2ª jornada de la Nations League

Bélgica-Francia 0-1

Goles: 88' Olise (F)





Victoria en el tramo final para la Francia de Zinedine Zidane, gracias a una genialidad de Micheal Olise. Tanto la Bélgica de Mark van Bommel como Francia habían arrancado con victoria la nueva etapa técnica en la jornada inaugural de la Nations League, presentándose así en las mejores condiciones al gran partido de esta noche, a partir de las 20.45, en el estadio Rey Balduino de Bruselas, y válido para la segunda jornada del Grupo I, el que también incluye a Italia: partido equilibrado hasta el final, con el larguero de Doué y el palo del centrocampista del Como Da Cunha, antes de la inspiración del delantero del Bayern de Múnich, que lanza a Francia al primer puesto con 6 puntos, a la espera del partido ante Italia, con 3, programado para el viernes.





Los Bélgica, que había superado con facilidad a Italia por 2-0 en el Estadio Olímpico, se ve sorprendida en el último suspiro. Francia ha ganado los últimos seis enfrentamientos directos, incluidos los cuatro disputados en la Nations League. La última victoria oficial de Bélgica contra Francia se remonta a septiembre de 1981. El saque inicial del partido se retrasó unos minutos debido a un problema que afectó a la selección visitante. Según informó la cadena TF1, los jugadores de Francia tuvieron que arreglar en el último momento sus medias de juego, que no se ajustaban correctamente a las piernas. Después llegaron silbidos ensordecedores de los aficionados belgas durante el himno francés.