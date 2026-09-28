2.ª jornada de la Nations League

Bélgica-Francia 0-1

Goles: 88' Olise (F)





Victoria en el final para la Francia de Zinedine Zidane, gracias a una genialidad de Micheal Olise. Tanto la Bélgica de Mark van Bommel como Francia habían arrancado con victoria la nueva etapa técnica en la jornada inaugural de la Nations League, presentándose así en las mejores condiciones al gran duelo de esta noche, a partir de las 20:45, en el estadio Rey Balduino de Bruselas, válido por la segunda jornada del Grupo I, el que también incluye a Italia: duelo equilibrado hasta el final, con el larguero de Doué y el palo del centrocampista del Como Da Cunha, antes de la invenzione del delantero del Bayern de Múnich, que lanza a Francia al primer puesto con 6 puntos, a la espera del duelo ante Italia, con 3, programado para el viernes.





Los Diablos Rojos, que habían superado con facilidad a Italia por 2-0 en el Estadio Olímpico, fueron golpeados en el último suspiro. Francia ha ganado los últimos seis enfrentamientos directos, incluidos los cuatro disputados en la Nations League. La última victoria oficial de Bélgica contra Francia se remonta a septiembre de 1981. El inicio del partido se retrasó unos minutos debido a un problema que afectó a la selección visitante. Según informó la cadena TF1, los jugadores de Francia tuvieron que ajustarse a última hora las medias de juego, que no se adherían correctamente a las piernas. Después llegaron ensordecedores silbidos de los aficionados belgas durante el himno francés.