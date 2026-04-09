Pero los entrenadores de élite no descansan mucho. El italiano lo dejó claro en su alegre publicaciónde Instagram: no iba a holgazanear en la playa con su familia para siempre. Era “tiempo de recargar pilas” para su próximo reto. Y ese reto parece cada vez más probable que sea en el Manchester City, próximo rival del Chelsea y lugar donde forjó su reputación como técnico.

Su deseo de suceder a Pep Guardiola en el Etihad Stadium y las reuniones que, según se informa, mantuvo con el City fueron clave en su repentina salida del Chelsea el día de Año Nuevo, aunque también pesaron los malos resultados y su disputa con el equipo médico.

A distancia parecía un tipo cascarrabias que pocos clubes querrían, pero los últimos tres meses lo han mostrado bajo una luz nueva y lo colocan como candidato ideal para reemplazar a Guardiola cuando este se retire, quizá al terminar la temporada.