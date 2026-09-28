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Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport
Traducido por

La magia de Olise lanza a Francia al final: 1-0 en Bélgica y liderato, ahora Italia

Belgium vs Francia
Belgium
Francia
UEFA Nations League A

Revive con nosotros EN DIRECTO la segunda jornada de la Nations League.

2ª jornada de la Nations League

Bélgica-Francia 0-1

Goles: 88' Olise (F)


Victoria en el tramo final para la Francia de Zinedine Zidane, gracias a una genialidad de Micheal Olise. Tanto la Bélgica de Mark van Bommel como Francia habían arrancado con victoria la nueva etapa técnica en la jornada inaugural de la Nations League, presentándose así en las mejores condiciones al gran partido de esta noche, a partir de las 20.45, en el estadio Rey Balduino de Bruselas, y válido para la segunda jornada del Grupo I, el que también incluye a Italia: partido equilibrado hasta el final, con el larguero de Doué y el palo del centrocampista del Como Da Cunha, antes de la inspiración del delantero del Bayern de Múnich, que lanza a Francia al primer puesto con 6 puntos, a la espera del partido ante Italia, con 3, programado para el viernes.


Los Bélgica, que había superado con facilidad a Italia por 2-0 en el Estadio Olímpico, se ve sorprendida en el último suspiro. Francia ha ganado los últimos seis enfrentamientos directos, incluidos los cuatro disputados en la Nations League. La última victoria oficial de Bélgica contra Francia se remonta a septiembre de 1981. El saque inicial del partido se retrasó unos minutos debido a un problema que afectó a la selección visitante. Según informó la cadena TF1, los jugadores de Francia tuvieron que arreglar en el último momento sus medias de juego, que no se ajustaban correctamente a las piernas. Después llegaron silbidos ensordecedores de los aficionados belgas durante el himno francés.

  • LOS GOLES Y LAS JUGADAS DESTACADAS:

    88' - ¡FRANCIA LO DESBLOQUEA, MAGIA DE OLISE! El delantero del Bayern arranca desde su propio campo, se va por velocidad y potencia, se centra y saca un zurdazo quirúrgico que no da opción a Lammens. Bleus por delante en el tramo final.


    56' - Doué, desatado, esta vez con un derechazo raso: para Lammens, y por poco no llega Lepaul.


    54' - ¡Palo de Francia con Da Cunha! Zurdazo desde fuera del área del centrocampista del Como, balón que golpea el poste a la derecha de Lammens


    52' - Francia, cerca del gol con Doué. Magia para zafarse de Moreira, luego el derechazo con rosca que no se va lejos de la portería de Lammens.


    27' - Akliouche, a balón parado, exige a Lammens, que se luce en el rechace de Lepaul, y es providencial la salvada casi sobre la línea de Lavia ante Kalulu.


    13' - ¡Travesaño de Francia! Gran acción en el área de Doué, que tras una gran serpentina remata de zurda y estrella el balón en el larguero, antes de que se marche fuera.

    • Anuncios

  • LA FICHA DEL PARTIDO:

    Bélgica-Francia 0-1

    Goles: 88' Olise (F)


    BÉLGICA (4-2-3-1): Lammens; Castagne, Ngoy, Mechele, Seys (por De Cuyper, 68'); Lavia (por Raskin, 85'), Tielemans; Moreira (por Lukebakio, 63'), De Bruyne (por Vanaken, 63'), Godts; De Ketelaere (por Fernandez-Pardo, 85'). Seleccionador: Van Bommel


    FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Lacroix, Diouf; Akliouche (por Cherki, 77'), Camavinga, Da Cunha (por Koné, 90'); Doué, Lepaul (por Dembele, 68'), Barcola (por Olise, 77'). Seleccionador: Zidane


    Amonestados: Moreira (B), De Bruyne (B), Tielemans (B)

    Expulsados: -

    Asistencias: -

    Árbitro: Obrenovic (SRB)

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