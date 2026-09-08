



Kylian Mbappè tiene el corazón con el AC Milan. Cuando le preguntaron qué pensaba del Inter y del partido de esta noche, la estrella del Real Madrid esbozó una gran sonrisa: "Prefiero al Milan, pero el Inter merece respeto". Su primera pasión nace de una familia italiana con la que el francés pasaba los veranos, Nicola y Beatrice Riccardi, su niñera. Por aquel entonces, Mbappé jugaba en el Bondy, donde su padre Wilfred era el director deportivo. Fayza, la madre, cuenta: "Cuando el Milan perdía, Kylian lanzaba el mando a distancia contra el televisor y decía palabrotas en italiano".

¡Mira las tres copas europeas en streaming solo en NOW! Activa el Pass Sport desde 19,99 € al mes





PASIÓN POR EL MILAN - En 2023, de nuevo a La Gazzetta, había contado: "Mi vínculo con el Milan es especial. De pequeño tenía una niñera italiana y pasaba mucho tiempo con su familia, todos aficionados del Milan. Así que gracias a ellos yo también era del Milan y veía varios partidos. Siempre he dicho que algún día jugaría en el Milan…".



