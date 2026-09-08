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La madre de Mbappé: «Si el Milan perdía, tiraba el mando a distancia y decía palabrotas en italiano»

AC Milán


Kylian Mbappè tiene el corazón con el AC Milan. Cuando le preguntaron qué pensaba del Inter y del partido de esta noche, la estrella del Real Madrid esbozó una gran sonrisa: "Prefiero al Milan, pero el Inter merece respeto". Su primera pasión nace de una familia italiana con la que el francés pasaba los veranos, Nicola y Beatrice Riccardi, su niñera. Por aquel entonces, Mbappé jugaba en el Bondy, donde su padre Wilfred era el director deportivo. Fayza, la madre, cuenta: "Cuando el Milan perdía, Kylian lanzaba el mando a distancia contra el televisor y decía palabrotas en italiano".

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PASIÓN POR EL MILAN - En 2023, de nuevo a La Gazzetta, había contado: "Mi vínculo con el Milan es especial. De pequeño tenía una niñera italiana y pasaba mucho tiempo con su familia, todos aficionados del Milan. Así que gracias a ellos yo también era del Milan y veía varios partidos. Siempre he dicho que algún día jugaría en el Milan…".


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