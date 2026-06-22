El esperado partido del Mundial entre Inglaterra y Ghana se ha visto ensombrecido por las afirmaciones del espiritista Nana Kwaku Bonsam. El brujo declaró que trabaja para frenar la racha goleadora de Kane en el encuentro que se disputará en Massachusetts.

«Estoy trabajando con Harry Kane», declaró Bonsam a los periodistas. «No le deseo ninguna lesión grave. Será lo justo para detenerlo contra mi país. Haré mi trabajo para que eso ayude a Ghana».