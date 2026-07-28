¿Qué busca el Al-Hilal en el mercado de fichajes de verano? Es una pregunta que se plantea la afición del club saudí sin encontrar una respuesta clara, en medio de un estado de desconcierto que vive la directiva del club, especialmente a nivel de los fichajes extranjeros.
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La maldición del dinero: ¿se trasladará la tragedia de Mbappé y Vinicius del Real Madrid al Al Hilal?
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¿Fichó Al-Hilal a Somerville para que sea suplente?
El Al-Hilal saudí ya ha cerrado su primer fichaje extranjero en el mercado veraniego, con la incorporación del extremo neerlandés Crysencio Summerville procedente del West Ham United, por 80 millones de euros, según algunas informaciones periodísticas.
De acuerdo con esas informaciones, Summerville se ha convertido en el segundo fichaje más caro de la historia de la liga saudí, por detrás del brasileño Neymar da Silva, que se unió al Al-Hilal procedente del Paris Saint-Germain en el verano de 2023 por 90 millones de euros.
Nada más completarse el fichaje de Summerville, el nombre del Al-Hilal se ha vinculado con la contratación de otros jugadores en la línea ofensiva, y lo curioso es que algunos de ellos también juegan en la posición de extremo izquierdo, la misma en la que actúa el jugador neerlandés.
El nombre más destacado entre ellos fue el del colombiano Luis Díaz, extremo del Bayern Múnich, así como el del inglés Jack Grealish, de regreso al Manchester City tras finalizar su cesión al Everton.
Las negociaciones con estos jugadores han suscitado numerosos interrogantes sobre la situación de Summerville, y sobre si el Al-Hilal lo ha incorporado por esa enorme suma para que sea el sustituto de otro jugador extranjero de mayor renombre que él, como Díaz o Grealish.
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Por otro lado, el nombre del Al-Hilal se ha relacionado con el fichaje de otros jugadores más capacitados para la posición de extremo derecho o delantero centro, como el atacante inglés Harry Kane, el extremo francés Ousmane Dembélé y el senegalés Iliman Ndiaye.
El fichaje de uno de este trío resulta más comprensible, ya que supondría prescindir de un jugador de los que están actualmente, y no de uno recién incorporado.
Si el Al-Hilal logra fichar a Harry Kane, podría sacrificar a su estrella francesa Karim Benzema, algo que no está lejos de suceder, dada la maldición de las lesiones que le golpeó durante la segunda mitad de la pasada temporada.
En caso de incorporar a Ndiaye, el más cercano a la salida sería el extremo brasileño Malcom, algo también posible ante el deseo de algunos clubes brasileños, cataríes y emiratíes de contar con sus servicios.
Y en caso de incorporar a Dembélé, la decisión estaría en manos del entrenador italiano Simone Inzaghi, para determinar a su víctima, ya que la estrella francesa puede jugar como extremo derecho, así como también de delantero centro puro, tal y como ha venido jugando últimamente.
La lección no está en los nombres
Según reveló el periodista Sacha Tavolieri, el Al Hilal ha destinado un enorme presupuesto de 350 millones de dólares para los fichajes en el actual mercado de verano, una cifra sumamente elevada para la liga saudí.
Sin embargo, por mucho que este montante pueda atraer a algunas de las estrellas de primer nivel del fútbol mundial, también podría destruir al propio Al Hilal si no se gasta en lo que el equipo realmente necesita, optando en su lugar por perseguir nombres rutilantes.
El fichaje de Luis Díaz sería una operación muy potente si se concretara, pero eso habría sido antes de incorporar a Simons; ahora, en cambio, esa operación generaría una gran crisis, ya que el extremo neerlandés se vería obligado a cambiar de posición para jugar, o a conformarse con sentarse en el banquillo.
El propio Al Hilal sería el gran perjudicado, pues en lugar de contar en su plantilla con 8 jugadores extranjeros capaces de jugar todos como titulares en sus posiciones, se vería obligado a sentar a algunos de ellos en el banquillo o a ubicarlos en posiciones que no son de su preferencia sobre el terreno de juego.
La tragedia de Mbappé y Vinicius
Y no hay mejor ejemplo de ello que el Real Madrid, que cuenta con una constelación de nombres brillantes, pero que ha fracasado en la conquista de cualquier título, a excepción de la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental de Clubes, en las dos últimas temporadas.
El factor común en estas dos temporadas fue la llegada de la estrella francesa Kylian Mbappé, en un fichaje libre, tras la finalización de su contrato con su anterior club, el Paris Saint-Germain.
Y desde la llegada de Mbappé, todos los entrenadores del Madrid —Carlo Ancelotti, Xabi Alonso y Álvaro Arbeloa— intentaron combinarlo con la estrella brasileña Vinicius Junior sobre el terreno de juego, ya fuera cambiando la posición de uno de ellos, o alineándolos en la misma posición.
Y el resultado fue el mismo: los entrenadores fracasaron en esa idea a nivel táctico, y el equipo padeció sus consecuencias, tanto en el plano ofensivo como incluso en el defensivo.
Además de esto, nunca terminó la serie de problemas en los vestuarios, entre ellos algunos que salieron a la luz, como la protesta de Vinicius Junior por la decisión de Xabi Alonso de sustituirlo en el Clásico de LaLiga.
Este dilema es el que el Real Madrid intenta resolver en la actualidad, mediante la venta de Vinicius Junior, si no acepta la renovación, para demostrar que lo que cuenta no son los nombres de las estrellas ni su valor económico, sino su rendimiento dentro del campo.
Y en el momento en el que el Real Madrid aprende la lección por las malas, después de dos temporadas casi en blanco, el Al Hilal está a punto de cometer el mismo error, esperando un resultado diferente, algo en lo que no debe caer.
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