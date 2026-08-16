El Al-Hilal saudí ha entrado en una fase decisiva del mercado de fichajes veraniego, después de que la directiva del "Zaeem" se haya encontrado ante un conjunto de asuntos interconectados que podrían cambiar por completo la fisonomía del equipo en los próximos días, empezando por el refuerzo de la línea ofensiva, pasando por el futuro de algunas estrellas, y llegando hasta los nombres que podrían marcharse en cuanto se cierren los nuevos fichajes.
El Al-Hilal considera que su plantilla aún no ha alcanzado la imagen que quiere el cuerpo técnico, y por ello la directiva sigue moviéndose con fuerza para completar las carencias, pero el asunto más complejo parece estar relacionado con el francés Karim Benzema, cuyo futuro con el equipo está rodeado de dudas, en un momento en el que el nigeriano Victor Osimhen despunta como objetivo principal para reforzar la posición de delantero.