Todos los ojos están puestos en Londres, la capital británica, donde esta noche se celebra la gala del Balón de Oro de 2026, en una carrera que podría suponer un nuevo giro en la historia del galardón individual más importante del mundo del fútbol.

Los dos gigantes, el Real Madrid y el Barcelona, están igualados en número de veces que han conquistado este prestigioso premio, con 12 ocasiones cada club, según el cómputo de los jugadores que lo ganaron mientras representaban a cada equipo.

¿Logrará uno de los dos gigantes españoles romper el empate y colocarse en solitario al frente, o tendrá Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, otra opinión que trastoque las cuentas de la competición?