se manifestó con claridad con Ole Gunnar Solskjaer, y ahora se repite con Michael Carrick, lo que abre una pregunta que va más allá de una simple casualidad: ¿el problema está en el entrenador cuando se convierte en permanente, o en la propia naturaleza del Manchester United?

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